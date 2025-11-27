РУС
Россияне оккупировали Зеленый Гай и продвигаются в Запорожской области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Зеленый Гай в Запорожской области, а также продвигаются вблизи двух населенных пунктов.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Зеленый Гай (Запорожская обл.), а также продвинулся вблизи Высокого (Запорожская обл.) и Яблоково (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.

Зеленый Гай

Яблоково

Высокое

А ми маємо потужні просування у відосиках і інших "дорученнях" ухилянта який не петрає ні в чому.
27.11.2025 12:52 Ответить
Маємо те, що обрали в 19. Абсолютну самодурську нездару, за якого рулить його ларьочник, а усі "ефективні менеджери" займаються відправкою двушек у Маскву.
27.11.2025 13:20 Ответить
Ган.он Сирський ще не застрелився?
Не має честі та совісті цей обісраний нелюд та покидьок.
27.11.2025 12:55 Ответить
зелена падаль здає Запоржжя.
27.11.2025 12:55 Ответить
Здають Запоріжжя армія ухилянтів в Україні та ЕС.
27.11.2025 13:01 Ответить
Армію ухилянтів з тилових військових, мєнтів, ТЦКшників, прокурорів, чиновників, депутатів, міністрів, суддів, мажорів, ітд... організовал особисто іудв зеля та влада його зелених гнид.
27.11.2025 13:03 Ответить
Запоріжжя здають перед усім шалена корупція, в результаті якої немає необхідного озброєння, навіть тих елементарних мін. Орки як займають територію то мінують одразу підходи. У нас же така практика практично відсутня.

А все решта то просто п...ш, лопатами кулеби особливо не повоюєш. Особливо проти кабів, снарядів і т.д.
27.11.2025 13:11 Ответить
Іде повзуча капітуляція бо план Оману виконується а в керівництві ЗСУ призначили спеціально московитів а віри їм немає.
27.11.2025 13:01 Ответить
 
 