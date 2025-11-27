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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бригада Рубіж
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РФ перекинула найбільше угруповання і проводить нові типи атак на Покровському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

Росія змінила тактику на Донеччині

Росія перекинула рекордні сили на Покровський напрямок та перейшла до інфільтраційних атак без бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  повідомив  офіцер бригади НГУ  "Рубіж" Володимир Черняк.

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Він зазначив,  що росіяни змінили тактику: раніше ворог вів класичні штурми із використанням броньованої техніки. "Сіра зона" вже практично не існує, на її зміну прийшла 10-15 кілометрова kill zone (кіл-зона).

Нова загроза від армії РФ

Військовий попередив про нову загрозу на фронті через зміну тактики РФ. Черняк пояснив, що окупанти намагаються просочуватися в міжпозиційний простір Сил оборони, тому контакт з військами РФ може відбуватися в різних, неочікуваних точках практично кожної хвилини.

"Тобто противник проходить і до позицій наших мінометників, і до позицій наших дронів", - вказав він.

Військовий додав, що це не є класичним штурмом, оскільки немає штурмової дії як такої, однак все одно регулярно тривають вогневі контакти з окупантами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти та ворожа техніка вибухають на дистанційно встановлених мінах поблизу Покровська. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11302) бойові дії (5944) Покровськ (1346) Покровський район (1778) війна в Україні (8494)
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І що цьому новому прийому ворога протиставляють ЗСУ?
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27.11.2025 11:57 Відповісти
щоб щось протиставити треба більшу кількість людей, хоча би операторів дронів, щоб вони могли літати один за одним кожен квадратний метр контролювати і штурмовики, без ніяк, лінії укріплень, яких вже не збудуєш. Це на мою думку. велика кількість аеророзвідки арти і таке інше.
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27.11.2025 19:39 Відповісти
Як же тупо(
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27.11.2025 12:00 Відповісти
В чём тупость? В том что они без особой проблемы просто проходят сквозь наши оборонительные линии? Если так дальше пойдёт, то точно через пару месяцев можно будет увидеть как эти уроды гуляют по улицам Днепра. Зелёное дебилы просрали всё. Шашлычки, бизнес-планы, кульбиты в воздухе целованием лысины амбала из девяносто пятого квартала.. и грёбаный семидесятитрёхпроцентный народ..
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27.11.2025 12:16 Відповісти
Я про оборону(
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27.11.2025 12:42 Відповісти
Там, же були нормально збудовані оборонні лінії - противник особливо не проходив. Бо елементарно були рови, дріт, мінні поля та укріплення, а всі можливі проходи - добре пристріляні.
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27.11.2025 12:55 Відповісти
Потужний випустить новий відос у якому буде давати нові порожні обіцянки, а для більшої переконливості заарештує заочно Рєзнікова і тупне ніжкою!
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27.11.2025 12:07 Відповісти
А протипіхотних мін, як і раніше, нема?
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27.11.2025 12:09 Відповісти
У нас ЗСУ воюють без купи елементарних речей (хоча гроші на все це є) а потім нам розповідають, що "на фронті складна ситуація", "не вистачає людей", "недостатня мотивація", "треба капітулювати".
Хоча, насправді, перше, що треба зробити, так це навести елементарний лад та прибрати корупціонерів, крадіїв та саботажників з високих кабінетів та командирських посад.
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27.11.2025 13:00 Відповісти
 
 