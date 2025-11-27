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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни окупували Зелений Гай та мають просування на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Зелений Гай у Запорізькій області, а також мають просування біля двох населених пунктів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог окупував Зелений Гай (Запорізька обл.), а також просунувся поблизу Високого (Запорізька обл.) та Яблукового (Запорізька обл.)", - йдеться в повідомленні.

Зелений Гай

Яблукове

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни окупували Промінь на Донеччині та Високе на Запоріжжі, є просування поблизу Мирнограда та у Покровську, - DeepState. МАПИ

Високе

Автор: 

Запорізька область (4959) Пологівський район (425) Зелений Гай (4) Високе (5) Яблукове (8) DeepState (548)
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Топ коментарі
+10
А ми маємо потужні просування у відосиках і інших "дорученнях" ухилянта який не петрає ні в чому.
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27.11.2025 12:52 Відповісти
+10
Ган.он Сирський ще не застрелився?
Не має честі та совісті цей обісраний нелюд та покидьок.
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27.11.2025 12:55 Відповісти
+8
Армію ухилянтів з тилових військових, мєнтів, ТЦКшників, прокурорів, чиновників, депутатів, міністрів, суддів, мажорів, ітд... організовал особисто іудв зеля та влада його зелених гнид.
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27.11.2025 13:03 Відповісти
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А ми маємо потужні просування у відосиках і інших "дорученнях" ухилянта який не петрає ні в чому.
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27.11.2025 12:52 Відповісти
Маємо те, що обрали в 19. Абсолютну самодурську нездару, за якого рулить його ларьочник, а усі "ефективні менеджери" займаються відправкою двушек у Маскву.
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27.11.2025 13:20 Відповісти
Ган.он Сирський ще не застрелився?
Не має честі та совісті цей обісраний нелюд та покидьок.
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27.11.2025 12:55 Відповісти
Маріуполь, Лисичанськ, Соледар, Бахмут... І ніхто не застрелився...
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27.11.2025 15:54 Відповісти
зелена падаль здає Запоржжя.
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27.11.2025 12:55 Відповісти
Здають Запоріжжя армія ухилянтів в Україні та ЕС.
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27.11.2025 13:01 Відповісти
Армію ухилянтів з тилових військових, мєнтів, ТЦКшників, прокурорів, чиновників, депутатів, міністрів, суддів, мажорів, ітд... організовал особисто іудв зеля та влада його зелених гнид.
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27.11.2025 13:03 Відповісти
Все так, але чого ви всі боєтесь дописати, що менти це СБУ, ДБР, - бо поліція працює а ці менти ні. Не бійтейсь називати самі корумповані структри - СБУ та ДБР, бо такий страх це також здача.
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28.11.2025 11:17 Відповісти
Доречі назовіть прізвище Президента який реформував ментів з СБУ та ДБР? чи був такий, якщо ні то Зе не один додав зусиль
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28.11.2025 11:19 Відповісти
Запоріжжя здають перед усім шалена корупція, в результаті якої немає необхідного озброєння, навіть тих елементарних мін. Орки як займають територію то мінують одразу підходи. У нас же така практика практично відсутня.

А все решта то просто п...ш, лопатами кулеби особливо не повоюєш. Особливо проти кабів, снарядів і т.д.
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27.11.2025 13:11 Відповісти
корупція в тому числі, яку не подолав жоден з Президентів.
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28.11.2025 11:18 Відповісти
Іде повзуча капітуляція бо план Оману виконується а в керівництві ЗСУ призначили спеціально московитів а віри їм немає.
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27.11.2025 13:01 Відповісти
https://t.me/DeepStateUA/22806 @ За крок від втрати Гуляйполя - як вчасні рішення врятували місто від окупації

🔄 Події, які відбулися за останній тиждень могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії.

🏹 Все почалося з втрати Полтавки та Успенівки, про яке ми https://t.me/DeepStateUA/22724 писали нещодавно. Через неможливість відновити втрачені положення, хоча спроби були і не раз, було прийнято рішення одному з підрозділів ШВ оперативно здійснити укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. В цей же час 102 ОБр ТрО, яка стояла відносно успішно справа, хоч і з відходами, але стримувала противника.

🇷🇺 Коли ворог продавив сусідів зліва 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102 ОБр ТрО втратив управління і люди були кинуті напризволяще. Бійці, не розуміючи що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район Зеленого Гаю та Високого.

👤 Перед цим командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили з 225 ОШП та однієї з механізованих бригад, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Через самовільний відхід та хаос зафіксовано випадки дружнього вогню. Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та https://t.me/DeepStateUA/22804 розстріляв.

✈️ Для розуміння масштабу хаосу, позавчора в тилу в одній з посадок кацапська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів.

🤝 Станом на зараз завдяки вдалій взаємодії командування ОК "Південь", 225 ОШП та решти підрозділів, вдається стабілізувати ситуацію - майже повністю зник хаос в бойових порядках, ворог суттєво загальмував в напрямку самого Гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони.

☎️Через суспільний резонанс, який виник, до цих подій залучені правоохоронні органи та військовий омбудсмен, які мають оцінку ситуації та визначать реальні обставини подій.

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27.11.2025 14:42 Відповісти
"Справедлива мобілізація - це коли в одному строю йдуть син механізатора і син народного депутата. У великих війнах всіх представники еліт брали участь у бойових діях, гинули, отримували медалі - цим вони довели, що є елітою. Наші ж «еліти» переважно фотографуються з захисниками або якісь цукерки привозять, - «Доцент», начальник відділення гуманітарних дисциплін в «Азові»"
Та що про сина депутата казати, тут хоч би найбільш боєздатні воювали - силовики, що заброньовані на 90%, охоронці, що під кожним деревом, в кожному маєтку і біля кожного покидька, бо охороняти покидьків важливіше, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, і т.д., бо без цього нас просто чекає поразка.
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
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27.11.2025 15:01 Відповісти
Ні, справедлива мобілізація - це коли в окопи йдуть ті, які категорично проти будь-яких переговорів і поступок. Саме вони і є найбільш вмотивованими і повинні воювати на передовій, а не на диванах.
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27.11.2025 15:56 Відповісти
То їх треба з-за кордону якось приволокти чи ксів позбавити.
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28.11.2025 12:05 Відповісти
Навіть у совку воювали рівних сини Сталіна, а виходить армія в Україні гірша ніж в совку?
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27.11.2025 15:17 Відповісти
В Україні почесний обов"язок по захисту Батьківщини давно вже перетворений на покарання для чорноробів та неугодних. Відповідна і армія...
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27.11.2025 15:59 Відповісти
За що ж чорноробів карати. Хоча я від деяких офіцерів, що не воюють, і не таке читав, он повні форуми таких, вважають це покаранням для хворих (так прямо і пишуть, правда з далекої Канади, куди втекли, не слідкував за собою, не лікувався то що ж тепер ще й відстрочку за таку поведінку, хай йде хворий, неважливо, як навіть на полігоні ласти склеїть, он герман на фупі таке писав, ТС польська ахфіцера, взагалі, розстрілювати всіх без розбору пропонує, на фінансах теж детройт, хотаб, такі ахвіцери, що таке пишуть)
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27.11.2025 18:15 Відповісти
Он модератор на фінансах фейслес теж таке говорить. Напевно, так зручно вважати всім офіцерам, що вирішили, що за них мають воювати хворі люди.
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27.11.2025 18:44 Відповісти
Коли Сирку видадуть медаль "Жуков нашого часу"? Є.аний гробовщик.
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27.11.2025 16:55 Відповісти
 
 