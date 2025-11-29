Викрито та знищено мережу терміналів захищеного спецзв’язку військових РФ уздовж лінії фронту, - ГУР. МАПА
Головне управління розвідки МО України викрило та знищило мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку російських військових вздовж лінії фронту з Україною та в Африці, а також оприлюднило мапу.
Про це йдеться в повідомленні ГУР, передає Цензор.НЕТ.
Викриття планів ворога
Як наголошується, в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.
Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво.
Що вдалося знищити?
Так, підрозділи ГУР, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил РФ уздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті.
"Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення", - розповіли в ГУР.
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вірити ГУРу муданова з кримською кавою може тільки 73% зебіл
і всі ці вкиди розраховані на шумову завісу після міндічгейта .. імітація роботи
Поруч із Запоріжжям тому, що російські війська стоять в парі-трійці десятків кілометрів від обласного центру, на жаль . . .
Мене інше зацікавило - що він робить у Грузії (див. іншу карту, нижче) ?