В Покровске поисково-штурмовые действия, Силы обороны уничтожают врага в городской застройке, - ГВ "Восток"

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Покровск, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филия и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровное, Гришино, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 70 - безвозвратно. Уничтожены две единицы автомобильной техники, орудие, два квадроцикла, единица специальной техники, пять средств связи, 19 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены 14 укрытий для личного состава.

Обстановка в Покровске и Мирнограде

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.

Ликвидация врага

В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 499 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1170 БПЛА различных типов и 59 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 расчетов российских БпАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 974 огневых задания.

Какова ситуация в Покровске?

