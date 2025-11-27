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Новини Ситуація на фронті
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Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Серебрянки, Дачного та Рівнопілля, - DeepState. МАПИ

Ворог має просування біля 4 населених пунктів на Харківщині, Донеччині, у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Серебрянки, Дачного та Рівнопілля", - ідеться у повідомленні.

мапи DeepState Вовчанськ

мапи DeepState Серебрянка

Читайте: Рашисти просунулись на Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

мапи DeepState Дачне

мапи DeepState Рівнопілля

Також читайте: Росіяни окупували Зелений Гай та мають просування на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Запорізька область (4959) Донецька область (11302) Вовчанськ (557) Дніпропетровська область (5124) Харківська область (2822) Синельниківський район (559) Бахмутський район (857) Пологівський район (425) Чугуївський район (401) Серебрянка (16) Рівнопілля (16) Дачне (5) війна в Україні (8503) DeepState (548)
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Топ коментарі
+7
@ (авторський стиль):
Бахмутський Демон :
Сьогодні в Покровську гучно, падав і ФАБ, і десь падали КАБи, гупає арта і вулиці, всіяні оптоволокном із жижи в небі від дронів.
Тягомотіна на вулицях триває, десь підарки пробігли, десь встигли двухсотнути двох підарків з групи у 5 людей, що неслися в якусь халупу і підвал.
Місто далі рівняють, типовий Бахмут, тільки з більшою кількістю дронів та іншою тактикою війни. Мирноград вони в основному гатять, не штурмують класично аби зменшити втрати. Все ще хочуть нас оточити.
В самому Покровську ми знаємо всі місця, де підарняві накопичуються. Коли є наказ - відбувається зачистка, так і живемо.
Сьогодні хочу зʼїсти банку згущонки, пробити своїм Глоком три дірки в кришці і сьорбати, як робив це в дитячому таборі колись. Солодкого дуже хочеться особливо зараз. Ця сірість відверто бісить, але ж вона не буде вічною. Хіба задвухсотять і тоді темрява назавжди.
Пацики працюють по підарках. Кожен пацик СОУ - це справжній герой України, характерні такі, втомлені, але вперті наші воїни.
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27.11.2025 23:54 Відповісти
+5
все що ЗАЛУЖНИЙ відвоював, рашист просирський просере. зелену мерзоту мародерів треба на гиляку терміново !
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28.11.2025 00:42 Відповісти
+3
Жодного дня щоб ворог не просувався, схоже з цим Верховним головнокомандувачем годі чекати на інше
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27.11.2025 23:44 Відповісти
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Жодного дня щоб ворог не просувався, схоже з цим Верховним головнокомандувачем годі чекати на інше
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27.11.2025 23:44 Відповісти
все що ЗАЛУЖНИЙ відвоював, рашист просирський просере. зелену мерзоту мародерів треба на гиляку терміново !
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28.11.2025 00:42 Відповісти
Цікаво, а що ви чекали від клоунів, котрі сунули свої шнобелі у військову справу?
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28.11.2025 08:26 Відповісти
@ (авторський стиль):
Бахмутський Демон :
Сьогодні в Покровську гучно, падав і ФАБ, і десь падали КАБи, гупає арта і вулиці, всіяні оптоволокном із жижи в небі від дронів.
Тягомотіна на вулицях триває, десь підарки пробігли, десь встигли двухсотнути двох підарків з групи у 5 людей, що неслися в якусь халупу і підвал.
Місто далі рівняють, типовий Бахмут, тільки з більшою кількістю дронів та іншою тактикою війни. Мирноград вони в основному гатять, не штурмують класично аби зменшити втрати. Все ще хочуть нас оточити.
В самому Покровську ми знаємо всі місця, де підарняві накопичуються. Коли є наказ - відбувається зачистка, так і живемо.
Сьогодні хочу зʼїсти банку згущонки, пробити своїм Глоком три дірки в кришці і сьорбати, як робив це в дитячому таборі колись. Солодкого дуже хочеться особливо зараз. Ця сірість відверто бісить, але ж вона не буде вічною. Хіба задвухсотять і тоді темрява назавжди.
Пацики працюють по підарках. Кожен пацик СОУ - це справжній герой України, характерні такі, втомлені, але вперті наші воїни.
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27.11.2025 23:54 Відповісти
Щоб скинути фаб, це ж треба близько залетіти? Чого не збивають ті літаки?
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28.11.2025 20:39 Відповісти
Сторонній погляд дилетанта:

@ (мова оригіналу):

Донбасский фронт.

