ВСУ блокируют попытки врага штурмовать Покровск и Мирноград небольшими пехотными группами, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в Покровском направлении и заявил, что за последнюю неделю в пределах самого города ВСУ "зачистили" от противника около 11,5 кв. км территории.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Зачистка города и активные действия

По его словам, оборона Покровска, Мирнограда и прилегающих территорий ведется комплексно. Силы обороны проводят активные контрдействия для восстановления утраченных рубежей.

"Наши задачи неизменны – защищать украинские позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов, перекрывать их логистику, эффективно противодействовать врагу в воздухе. Блокируем попытки штурмовать города малыми пехотными группами", – отметил главком.

В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км.

Враг маскируется под гражданских

Главное управление подчеркнуло, что россияне из-за значительных потерь и давления со стороны ВСУ вынуждены задействовать на Покровско-Мирноградском участке оперативный резерв.

Так, агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им.

Во время совещания с командирами Сырский обсудил усиление подразделений, обеспечение продвижения штурмовых групп, поддержание логистики, обустройство дополнительных логистических путей и эвакуацию раненых.

Какова ситуация в Покровске?

