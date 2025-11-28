РУС
Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил группировку войск и воинских частей в Харьковской области и ознакомился с оперативной обстановкой на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена", - отметил Сырский.

По словам главнокомандующего, наши воины продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия. Активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске. В городе продолжается выявление российских оккупантов, которые инфильтрировались через наши боевые порядки, с целью уничтожения врагов или взятия их в плен.

Читайте также: Путин и Герасимов заявили об "окружении" 15 батальонов ВСУ и "захвате" Купянска

"На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью блокирования его путей снабжения", добавил Сырский.

Александр Сырский (768) Харьковская область (1939) Купянский район (526) Купянск (842) война в Украине (7037)
так ви їх за це фламінгами ..фламінгами !!
28.11.2025 22:32 Ответить
Сирський ти готовий зустріти Залужного з його командою генералів?
28.11.2025 22:35 Ответить
Цей, мабуть, вже теж готується стати на лижі. До батьків, на родіну
28.11.2025 22:36 Ответить
а про це розповідав?

"Обороною Покровська керує головнокомандувач ЗСУ Сирський - (с) найвеличніший"

як там справи, які там "масштаби брехні"?
28.11.2025 22:42 Ответить
Та не вопрос что брешут кацапы! Вот насколько правда то что сказал наш граждан-начальник?!
28.11.2025 22:43 Ответить
А які "масштаби брехні" про ситуацію в Покровську, Мирнограді, Гуляйполі? Я вже не згадую Бахмут, Авдіївку і т.д...
28.11.2025 22:44 Ответить
Після того як призначені Сирським комбриги розставили своїх людей на посади командирів батальйонів, а ті - своїх командирів рот, вимальовується зовсім сумна картина. Принаймні в піхоті.
Отже, нові призначенці - це або цілковитий «совок», або просто слабкі люди, які не наважуються суперечити командуванню.

Совок» відчувається в стилі командування навіть тих нових призначенців, які народились уже в незалежній Україні. Він полягає в тому, що до солдатів ставляться так, як в СРСР ставилися до строковиків: як до витратного матеріалу, безсловесних рабів. І ніяк не можуть збагнути, що той, хто в лютому 2022-го пішов воювати за волю, ніколи не погодиться бути безсловесним рабом, навіть у свого командира.

Такі командири терпіти не можуть добровольців та офіцерів, які прийшли на службу з цивільного життя. Такі мріють про солдатів, які чітко знають, що, підписавши контракт, вони продали своє життя. Такі мріють про офіцерів, які прийшли в армію робити кар'єру і готові заради неї на все. Такі мріють перетворити наше військо на маленьку російську армію, де командир може зробити з неслухняним солдатом усе, навіть «обнулити».
28.11.2025 22:45 Ответить
 
 