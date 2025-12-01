В Покровске поисково-штурмовые действия, Силы обороны уничтожают врага в городской застройке, - ГВ "Восток"
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Покровск, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филия и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровное, Гришино, Новопавловка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 70 - безвозвратно. Уничтожены две единицы автомобильной техники, орудие, два квадроцикла, единица специальной техники, пять средств связи, 19 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены 14 укрытий для личного состава.
Обстановка в Покровске и Мирнограде
В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.
Ликвидация врага
В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 499 оккупантов за прошедшие сутки.
Также уничтожено 1170 БПЛА различных типов и 59 единиц другого вооружения и техники.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 расчетов российских БпАК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 974 огневых задания.
Какова ситуация в Покровске?
- По данным ГВ "Восток", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
- Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
- 23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.
- 26 ноября сообщалось, что российские военные фиксируются в районе железнодорожного вокзала в Покровске Донецкой области.
