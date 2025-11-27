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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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ЗСУ блокують спроби ворога штурмувати Покровськ та Мирноград малими піхотними групами, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок та заявив, що за останній тиждень у межах самого міста ЗСУ "зачистили" від противника близько 11,5 кв. км території.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Зачистка міста та активні дії

За його словами, оборона Покровська, Мирнограда та прилеглих територій ведеться комплексно. Сили оборони проводять активні контрдії для відновлення втрачених рубежів.

"Наші завдання незмінні – захищати українські позиції, виявляти та знищувати максимальну кількість особового складу і техніки російських окупантів, перекривати їхню логістику, ефективно протидіяти ворогу в повітрі. Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами", - зазначив головком.

Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км.

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Ворог маскується під цивільних

Головком наголосив, що росіяни через значні втрати й тиск з боку ЗСУ вимушено задіяли на Покровсько-Мирноградській ділянці оперативний резерв.

Так, агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним.

Під час наради з командирами Сирський обговорив посилення підрозділів, забезпечення просування штурмових груп, утримання логістики, облаштування додаткових логістичних шляхів та евакуацію поранених.

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Яка ситуація у Покровську?

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Автор: 

Донецька область (11302) Сирський Олександр (947) Покровськ (1346) Мирноград (276) Покровський район (1778)
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А чому ти перестав кожен день брехати про відбитих 100 км на добропіллі??
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27.11.2025 17:37 Відповісти
Нє, сьогодні чесав про 11,5 км у Покровську
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27.11.2025 19:00 Відповісти
Над кацапом, хмари згусли, в якій країні військом керує кацап з якими країна воює, весь генералитет гнилий .
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27.11.2025 19:09 Відповісти
Маршал зе пропаганды.
Интересно сколько зеля платит из наворованого...
Залужного зелярасты сожрали ... по совести занять его место...подлость.
Хотя ... всей Украине тоже было на&рать на валерия Фёдоровича...и когда его помошника убили.
Баловался гранатами. .... типа как пригожин...лучшего не придумали...
Методичка из омана
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27.11.2025 21:41 Відповісти
спалюють останні резерви

Покровськ ми втратили у 2024, коли ***** не зробили для фортифікацій навколо, а висаджували троянди

тепер піздно пити Боржомі
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27.11.2025 22:33 Відповісти
 
 