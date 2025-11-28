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Новини Ситуація на фронті
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Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав угруповання військ та військових частин на Харківщині та ознайомився з оперативною обстановкою на Куп'янському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну", - зазначив Сирський.

За словами головкома, наші воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп’янську. У місті триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через наші бойові порядки, з метою знищення ворогів або взяття їх в полон.

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"На підступах до Куп’янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання", додав Сирський.

Автор: 

Сирський Олександр (949) Харківська область (2828) Куп’янський район (751) Куп’янськ (1121) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+9
А які "масштаби брехні" про ситуацію в Покровську, Мирнограді, Гуляйполі? Я вже не згадую Бахмут, Авдіївку і т.д...
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28.11.2025 22:44 Відповісти
+8
Цей, мабуть, вже теж готується стати на лижі. До батьків, на родіну
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28.11.2025 22:36 Відповісти
+5
Сирський ти готовий зустріти Залужного з його командою генералів?
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28.11.2025 22:35 Відповісти
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так ви їх за це фламінгами ..фламінгами !!
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28.11.2025 22:32 Відповісти
Сирський ти готовий зустріти Залужного з його командою генералів?
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28.11.2025 22:35 Відповісти
Цей, мабуть, вже теж готується стати на лижі. До батьків, на родіну
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28.11.2025 22:36 Відповісти
Та не вопрос что брешут кацапы! Вот насколько правда то что сказал наш граждан-начальник?!
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28.11.2025 22:43 Відповісти
А які "масштаби брехні" про ситуацію в Покровську, Мирнограді, Гуляйполі? Я вже не згадую Бахмут, Авдіївку і т.д...
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28.11.2025 22:44 Відповісти
Після того як призначені Сирським комбриги розставили своїх людей на посади командирів батальйонів, а ті - своїх командирів рот, вимальовується зовсім сумна картина. Принаймні в піхоті.
Отже, нові призначенці - це або цілковитий «совок», або просто слабкі люди, які не наважуються суперечити командуванню.

Совок» відчувається в стилі командування навіть тих нових призначенців, які народились уже в незалежній Україні. Він полягає в тому, що до солдатів ставляться так, як в СРСР ставилися до строковиків: як до витратного матеріалу, безсловесних рабів. І ніяк не можуть збагнути, що той, хто в лютому 2022-го пішов воювати за волю, ніколи не погодиться бути безсловесним рабом, навіть у свого командира.

Такі командири терпіти не можуть добровольців та офіцерів, які прийшли на службу з цивільного життя. Такі мріють про солдатів, які чітко знають, що, підписавши контракт, вони продали своє життя. Такі мріють про офіцерів, які прийшли в армію робити кар'єру і готові заради неї на все. Такі мріють перетворити наше військо на маленьку російську армію, де командир може зробити з неслухняним солдатом усе, навіть «обнулити».
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28.11.2025 22:45 Відповісти
"Масштаби брехні російського керівництва" з рота сирського звучить підозріло.
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28.11.2025 22:49 Відповісти
з рота - це в сенсі: Рота, запевай! «Уходил я в армию по зиме, Провожала милая на заре. Ты дождись меня, милая, по весне, Я в гробу вернусь прям к тебе!»
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28.11.2025 23:04 Відповісти
лапті брешуть, то їх справа, головне, щоб масштаби нашої брехні не були більшими!
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28.11.2025 22:50 Відповісти
Ще й року не минуло, як я був у самому Куп'янську. А ще минулого літа на закупи в нього їздив. Країній раз двома машинами, я проскочив, а хлопцям прилетіло...
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28.11.2025 23:12 Відповісти
Повсюди брехня, особливо навколо Гуляйполя. Робоча ти сосна.
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28.11.2025 23:21 Відповісти
Ну так, в масштаб незнання генштабом реальної ситуації на фронті? Це злочинна недбалість чи іпсо?
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28.11.2025 23:30 Відповісти
І тоді чомусь дивуються чому така кількість сзч, тому що ніхто не хоче служити в махровий совдеп армії з дідівщиною і богами командирами! На дворі 2025 рік а не 1925 ий
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28.11.2025 23:52 Відповісти
Нам насрать на те, що плещуть кацапи. Нас вражає приховування правди від своїх чиновників.
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28.11.2025 23:58 Відповісти
Твоєї теж
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29.11.2025 00:14 Відповісти
Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають, але ми намагаємося гідно протистояти ворогу в цьому компоненті - Сирський.
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29.11.2025 00:23 Відповісти
схоже в масштабах брехні у нас як мінімум тактична перевага

але впевнено йдемо до стратегічної
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29.11.2025 10:23 Відповісти
Бездарь завжди відволікається на дрібниці
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29.11.2025 05:19 Відповісти
саме найкраще викриття брехні москалів - відосік Зеленського або Сирського на фоні бронзового пам'ятника бабаку що біля ринку, а не на в'їзді до міста. Або на фоні пам'ятника воинам другої світової. Він і 100 метрах від бабака. Буде подвійний удар по москалям: викрита брехня про Куп'янськ і буде викрита брехня москальська про руйнування пам'ятників воинам другої світової. Навіть три: викрита брехня про нацистов і фашистов в Україні. Коли вже наші ******* научаться руйнувати кремлевськи міфи?
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29.11.2025 05:35 Відповісти
В мокшів все завелике! Пиха, амбіції, а брехея в кубі!
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29.11.2025 08:22 Відповісти
 
 