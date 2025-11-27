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Росіяни окупували Зелений Гай та мають просування на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували Зелений Гай у Запорізькій області, а також мають просування біля двох населених пунктів.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Зелений Гай (Запорізька обл.), а також просунувся поблизу Високого (Запорізька обл.) та Яблукового (Запорізька обл.)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Sergey #606813
показати весь коментар27.11.2025 12:52 Відповісти Посилання
+10 svojak70
показати весь коментар27.11.2025 12:55 Відповісти Посилання
+8 svojak70
показати весь коментар27.11.2025 13:03 Відповісти Посилання
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Не має честі та совісті цей обісраний нелюд та покидьок.
А все решта то просто п...ш, лопатами кулеби особливо не повоюєш. Особливо проти кабів, снарядів і т.д.
🔄 Події, які відбулися за останній тиждень могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії.
🏹 Все почалося з втрати Полтавки та Успенівки, про яке ми https://t.me/DeepStateUA/22724 писали нещодавно. Через неможливість відновити втрачені положення, хоча спроби були і не раз, було прийнято рішення одному з підрозділів ШВ оперативно здійснити укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. В цей же час 102 ОБр ТрО, яка стояла відносно успішно справа, хоч і з відходами, але стримувала противника.
🇷🇺 Коли ворог продавив сусідів зліва 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102 ОБр ТрО втратив управління і люди були кинуті напризволяще. Бійці, не розуміючи що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район Зеленого Гаю та Високого.
👤 Перед цим командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили з 225 ОШП та однієї з механізованих бригад, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Через самовільний відхід та хаос зафіксовано випадки дружнього вогню. Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та https://t.me/DeepStateUA/22804 розстріляв.
✈️ Для розуміння масштабу хаосу, позавчора в тилу в одній з посадок кацапська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів.
🤝 Станом на зараз завдяки вдалій взаємодії командування ОК "Південь", 225 ОШП та решти підрозділів, вдається стабілізувати ситуацію - майже повністю зник хаос в бойових порядках, ворог суттєво загальмував в напрямку самого Гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони.
☎️Через суспільний резонанс, який виник, до цих подій залучені правоохоронні органи та військовий омбудсмен, які мають оцінку ситуації та визначать реальні обставини подій.
Та що про сина депутата казати, тут хоч би найбільш боєздатні воювали - силовики, що заброньовані на 90%, охоронці, що під кожним деревом, в кожному маєтку і біля кожного покидька, бо охороняти покидьків важливіше, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, і т.д., бо без цього нас просто чекає поразка.
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."