ГУР подорвало "кадыровцев" под Бердянском: ликвидирована коррумпированная схема с дизтопливом. ВИДЕО
29 ноября 2025 года на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремели два взрыва ― в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские захватчики из так называемого подразделения "Ахмат" понесли потери.
Об этом говорится в сообщении ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Партизаны обнаружили схему продажи краденого топлива
Украинские партизаны выяснили, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с украденным топливом ― соляркой торговали в одной и той же точке на трассе под Бердянском.
Два точечных подрыва в момент скопления оккупантов
После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.
В результате первого взрыва московиты запаниковали ― кто уцелел, тот убежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап ― тогда произошел второй взрыв.
В итоге ― успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "ахмат". Количество потерь среди личного состава врага уточняется.
"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
