ЗСУ блокують спроби ворога штурмувати Покровськ та Мирноград малими піхотними групами, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок та заявив, що за останній тиждень у межах самого міста ЗСУ "зачистили" від противника близько 11,5 кв. км території.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Зачистка міста та активні дії
За його словами, оборона Покровська, Мирнограда та прилеглих територій ведеться комплексно. Сили оборони проводять активні контрдії для відновлення втрачених рубежів.
"Наші завдання незмінні – захищати українські позиції, виявляти та знищувати максимальну кількість особового складу і техніки російських окупантів, перекривати їхню логістику, ефективно протидіяти ворогу в повітрі. Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами", - зазначив головком.
Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км.
Ворог маскується під цивільних
Головком наголосив, що росіяни через значні втрати й тиск з боку ЗСУ вимушено задіяли на Покровсько-Мирноградській ділянці оперативний резерв.
Так, агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним.
Під час наради з командирами Сирський обговорив посилення підрозділів, забезпечення просування штурмових груп, утримання логістики, облаштування додаткових логістичних шляхів та евакуацію поранених.
Яка ситуація у Покровську?
- За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.
- Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
- Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.
- 23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.
- 26 листопада повідомлялося, що російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську на Донеччині.
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Интересно сколько зеля платит из наворованого...
Залужного зелярасты сожрали ... по совести занять его место...подлость.
Хотя ... всей Украине тоже было на&рать на валерия Фёдоровича...и когда его помошника убили.
Баловался гранатами. .... типа как пригожин...лучшего не придумали...
Методичка из омана
Покровськ ми втратили у 2024, коли ***** не зробили для фортифікацій навколо, а висаджували троянди
тепер піздно пити Боржомі