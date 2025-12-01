РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10534 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на востоке Бои на востоке Украины
3 771 35

Ситуация на фронте очень сложная, нужно изменить подход к применению сил и средств, - Жорин

Жорин об обстановке на фронте

Ситуация на фронте действительно очень сложная. Но ее можно исправить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как улучшить ситуацию?

"Ситуация на фронте действительно очень сложная. Но я не считаю, что ее нельзя исправить. С некоторыми вещами мы существенно опоздали, однако при принятии правильных решений мы еще имеем возможность улучшить свои позиции. В том числе и в переговорном процессе за счет изменений на поле боя", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Покровске поисково-штурмовые действия, Силы обороны уничтожают врага в городской застройке, - ГВ "Восток"

Где сложнее всего?

По словам Жорина, Купянск, Лиман, Покровск, Гуляйполе - это самые тяжелые направления, но оккупанты наступают повсюду и давление только усиливают.

"Сейчас нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые имеются в наличии. Звучит сложно, но на практике - абсолютно реальные шаги", - добавил военный.

Читайте: Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет, - Волошин

Автор: 

Гуляйполе (126) Запорожская область (3846) Донецкая область (11468) Жорин Максим (50) Покровск (1014) Харьковская область (1949) Покровский район (1364) Пологовский район (269) Купянский район (532) Купянск (844)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
По перше треба змінити Верховного Головнокомандувача який у справах військових досвідчений як свиня в памаранчах но рило своє в ці справи настирливо пхае.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:32 Ответить
+9
не факт. працював я в одній фірмі. Були проблеми - люди розбігалися. Поставили питання - що так далі не можна... збиралися з керівництвом,надавали аргументи, пропонували шляхи вирішення... начальство приймалао аргументи, обіцяла виправити ключові моменти...... і (внєзапно) нічого не робило, і так по колу... врешті решт люди потікали - контора закрилася.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:38 Ответить
+7
Ніхто нічого не зрозумів. Всі вони топлять лише за посилення мобілізації.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті зрозуміли, що м'ясом проти м'яса воювати нерозумно
показать весь комментарий
01.12.2025 12:32 Ответить
У нас командування тоді все змінювати треба, вони ж всі у совку вчились, а там вчили воювати "мʼясом", це не тому що вони такі кровожерливі, вони просто по іншому не вміють і не знають як.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:37 Ответить
Ні, не тому. Просто тупі.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:39 Ответить
Ні. не тому. Просто у ворога більше не тільки м'яса, але і всього іншого. І постав хоч Олександра Македонського - нічого не зміниться.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:18 Ответить
- і як же це маленькі армії могли вщент розбивати значно більші ...? Загадка ...🤔
показать весь комментарий
01.12.2025 13:30 Ответить
А іншого , від них , і не вимагають
показать весь комментарий
01.12.2025 12:55 Ответить
не факт. працював я в одній фірмі. Були проблеми - люди розбігалися. Поставили питання - що так далі не можна... збиралися з керівництвом,надавали аргументи, пропонували шляхи вирішення... начальство приймалао аргументи, обіцяла виправити ключові моменти...... і (внєзапно) нічого не робило, і так по колу... врешті решт люди потікали - контора закрилася.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:38 Ответить
люди потікали - контора закрилася.
- ти постарався ?
показать весь комментарий
01.12.2025 13:04 Ответить
Ніхто нічого не зрозумів. Всі вони топлять лише за посилення мобілізації.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:42 Ответить
Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності.
Може, покажете мені, де https://t.me/MaksymZhorin/5911 в оригіналі написано хоч щось про мобілізацію.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:55 Ответить
Розумна людина вміє читати між рядками. Співчуваю вам.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:58 Ответить
Між рядками порожньо, тому кожний може приписати те, що йому треба.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:03 Ответить
В мережі є інтерв"ю цього ж Жоріна, де він жаліється на катастрофічну нестачу особового складу. Гугл в поміч.
показать весь комментарий
01.12.2025 14:02 Ответить
Абсолютно всі бойові командири жаліються на нестачу ОС. Іноді навіть русняві.
Ви теж, бачу, між рядків читаєте.
Попросив показати, де у цій публікації Жорін закликає посилити мобілізацію.
показать весь комментарий
01.12.2025 14:12 Ответить
Пізно зрозуміли, коли вже "м'яса" стало не вистачати.
показать весь комментарий
01.12.2025 14:14 Ответить
По перше треба змінити Верховного Головнокомандувача який у справах військових досвідчений як свиня в памаранчах но рило своє в ці справи настирливо пхае.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:32 Ответить
Треба замінити фольксвагени транспортери на богдани, там більше влазить. Офіс простих рішень.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:36 Ответить
Все вірно.
Але достукатись до дуболомів в лампасах, яким доведеться міняти власні рішення, допоможе лише Диво.
Ну, або щось важке...
показать весь комментарий
01.12.2025 12:37 Ответить
Найкращі варіант з цього всього:
1. Обмежити втручання гівнокомандуючого і його свити в справи війська.
2. Усіх генералів, і не тільки, понизити до солдата - нехай відчують, що таке порох... Є багато достойних командирів, які вміють керувати і вести бойові дії, і найголовніше - бережуть людей!
3. Перевести країну на "військові рейки".
4. Корупція - розжалувати і відправляти на громадські роботи - розбір завалів, ремонту всього, що пошкоджено - ніякої їм зброї!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:52 Ответить
нажаль, все це не є реально досяжним.
Але звучить гарно.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:33 Ответить
Што, потрібно ще більше штурмових тік-ток батальйонів?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:45 Ответить
Бусифікують і вчать вчорашній війні. Самі ж сидять по тилах.
Так ми дійсно нічого не змінимо. Або всі хитросракі - на фронт або ідіть нахер.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:49 Ответить
4 рік війни
показать весь комментарий
01.12.2025 12:50 Ответить
А хто буде щось міняти,якщо чиновники не несуть відповідальності за свої рішення
показать весь комментарий
01.12.2025 12:52 Ответить
Ситуація була складна завжди, але ЗСУ ефективно знищують кацапстанців і так буде далі!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:52 Ответить
Як не вистачає туточки оцього нездоланного поляцького жовнєжє.....
показать весь комментарий
01.12.2025 12:58 Ответить
...далі? просто порівняйте населення рашки і України. То нам що, оте "надалі" розтягнути на -надцять років?
показать весь комментарий
01.12.2025 13:00 Ответить
Ця людина переймається дуже, що якщо ми перестанемо воювати з кацапами, йому таки дійсно доведеться одягнути вбрання жовнєжє.... Тому й напав пан дристос, вгамувати не можуть.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:06 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
01.12.2025 13:25 Ответить
Пукан бомбард'є? Пан дристос міцно тримає?
показать весь комментарий
01.12.2025 13:33 Ответить
Нічого він вдягати не буде. Драпоне далі і буде десь з Іспанії писати, як поляки ефективно знищують кацапстанців.
показать весь комментарий
01.12.2025 14:05 Ответить
Не буде ніяких ...надцять років, при хорошому озброєнні ЗСУ здатні знищувати по 100 тисяч кацапів на місяць, а навіть і більше і війна в такому випадку закінчитсья за кілька місяців!
показать весь комментарий
01.12.2025 13:26 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 13:34 Ответить
Перестановка ліжок в закладі продовжується ....
показать весь комментарий
01.12.2025 12:55 Ответить
Тоже мені стратег х''
показать весь комментарий
01.12.2025 13:47 Ответить
 
 