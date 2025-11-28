Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав угруповання військ та військових частин на Харківщині та ознайомився з оперативною обстановкою на Куп'янському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну", - зазначив Сирський.
За словами головкома, наші воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп’янську. У місті триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через наші бойові порядки, з метою знищення ворогів або взяття їх в полон.
"На підступах до Куп’янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання", додав Сирський.
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Отже, нові призначенці - це або цілковитий «совок», або просто слабкі люди, які не наважуються суперечити командуванню.
Совок» відчувається в стилі командування навіть тих нових призначенців, які народились уже в незалежній Україні. Він полягає в тому, що до солдатів ставляться так, як в СРСР ставилися до строковиків: як до витратного матеріалу, безсловесних рабів. І ніяк не можуть збагнути, що той, хто в лютому 2022-го пішов воювати за волю, ніколи не погодиться бути безсловесним рабом, навіть у свого командира.
Такі командири терпіти не можуть добровольців та офіцерів, які прийшли на службу з цивільного життя. Такі мріють про солдатів, які чітко знають, що, підписавши контракт, вони продали своє життя. Такі мріють про офіцерів, які прийшли в армію робити кар'єру і готові заради неї на все. Такі мріють перетворити наше військо на маленьку російську армію, де командир може зробити з неслухняним солдатом усе, навіть «обнулити».
але впевнено йдемо до стратегічної