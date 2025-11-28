Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил группировку войск и воинских частей в Харьковской области и ознакомился с оперативной обстановкой на Купянском направлении.

"Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена", - отметил Сырский.

По словам главнокомандующего, наши воины продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия. Активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске. В городе продолжается выявление российских оккупантов, которые инфильтрировались через наши боевые порядки, с целью уничтожения врагов или взятия их в плен.

"На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью блокирования его путей снабжения", добавил Сырский.