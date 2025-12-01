Ситуация на фронте очень сложная, нужно изменить подход к применению сил и средств, - Жорин
Ситуация на фронте действительно очень сложная. Но ее можно исправить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.
Как улучшить ситуацию?
"Ситуация на фронте действительно очень сложная. Но я не считаю, что ее нельзя исправить. С некоторыми вещами мы существенно опоздали, однако при принятии правильных решений мы еще имеем возможность улучшить свои позиции. В том числе и в переговорном процессе за счет изменений на поле боя", - пишет он.
Где сложнее всего?
По словам Жорина, Купянск, Лиман, Покровск, Гуляйполе - это самые тяжелые направления, но оккупанты наступают повсюду и давление только усиливают.
"Сейчас нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые имеются в наличии. Звучит сложно, но на практике - абсолютно реальные шаги", - добавил военный.
- ти постарався ?
Може, покажете мені, де https://t.me/MaksymZhorin/5911 в оригіналі написано хоч щось про мобілізацію.
Ви теж, бачу, між рядків читаєте.
Попросив показати, де у цій публікації Жорін закликає посилити мобілізацію.
Але достукатись до дуболомів в лампасах, яким доведеться міняти власні рішення, допоможе лише Диво.
Ну, або щось важке...
1. Обмежити втручання гівнокомандуючого і його свити в справи війська.
2. Усіх генералів, і не тільки, понизити до солдата - нехай відчують, що таке порох... Є багато достойних командирів, які вміють керувати і вести бойові дії, і найголовніше - бережуть людей!
3. Перевести країну на "військові рейки".
4. Корупція - розжалувати і відправляти на громадські роботи - розбір завалів, ремонту всього, що пошкоджено - ніякої їм зброї!
Але звучить гарно.
Так ми дійсно нічого не змінимо. Або всі хитросракі - на фронт або ідіть нахер.