ЗСУ блокують спроби ворога штурмувати Покровськ та Мирноград малими піхотними групами, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок та заявив, що за останній тиждень у межах самого міста ЗСУ "зачистили" від противника близько 11,5 кв. км території.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Зачистка міста та активні дії

За його словами, оборона Покровська, Мирнограда та прилеглих територій ведеться комплексно. Сили оборони проводять активні контрдії для відновлення втрачених рубежів.

"Наші завдання незмінні – захищати українські позиції, виявляти та знищувати максимальну кількість особового складу і техніки російських окупантів, перекривати їхню логістику, ефективно протидіяти ворогу в повітрі. Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами", - зазначив головком.

Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км.

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Ворог маскується під цивільних

Головком наголосив, що росіяни через значні втрати й тиск з боку ЗСУ вимушено задіяли на Покровсько-Мирноградській ділянці оперативний резерв.

Так, агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним.

Під час наради з командирами Сирський обговорив посилення підрозділів, забезпечення просування штурмових груп, утримання логістики, облаштування додаткових логістичних шляхів та евакуацію поранених.

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Яка ситуація у Покровську?

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