Великі тумани допомагають ворогу інфільтруватися у Вовчанськ, - Трегубов

Російські підрозділи намагаються просунутися у Вовчанську та в його околицях, користуючись сприятливими для них погодними умовами.

Про це в телеефірі сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Туман дозволяє ворогу інфільтруватися

"На Вовчанському - або, як він офіційно називається, Південно-Слобожанському - напрямку росіяни активно намагаються просуватися безпосередньо в самому місті, а також навколо нього. Ці спроби купіруються українськими захисниками, але проблема полягає в тому, що місто саме по собі зруйноване. І окрема проблема сьогодні-вчора - великі тумани допомагають інфільтруватися групам російської піхоти", - сказав Трегубов.

Він також додав, що через погодні умови на цьому напрямку майже не використовуються дрони типу "крило", а також тактична авіація.

Обстановка в районі Куп'янська

На інших напрямках, зокрема в районі Куп'янська, Сили оборони стримують ворога. За словами речника, українські сили наразі контролюють південні та центральні райони Куп'янська, у північних районах міста - росіяни, які зайшли туди ще на початку листопада. Нашим оборонцям вдалося остаточно відрізати ворога від постачання, яке відбувалося за рахунок скидів з дронів.

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Зараз російські війська у Куп'янську у досить складному становищі", - сказав Трегубов.

За його словами, росіяни активно тиснуть на підступах до Купянська, де ще можуть зберігати логістику, але ці спроби "не надто успішні".

Речник також зауважив, що російські війська роблять спроби переправитись через річку Оскіл на малих плавзасобах, проте такі цілі "доволі просто уражаються".

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"Тому станом на зараз їм не дуже легко там пересуватися, але якщо річка замерзне, може стати легше. Але... ми ще не знаємо, які будуть безпосередньо умови взимку", - сказав Трегубов.

Він окремо зазначив, що на Лиманському та Великобурлуцькому напрямках ворог також намагається просуватися, проте дістає відсіч.