РУС
Сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск, - Трегубов

В Волчанске не осталось ни одного уцелевшего дома

Российские подразделения пытаются продвинуться в Волчанске и его окрестностях, пользуясь благоприятными для них погодными условиями.

Об этом в телеэфире сказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Туман позволяет врагу инфильтрироваться

"На Волчанском - или, как он официально называется, Южно-Слобожанском - направлении россияне активно пытаются продвигаться непосредственно в самом городе, а также вокруг него. Эти попытки купируются украинскими защитниками, но проблема заключается в том, что город сам по себе разрушен. И отдельная проблема сегодня-вчера - большие туманы помогают инфильтрироваться группам российской пехоты", - сказал Трегубов.

Он также добавил, что из-за погодных условий на этом направлении почти не используются дроны типа "крыло", а также тактическая авиация.

Обстановка в районе Купянска

На других направлениях, в частности в районе Купянска, Силы обороны сдерживают врага. По словам спикера, украинские силы сейчас контролируют южные и центральные районы Купянска, в северных районах города - россияне, которые вошли туда еще в начале ноября. Нашим защитникам удалось окончательно отрезать врага от снабжения, которое осуществлялось за счет сбросов с дронов.

Читайте также: Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Серебрянки, Дачного и Ровнополья, - DeepState. КАРТЫ

Сейчас российские войска в Купянске находятся в достаточно сложном положении", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне активно давят на подступах к Купянску, где еще могут хранить логистику, но эти попытки "не слишком успешны".

Спикер также отметил, что российские войска предпринимают попытки переправиться через реку Оскол на малых плавсредствах, однако такие цели "довольно просто поражаются".

Читайте: Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают, - Сырский

"Поэтому на данный момент им не очень легко там передвигаться, но если река замерзнет, может стать легче. Но... мы еще не знаем, какими будут непосредственно условия зимой", - сказал Трегубов.

Он отдельно отметил, что на Лиманском и Великобурлукском направлениях враг также пытается продвигаться, однако получает отпор.

Автор: 

боевые действия (5216) Волчанск (469) Харьковская область (1945) Купянский район (530) Чугуевский район (276) Купянск (843)
Топ комментарии
+10
Поганому танцюристу завжди щось заважає.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:34 Ответить
+4
Тоді інфільтруйтеся в Бєлгород раз туман так допомагає.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:42 Ответить
+3
В Трєгубкіна вже тумани винні.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:34 Ответить
Поганому танцюристу завжди щось заважає.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:34 Ответить
Ви де?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:56 Ответить
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!

🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦
показать весь комментарий
30.11.2025 13:10 Ответить
В Трєгубкіна вже тумани винні.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:34 Ответить
Так буває, еоли фронт тримають дроноводи і мала кількість опорників, оскільки перекрити фронт лінією оплрників хоча б у межах видимості через бінокль не вистачає піхоти.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:44 Ответить
На жаль, зеленим мародерам ніяка погода не заважає красти і брехати.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:37 Ответить
"...великі тумани..." - метеоролог і по сумісництву ще й... (навіть не важливо) ... видав новий термін в метеорології!
показать весь комментарий
30.11.2025 12:37 Ответить
Місто практично зруйноване. Куди вони інфільтруються?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:37 Ответить
До Трегубова в гості. До речі скільки ще буде подібна балаканина на є@ломарахвоні? Дєрьмак відчалив. Час закривати цю пропагандонську лавочку.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:45 Ответить
Закривають свої детальні накази і пройоби туманом і дощами
показать весь комментарий
30.11.2025 12:41 Ответить
Йому пи...ти -нам слухати.🤷
показать весь комментарий
30.11.2025 12:43 Ответить
Тоді інфільтруйтеся в Бєлгород раз туман так допомагає.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:42 Ответить
Курська тебе нічому не навчила?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:46 Ответить
Я не творожніков щоб мене це чомусь вчило. Я просто показав, що на абсурдні відмовки можуть бути такі ж пропозиції.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:14 Ответить
Що б знову все просрати, як на Курщині?
показать весь комментарий
30.11.2025 12:48 Ответить
чого ж тумани нам не допомагають? бо усі "патріоти", що жадають перемоги і не хочуть жодних компромісів засіли на диванах і там ведуть свій " головний бій". То ж інфільтруватися на територію ворога нема кому.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:46 Ответить
Навіщо пердіти в калюжу? Питання просте. Чому туман кацапам допомагає а нам-ні?
показать весь комментарий
30.11.2025 13:15 Ответить
Які капостні погодні умови і дрони наші до них не пристосовані, і кацапам вони допомагать, і ППО нашим шкодять... Не пощастило з кліматом.
показать весь комментарий
30.11.2025 12:49 Ответить
Тобто,туман це добре для наступаючих і хреново для оборнців?(((Краще б не писав нічого.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:03 Ответить
Якось в Туманний Альбіон німцям не вдалося просочитися.
показать весь комментарий
30.11.2025 13:15 Ответить
 
 