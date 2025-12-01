У Покровську пошуково-штурмові дії, Сили оборони знищують ворога у міській забудові, - УВ "Схід"
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 70 - безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, два квадроцикли, одиницю спеціальної техніки, п’ять засобів зв’язку, 19 безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено 14 укриттів для особового складу.
Обстановка у Покровську та Мирнограді
У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.
Ліквідація ворога
В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 499 окупантів за минулу добу.
Також знищено 1170 БпЛА різних типів та 59 одиниць іншого озброєння і техніки.
Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 37 розрахунків російських БпАК.
Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 974 вогневих завдання.
Яка ситуація у Покровську?
- За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.
- Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
- Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.
- 23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.
- 26 листопада повідомлялося, що російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську на Донеччині.
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