УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки
6 596 31

Викрито та знищено мережу терміналів захищеного спецзв’язку військових РФ уздовж лінії фронту, - ГУР. МАПА

Головне управління розвідки МО України викрило та знищило мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку російських військових вздовж лінії фронту з Україною та в Африці, а також оприлюднило мапу.

Про це йдеться в повідомленні ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ГУР знищило термінали спецзв’язку військових РФ

Викриття планів ворога

Як наголошується, в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.

Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти залишилися без транспорту, зв’язку та укриття на Вовчанському напрямку - робота бригади "Гарт". ВIДЕО

Що вдалося знищити?

Так, підрозділи ГУР, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил РФ уздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті.

ГУР знищило термінали спецзв’язку військових РФ

"Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення", - розповіли в ГУР.

Також дивіться: "Крила Омеги": ударні дрони Нацгвардії знищили російські засоби зв’язку. ВIДЕО

Автор: 

росія (70404) зв’язок (445) ГУР (891)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Комфорт це повний холодильник, тепло і світло. Навіщо атакувати москву і вбивати жінок і дітей замість того щоб знищувати майже не захищені склади з хавчиком в московській області? "Пан Холодильник" завжди перемагає Телевізор!, а в московській області 70% всіх складів **********. Вони з усіх колоній усе століттями стягують в "мєтрополію", а колонію смокчуть лапу. Все для того щоб "масквічам" було ситно і комфортно обирати і підтримувати чергове ***** для грабунку колоній...
показати весь коментар
29.11.2025 19:08 Відповісти
+4
А тепер атакуйте москву! Знищення комфорту москалів - ключ до перемоги
показати весь коментар
29.11.2025 18:42 Відповісти
+3
така цікава мапа ..а що робить засіб зв'язку в Запоріжжі ?
показати весь коментар
29.11.2025 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попросили Маска відсключити такі-то такі-то термінали?
показати весь коментар
29.11.2025 18:33 Відповісти
І де ви таку ахінею берете?
показати весь коментар
29.11.2025 21:02 Відповісти
Як тільки бАданов поїхав на перемовини - одразу ефективність ГУР МО збільшилася на порядок! Дивно....
показати весь коментар
29.11.2025 18:40 Відповісти
туповатий комент, якщо чесно. Це ж прес-реліз того, що відбувалось перед тим, як він поїхав.
показати весь коментар
29.11.2025 21:01 Відповісти
Видалити? Якщо буде 10 лайків під цим коментом- видалю...
показати весь коментар
29.11.2025 21:05 Відповісти
Та не треба, просто це якжеж треба мозок вимикати, щоб такі прості речі не розуміти.
показати весь коментар
29.11.2025 21:10 Відповісти
рівень бАданги - командир розвідувально-диверсійного взводу, без можливості аналізу і стратегічного мислення... Його місце - перспективний на посаду командира роти!
показати весь коментар
29.11.2025 21:14 Відповісти
А тепер атакуйте москву! Знищення комфорту москалів - ключ до перемоги
показати весь коментар
29.11.2025 18:42 Відповісти
Комфорт це повний холодильник, тепло і світло. Навіщо атакувати москву і вбивати жінок і дітей замість того щоб знищувати майже не захищені склади з хавчиком в московській області? "Пан Холодильник" завжди перемагає Телевізор!, а в московській області 70% всіх складів **********. Вони з усіх колоній усе століттями стягують в "мєтрополію", а колонію смокчуть лапу. Все для того щоб "масквічам" було ситно і комфортно обирати і підтримувати чергове ***** для грабунку колоній...
показати весь коментар
29.11.2025 19:08 Відповісти
комфорт тут ні до чого, війна не з комфортом йде, а з армією ЗС РФ.
показати весь коментар
29.11.2025 20:58 Відповісти
така цікава мапа ..а що робить засіб зв'язку в Запоріжжі ?
показати весь коментар
29.11.2025 19:17 Відповісти
вже нічого, доробився.
показати весь коментар
29.11.2025 20:59 Відповісти
угу..а типу він там один був

вірити ГУРу муданова з кримською кавою може тільки 73% зебіл
показати весь коментар
29.11.2025 21:01 Відповісти
Кицюня, тебе не засмучує, що по ефективністі спецоперацій ГУР МО вже заткнули за пояс мосади разом узяті з мі шостими?
показати весь коментар
29.11.2025 21:05 Відповісти
мене не хвилюють методички zельоной ботоферми..
показати весь коментар
29.11.2025 21:06 Відповісти
Це факти, киця. Спецслужби світу вчаться по операціям ГУР МО, а ти несеш брєдятіну тупу.
показати весь коментар
29.11.2025 21:07 Відповісти
це ваш мудановський звіздьож ..гуляй ботоферма
показати весь коментар
29.11.2025 21:08 Відповісти
Там 10 було, якщо тобі iq дотумкати не вистачило.
показати весь коментар
29.11.2025 21:06 Відповісти
а їм навіть спецзв'язок треба ..Буратіни та Козира мало ? )
показати весь коментар
29.11.2025 21:07 Відповісти
Все з тобою зрозуміло, ти мелеш рандомний набір слів з методички.
показати весь коментар
29.11.2025 21:08 Відповісти
сподіваюсь ваш zельоний мудановський понос на цьому закінчиться
показати весь коментар
29.11.2025 21:09 Відповісти
краще вділи увагу своїй болотній діареї .
показати весь коментар
29.11.2025 21:18 Відповісти
в укр мові немає слова "вділи", зебіл )
показати весь коментар
29.11.2025 21:20 Відповісти
Болотяний , написано щоб ти , лишньохромосомний , зміг осягнути ))
показати весь коментар
29.11.2025 23:28 Відповісти
на болотах є "удели"..але просто замінити "у" на "в" - це занадто тупо навіть для ботоферми )
показати весь коментар
29.11.2025 21:22 Відповісти
Розпердолило тебе знатно , вочевидь , таки наслідки діареї ((
показати весь коментар
29.11.2025 23:29 Відповісти
Те саме що і інші кацапські ретранслятори , встановлені або диверсантами , або продажними нашими "согражданамі" , що як виявилося не тільки ретранслятор можуть встановити , а і вибухівку виготовити та закласти під авто військовим , ну або від жадності як віслюку на собі відтарабанити та разом із собою підірвати.
показати весь коментар
29.11.2025 21:16 Відповісти
я не довіряю мудановському ГУРу..

і всі ці вкиди розраховані на шумову завісу після міндічгейта .. імітація роботи
показати весь коментар
29.11.2025 21:19 Відповісти
Це не в Запоріжжі, а біля Запоріжжя (через ефект масштабу візуально здається, що в самому місті).
Поруч із Запоріжжям тому, що російські війська стоять в парі-трійці десятків кілометрів від обласного центру, на жаль . . .

Мене інше зацікавило - що він робить у Грузії (див. іншу карту, нижче) ?
показати весь коментар
29.11.2025 22:33 Відповісти
База Гюмрі
показати весь коментар
29.11.2025 22:43 Відповісти
Вона у Вірменії - хоча може бути, теж через ефект масштабу на карті . . . Ймовірно, Ви праві.
показати весь коментар
29.11.2025 22:49 Відповісти
 
 