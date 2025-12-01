У Покровську пошуково-штурмові дії, Сили оборони знищують ворога у міській забудові, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 70 - безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, два квадроцикли, одиницю спеціальної техніки, п’ять засобів зв’язку, 19 безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено 14 укриттів для особового складу.

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Обстановка у Покровську та Мирнограді

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація ворога

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 499 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1170 БпЛА різних типів та 59 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 37 розрахунків російських БпАК.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 974 вогневих завдання.

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Яка ситуація у Покровську?

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