Враг продвинулся в Волчанске, около Серебрянки, Дачного и Ривнополья, - DeepState. КАРТЫ

Враг продвигается вблизи 4 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Волчанске, около Серебрянки, Дачного и Ривнополья", - говорится в сообщении.

Жодного дня щоб ворог не просувався, схоже з цим Верховним головнокомандувачем годі чекати на інше
27.11.2025 23:44 Ответить
все що ЗАЛУЖНИЙ відвоював, рашист просирський просере. зелену мерзоту мародерів треба на гиляку терміново !
28.11.2025 00:42 Ответить
@ (авторський стиль):
Бахмутський Демон :
Сьогодні в Покровську гучно, падав і ФАБ, і десь падали КАБи, гупає арта і вулиці, всіяні оптоволокном із жижи в небі від дронів.
Тягомотіна на вулицях триває, десь підарки пробігли, десь встигли двухсотнути двох підарків з групи у 5 людей, що неслися в якусь халупу і підвал.
Місто далі рівняють, типовий Бахмут, тільки з більшою кількістю дронів та іншою тактикою війни. Мирноград вони в основному гатять, не штурмують класично аби зменшити втрати. Все ще хочуть нас оточити.
В самому Покровську ми знаємо всі місця, де підарняві накопичуються. Коли є наказ - відбувається зачистка, так і живемо.
Сьогодні хочу зʼїсти банку згущонки, пробити своїм Глоком три дірки в кришці і сьорбати, як робив це в дитячому таборі колись. Солодкого дуже хочеться особливо зараз. Ця сірість відверто бісить, але ж вона не буде вічною. Хіба задвухсотять і тоді темрява назавжди.
Пацики працюють по підарках. Кожен пацик СОУ - це справжній герой України, характерні такі, втомлені, але вперті наші воїни.
27.11.2025 23:54 Ответить
Донбасский фронт.

Покровск.
2D быстро перешло в 3D. Маршевые батальоны орков , наспех собранные на полигонах , не умеют вести бои в плотной городской застройке.
Они торопились. По инерции вклинились , но далее все стало очень плохо. Покровск оказался "слишком широким" для мясных штурмов. Вне зависимости от массы , если ты не обучен координации действий в группе , инженерной подготовке , техники перемещения - ты в городе сразу труп. Бой распадается на множество мелких, изолированных стычек за каждое здание, этаж или даже комнату. Управление подразделениями крайне затруднено.
27-я дивизия врага понесла катастрофические потери и по сути отказалась от лобовых штурмов через город. Маршевое пополнение срочно было перенаправлено в "старое направление" , в обход города с дирекцией на Гришино. В сам город начали тянуть всяких "спецов" , может быть даже условно свободную от текущих боев 76 ДШД. Также подтягивают всякие "трубопроводные войска" лугандонов. Идет процесс перегруппировки , для того , чтобы продавить Покровск с меньшими (условно) потерями.
Поэтому орки устроили Грозный 3.0. Снос города до фундамента и медленное продвижение.
На правом орковском фланге сильно поисточились "водоплавающие". 155 бригада нах. Вышла из боя. Остальные пытаются деблокировать голодных бобиков в Шахово. 51 армия все свои силы бросила на Родинское. Прям вот очень хотят отличиться, но пока только бег по "серяку" с неоднозначными последствиями для себя.

Гуляйполе.
Враг подошел к городу , выполнив фактически свою оперативно-тактическую задачу. Несмотря на потери - инициативу не теряет не на секунду. Значит мясо идет широким потоком на этот участок фронта.
Вообще из всего Донбасского фронта в 300 км , орки свой "движняк" устраивают только на 150 км , уплотняя таким образом войска на направлениях главного удара. Думаю , что враг не захочет вклиниваться в сам город , а начнет активные боевые действия в обход города с Запада вдоль жд , отсекая нп от логистики. Для этого "в засаде" сидит 35 армия с полным запасом бк.

Покровск оркам опять оказался не по зубам к нужным срокам и поэтому авиация не может перенести свою активность южнее , что не дает возможность начать "новый этап" операции.
Как-то так.

https://pbs.twimg.com/media/G6w3xeHWYAAeYFA?format=jpg&name=small
27.11.2025 23:56 Ответить
 
 