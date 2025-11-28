Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил группировку войск и воинских частей в Харьковской области и ознакомился с оперативной обстановкой на Купянском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена", - отметил Сырский.
По словам главнокомандующего, наши воины продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия. Активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске. В городе продолжается выявление российских оккупантов, которые инфильтрировались через наши боевые порядки, с целью уничтожения врагов или взятия их в плен.
"На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью блокирования его путей снабжения", добавил Сырский.
"Обороною Покровська керує головнокомандувач ЗСУ Сирський - (с) найвеличніший"
як там справи, які там "масштаби брехні"?
Отже, нові призначенці - це або цілковитий «совок», або просто слабкі люди, які не наважуються суперечити командуванню.
Совок» відчувається в стилі командування навіть тих нових призначенців, які народились уже в незалежній Україні. Він полягає в тому, що до солдатів ставляться так, як в СРСР ставилися до строковиків: як до витратного матеріалу, безсловесних рабів. І ніяк не можуть збагнути, що той, хто в лютому 2022-го пішов воювати за волю, ніколи не погодиться бути безсловесним рабом, навіть у свого командира.
Такі командири терпіти не можуть добровольців та офіцерів, які прийшли на службу з цивільного життя. Такі мріють про солдатів, які чітко знають, що, підписавши контракт, вони продали своє життя. Такі мріють про офіцерів, які прийшли в армію робити кар'єру і готові заради неї на все. Такі мріють перетворити наше військо на маленьку російську армію, де командир може зробити з неслухняним солдатом усе, навіть «обнулити».