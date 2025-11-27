Россияне оккупировали Зеленый Гай и продвигаются в Запорожской области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Зеленый Гай в Запорожской области, а также продвигаются вблизи двух населенных пунктов.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Зеленый Гай (Запорожская обл.), а также продвинулся вблизи Высокого (Запорожская обл.) и Яблоково (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.

