Разоблачена и уничтожена сеть терминалов защищенной спецсвязи военных РФ вдоль линии фронта, - ГУР

Главное управление разведки МО Украины разоблачило и уничтожило сеть терминалов специальной защищенной связи российских военных вдоль линии фронта с Украиной и в Африке, а также обнародовало карту.

Об этом говорится в сообщении ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Разоблачение планов врага

Как отмечается, в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.

Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях – уничтожить вражеское руководство.

Что удалось уничтожить?

Так, подразделения ГУР, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными методами, раскрыли сети терминалов специальной защищенной связи вооруженных сил РФ вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.

"После длительного использования полученной из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении", - рассказали в ГУР.

