1 560 6

РФ перебросила крупнейшую группировку и проводит новые типы атак на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

Россия изменила тактику в Донецкой области

Россия перебросила рекордные силы на Покровское направление и перешла к инфильтрационным атакам без бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк.

Он отметил, что россияне изменили тактику: ранее враг вел классические штурмы с использованием бронированной техники. "Серая зона" уже практически не существует, на смену ей пришла 10-15-километровая kill zone (кол-зона).

Новая угроза от армии РФ

Военный предупредил о новой угрозе на фронте из-за изменения тактики РФ. Черняк объяснил, что оккупанты пытаются просачиваться в межпозиционное пространство Сил обороны, поэтому контакт с войсками РФ может происходить в разных, неожиданных точках практически каждую минуту.

"То есть противник проходит и к позициям наших минометчиков, и к позициям наших дронов", - указал он.

Военный добавил, что это не является классическим штурмом, поскольку нет штурмовых действий как таковых, однако все равно регулярно продолжаются огневые контакты с оккупантами.

І що цьому новому прийому ворога протиставляють ЗСУ?
27.11.2025 11:57 Ответить
Як же тупо(
27.11.2025 12:00 Ответить
В чём тупость? В том что они без особой проблемы просто проходят сквозь наши оборонительные линии? Если так дальше пойдёт, то точно через пару месяцев можно будет увидеть как эти уроды гуляют по улицам Днепра. Зелёное дебилы просрали всё. Шашлычки, бизнес-планы, кульбиты в воздухе целованием лысины амбала из девяносто пятого квартала.. и грёбаный семидесятитрёхпроцентный народ..
27.11.2025 12:16 Ответить
Я про оборону(
27.11.2025 12:42 Ответить
Потужний випустить новий відос у якому буде давати нові порожні обіцянки, а для більшої переконливості заарештує заочно Рєзнікова і тупне ніжкою!
27.11.2025 12:07 Ответить
А протипіхотних мін, як і раніше, нема?
27.11.2025 12:09 Ответить
 
 