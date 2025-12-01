Ситуация на фронте очень сложная, нужно изменить подход к применению сил и средств, - Жорин

Ситуация на фронте действительно очень сложная. Но ее можно исправить.

Как улучшить ситуацию?

"Ситуация на фронте действительно очень сложная. Но я не считаю, что ее нельзя исправить. С некоторыми вещами мы существенно опоздали, однако при принятии правильных решений мы еще имеем возможность улучшить свои позиции. В том числе и в переговорном процессе за счет изменений на поле боя", - пишет он.

Где сложнее всего?

По словам Жорина, Купянск, Лиман, Покровск, Гуляйполе - это самые тяжелые направления, но оккупанты наступают повсюду и давление только усиливают.

"Сейчас нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые имеются в наличии. Звучит сложно, но на практике - абсолютно реальные шаги", - добавил военный.