Покровск.
2D быстро перешло в 3D. Маршевые батальоны орков , наспех собранные на полигонах , не умеют вести бои в плотной городской застройке.
Они торопились. По инерции вклинились , но далее все стало очень плохо. Покровск оказался "слишком широким" для мясных штурмов. Вне зависимости от массы , если ты не обучен координации действий в группе , инженерной подготовке , техники перемещения - ты в городе сразу труп. Бой распадается на множество мелких, изолированных стычек за каждое здание, этаж или даже комнату. Управление подразделениями крайне затруднено.
27-я дивизия врага понесла катастрофические потери и по сути отказалась от лобовых штурмов через город. Маршевое пополнение срочно было перенаправлено в "старое направление" , в обход города с дирекцией на Гришино. В сам город начали тянуть всяких "спецов" , может быть даже условно свободную от текущих боев 76 ДШД. Также подтягивают всякие "трубопроводные войска" лугандонов. Идет процесс перегруппировки , для того , чтобы продавить Покровск с меньшими (условно) потерями.
Поэтому орки устроили Грозный 3.0. Снос города до фундамента и медленное продвижение.
На правом орковском фланге сильно поисточились "водоплавающие". 155 бригада нах. Вышла из боя. Остальные пытаются деблокировать голодных бобиков в Шахово. 51 армия все свои силы бросила на Родинское. Прям вот очень хотят отличиться, но пока только бег по "серяку" с неоднозначными последствиями для себя.

Гуляйполе.
Враг подошел к городу , выполнив фактически свою оперативно-тактическую задачу. Несмотря на потери - инициативу не теряет не на секунду. Значит мясо идет широким потоком на этот участок фронта.
Вообще из всего Донбасского фронта в 300 км , орки свой "движняк" устраивают только на 150 км , уплотняя таким образом войска на направлениях главного удара. Думаю , что враг не захочет вклиниваться в сам город , а начнет активные боевые действия в обход города с Запада вдоль жд , отсекая нп от логистики. Для этого "в засаде" сидит 35 армия с полным запасом бк.

Покровск оркам опять оказался не по зубам к нужным срокам и поэтому авиация не может перенести свою активность южнее , что не дает возможность начать "новый этап" операции.
Как-то так.

https://pbs.twimg.com/media/G6w3xeHWYAAeYFA?format=jpg&name=small
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27.11.2025 23:56 Відповісти
Висновки будуть?
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28.11.2025 06:31 Відповісти
Сирський з подачі єврейського клоуна нищить ЗСУ щодня. Армія пронизана його гівняними кадрами наскрізь. Ця зараза, як туберкульоз, небезпечна.
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28.11.2025 07:22 Відповісти
"Справедлива мобілізація - це коли в одному строю йдуть син механізатора і син народного депутата. У великих війнах всіх представники еліт брали участь у бойових діях, гинули, отримували медалі - цим вони довели, що є елітою. Наші ж «еліти» переважно фотографуються з захисниками або якісь цукерки привозять, - «Доцент», начальник відділення гуманітарних дисциплін в «Азові»"
Та що про сина депутата казати, тут хоч би найбільш боєздатні воювали - силовики, що заброньовані на 90%, охоронці, що під кожним деревом, в кожному маєтку і біля кожного покидька, бо охороняти покидьків важливіше, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, і т.д., бо без цього нас просто чекає поразка.
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
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28.11.2025 12:12 Відповісти
У мене вже накипіло, я стара людина , но як це можно казати що просочуються в наші порядки через прогалини? Невже немає протипіхотних мин? По дну каховського водосховища ? Дрон мини розкидують
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28.11.2025 17:00 Відповісти
 
 