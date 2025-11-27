РФ перекинула найбільше угруповання і проводить нові типи атак на Покровському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"
Росія перекинула рекордні сили на Покровський напрямок та перейшла до інфільтраційних атак без бронетехніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер бригади НГУ "Рубіж" Володимир Черняк.
Він зазначив, що росіяни змінили тактику: раніше ворог вів класичні штурми із використанням броньованої техніки. "Сіра зона" вже практично не існує, на її зміну прийшла 10-15 кілометрова kill zone (кіл-зона).
Нова загроза від армії РФ
Військовий попередив про нову загрозу на фронті через зміну тактики РФ. Черняк пояснив, що окупанти намагаються просочуватися в міжпозиційний простір Сил оборони, тому контакт з військами РФ може відбуватися в різних, неочікуваних точках практично кожної хвилини.
"Тобто противник проходить і до позицій наших мінометників, і до позицій наших дронів", - вказав він.
Військовий додав, що це не є класичним штурмом, оскільки немає штурмової дії як такої, однак все одно регулярно тривають вогневі контакти з окупантами.
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