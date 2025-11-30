Сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск, - Трегубов

Российские подразделения пытаются продвинуться в Волчанске и его окрестностях, пользуясь благоприятными для них погодными условиями.

Об этом в телеэфире сказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Туман позволяет врагу инфильтрироваться

"На Волчанском - или, как он официально называется, Южно-Слобожанском - направлении россияне активно пытаются продвигаться непосредственно в самом городе, а также вокруг него. Эти попытки купируются украинскими защитниками, но проблема заключается в том, что город сам по себе разрушен. И отдельная проблема сегодня-вчера - большие туманы помогают инфильтрироваться группам российской пехоты", - сказал Трегубов.

Он также добавил, что из-за погодных условий на этом направлении почти не используются дроны типа "крыло", а также тактическая авиация.

Обстановка в районе Купянска

На других направлениях, в частности в районе Купянска, Силы обороны сдерживают врага. По словам спикера, украинские силы сейчас контролируют южные и центральные районы Купянска, в северных районах города - россияне, которые вошли туда еще в начале ноября. Нашим защитникам удалось окончательно отрезать врага от снабжения, которое осуществлялось за счет сбросов с дронов.

Сейчас российские войска в Купянске находятся в достаточно сложном положении", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне активно давят на подступах к Купянску, где еще могут хранить логистику, но эти попытки "не слишком успешны".

Спикер также отметил, что российские войска предпринимают попытки переправиться через реку Оскол на малых плавсредствах, однако такие цели "довольно просто поражаются".

"Поэтому на данный момент им не очень легко там передвигаться, но если река замерзнет, может стать легче. Но... мы еще не знаем, какими будут непосредственно условия зимой", - сказал Трегубов.

Он отдельно отметил, что на Лиманском и Великобурлукском направлениях враг также пытается продвигаться, однако получает отпор.