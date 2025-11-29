Разоблачена и уничтожена сеть терминалов защищенной спецсвязи военных РФ вдоль линии фронта, - ГУР
Главное управление разведки МО Украины разоблачило и уничтожило сеть терминалов специальной защищенной связи российских военных вдоль линии фронта с Украиной и в Африке, а также обнародовало карту.
Разоблачение планов врага
Как отмечается, в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.
Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях – уничтожить вражеское руководство.
Что удалось уничтожить?
Так, подразделения ГУР, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными методами, раскрыли сети терминалов специальной защищенной связи вооруженных сил РФ вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.
"После длительного использования полученной из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении", - рассказали в ГУР.
