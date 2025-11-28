Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав угруповання військ та військових частин на Харківщині та ознайомився з оперативною обстановкою на Куп'янському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну", - зазначив Сирський.

За словами головкома, наші воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп’янську. У місті триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через наші бойові порядки, з метою знищення ворогів або взяття їх в полон.

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"На підступах до Куп’янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання", додав Сирський.