РФ перебросила крупнейшую группировку и проводит новые типы атак на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

Россия перебросила рекордные силы на Покровское направление и перешла к инфильтрационным атакам без бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк.

Он отметил, что россияне изменили тактику: ранее враг вел классические штурмы с использованием бронированной техники. "Серая зона" уже практически не существует, на смену ей пришла 10-15-километровая kill zone (кол-зона).

Новая угроза от армии РФ

Военный предупредил о новой угрозе на фронте из-за изменения тактики РФ. Черняк объяснил, что оккупанты пытаются просачиваться в межпозиционное пространство Сил обороны, поэтому контакт с войсками РФ может происходить в разных, неожиданных точках практически каждую минуту.

"То есть противник проходит и к позициям наших минометчиков, и к позициям наших дронов", - указал он.

Военный добавил, что это не является классическим штурмом, поскольку нет штурмовых действий как таковых, однако все равно регулярно продолжаются огневые контакты с оккупантами.

