ГУР подорвало "кадыровцев" под Бердянском: ликвидирована коррумпированная схема с дизтопливом. ВИДЕО

29 ноября 2025 года на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремели два взрыва ― в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские захватчики из так называемого подразделения "Ахмат" понесли потери.

Об этом говорится в сообщении ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Партизаны обнаружили схему продажи краденого топлива

Украинские партизаны выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с украденным топливом ― соляркой торговали в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

Читайте также: Разоблачена и уничтожена сеть терминалов защищенной спецсвязи военных РФ вдоль линии фронта, - ГУР. КАРТА

Два точечных подрыва в момент скопления оккупантов

После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.

В результате первого взрыва московиты запаниковали ― кто уцелел, тот убежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап ― тогда произошел второй взрыв.

В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "ахмат". Количество потерь среди личного состава врага уточняется.

Читайте также: Россия создает пограничный пост в захваченном порту Бердянска для вывоза украинских ресурсов, - ЦНС

"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!" - говорится в сообщении.