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Новини Бої у Вовчанську Бої на Куп’янському напрямку
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Великі тумани допомагають ворогу інфільтруватися у Вовчанськ, - Трегубов

У Вовчанську не залишилося жодного вцілілого будинку

Російські підрозділи намагаються просунутися у Вовчанську та в його околицях, користуючись сприятливими для них погодними умовами.

Про це в телеефірі сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Туман дозволяє ворогу інфільтруватися

"На Вовчанському - або, як він офіційно називається, Південно-Слобожанському - напрямку росіяни активно намагаються просуватися безпосередньо в самому місті, а також навколо нього. Ці спроби купіруються українськими захисниками, але проблема полягає в тому, що місто саме по собі зруйноване. І окрема проблема сьогодні-вчора - великі тумани допомагають інфільтруватися групам російської піхоти", - сказав Трегубов.

Він також додав, що через погодні умови на цьому напрямку майже не використовуються дрони типу "крило", а також тактична авіація.

Обстановка в районі Куп'янська

На інших напрямках, зокрема в районі Куп'янська, Сили оборони стримують ворога. За словами речника, українські сили наразі контролюють південні та центральні райони Куп'янська, у північних районах міста - росіяни, які зайшли туди ще на початку листопада. Нашим оборонцям вдалося остаточно відрізати ворога від постачання, яке відбувалося за рахунок скидів з дронів.

Також читайте: Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Серебрянки, Дачного та Рівнопілля, - DeepState. МАПИ

Зараз російські війська у Куп'янську у досить складному становищі", - сказав Трегубов.

За його словами, росіяни активно тиснуть на підступах до Купянська, де ще можуть зберігати логістику, але ці спроби "не надто успішні".

Речник також зауважив, що російські війська роблять спроби переправитись через річку Оскіл на малих плавзасобах, проте такі цілі "доволі просто уражаються".

Читайте: Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, - Сирський

"Тому станом на зараз їм не дуже легко там пересуватися, але якщо річка замерзне, може стати легше. Але... ми ще не знаємо, які будуть безпосередньо умови взимку", - сказав Трегубов.

Він окремо зазначив, що на Лиманському та Великобурлуцькому напрямках ворог також намагається просуватися, проте дістає відсіч.

Автор: 

бойові дії (5965) Вовчанськ (557) Харківська область (2831) Куп’янський район (752) Чугуївський район (402) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+20
Поганому танцюристу завжди щось заважає.
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30.11.2025 12:34 Відповісти
+13
Тоді інфільтруйтеся в Бєлгород раз туман так допомагає.
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30.11.2025 12:42 Відповісти
+8
Тобто,туман це добре для наступаючих і хреново для оборнців?(((Краще б не писав нічого.
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30.11.2025 13:03 Відповісти
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Поганому танцюристу завжди щось заважає.
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30.11.2025 12:34 Відповісти
Ви де?
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30.11.2025 12:56 Відповісти
Як правило,таку )(уйню пишуть з-під жінчиної спідниці або тупі заброньовані ноунейми.Їх дуже *********,(і тут "налайкали" ) -це проста відповідь на питання "звідки у суспільстві 73%" зедебілів".
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30.11.2025 15:26 Відповісти
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!

🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦
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30.11.2025 13:10 Відповісти
В Трєгубкіна вже тумани винні.
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30.11.2025 12:34 Відповісти
Так буває, еоли фронт тримають дроноводи і мала кількість опорників, оскільки перекрити фронт лінією оплрників хоча б у межах видимості через бінокль не вистачає піхоти.
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30.11.2025 12:44 Відповісти
Вовчанськ - площа 8 км на 8 км. Скільки опорних пунктів там повинно бути щоб вони бачили один одного в бінокль?
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30.11.2025 16:40 Відповісти
Ви розумієте, що означає "образно"? Тут не про конкретний Вовчанськ, а про нестачу людей. Можете "Вовчанськ" замінити на "Сєрєбрянське лісництво" - суть допису не зміниться.
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30.11.2025 16:51 Відповісти
Образно будеш розповідати якійсь бабі, намагаючись затягти її в ліжко.
Тут війна.
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30.11.2025 17:00 Відповісти
Тобто проблеми з людьми нема? 🤔 Винуватий туман? 🤔
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30.11.2025 17:22 Відповісти
На жаль, зеленим мародерам ніяка погода не заважає красти і брехати.
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30.11.2025 12:37 Відповісти
"...великі тумани..." - метеоролог і по сумісництву ще й... (навіть не важливо) ... видав новий термін в метеорології!
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30.11.2025 12:37 Відповісти
Напевне скоро введуть поняття "зелені тумани".
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30.11.2025 17:23 Відповісти
Місто практично зруйноване. Куди вони інфільтруються?
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30.11.2025 12:37 Відповісти
До Трегубова в гості. До речі скільки ще буде подібна балаканина на є@ломарахвоні? Дєрьмак відчалив. Час закривати цю пропагандонську лавочку.
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30.11.2025 12:45 Відповісти
Закривають свої детальні накази і пройоби туманом і дощами
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30.11.2025 12:41 Відповісти
Йому пи...ти -нам слухати.🤷
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30.11.2025 12:43 Відповісти
Тоді інфільтруйтеся в Бєлгород раз туман так допомагає.
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30.11.2025 12:42 Відповісти
Курська тебе нічому не навчила?
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30.11.2025 12:46 Відповісти
Я не творожніков щоб мене це чомусь вчило. Я просто показав, що на абсурдні відмовки можуть бути такі ж пропозиції.
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30.11.2025 13:14 Відповісти
Що б знову все просрати, як на Курщині?
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30.11.2025 12:48 Відповісти
чого ж тумани нам не допомагають? бо усі "патріоти", що жадають перемоги і не хочуть жодних компромісів засіли на диванах і там ведуть свій " головний бій". То ж інфільтруватися на територію ворога нема кому.
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30.11.2025 12:46 Відповісти
Навіщо пердіти в калюжу? Питання просте. Чому туман кацапам допомагає а нам-ні?
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30.11.2025 13:15 Відповісти
Все просто тому що у орків є Каби та артилерія, прилади нічного бачення, навіть срані міномети, а у нас одна піздш... та дрони переважно в оптичному діапазоні,

А всі дирки постійно затикали патріотами та добре підготовленими військовими, коли вони завершились от і результат.
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30.11.2025 14:18 Відповісти
Ох , пам'ятаю як два роки тому героїчно пи₴діли про наші потужні КАБи. Хоч вже відразу переможні салюти запускай. Тварюки брехливі.
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30.11.2025 14:22 Відповісти
ай яяй. зелене лайно накидує на вентилятор могилізації. сьогодні ж вихідний, зарплати не дають
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30.11.2025 13:55 Відповісти
Які капостні погодні умови і дрони наші до них не пристосовані, і кацапам вони допомагать, і ППО нашим шкодять... Не пощастило з кліматом.
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30.11.2025 12:49 Відповісти
Тобто,туман це добре для наступаючих і хреново для оборнців?(((Краще б не писав нічого.
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30.11.2025 13:03 Відповісти
Якось в Туманний Альбіон німцям не вдалося просочитися.
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30.11.2025 13:15 Відповісти
А какие туманы инфильтровали в Раду помощника сивковича?
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30.11.2025 13:32 Відповісти
А логістику наших ускладнює ? Так виходить, пани танцюристи сирського
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30.11.2025 14:07 Відповісти
туману по...куй, але ним можна оправдати здачу українських територій
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30.11.2025 14:08 Відповісти
Які ж звіздоболи! Якщо місто повністю зруйноване - то куди вони можуть "інфільтруватися"? І взагалі - навіщу туди інфільтруватися, якщо руїни нікого не цікавлять? Рашисти просто підуть інфільтруватися далі, вже за Вовчанськом! Там завдячуючи сильним туманам - інфільтруватися буде - на раз плюнути!!!
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30.11.2025 14:52 Відповісти
Якийсь у цього неадеквата туман вибіркової дії-допомагає кацапні,заважає ЗСУ. Може,у штабі напрямку туман,коли немає тактики дії в різних умовах? Тумани-це природне явище. А ще попереду зима,взимку,до відома штабу ,буває мороз,сніг,ожеледиця.
Так може,у кацапів обладнання краще для таких умов? А як там у наших хлопців-АК-47 і рожок патронів? Чи й цього немає?
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30.11.2025 18:02 Відповісти
Великі тумани - райська погода для мінування! Хтось може донести цю інфу до військового керівництва??
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30.11.2025 19:51 Відповісти
 
 