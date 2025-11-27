ВСУ блокируют попытки врага штурмовать Покровск и Мирноград небольшими пехотными группами, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в Покровском направлении и заявил, что за последнюю неделю в пределах самого города ВСУ "зачистили" от противника около 11,5 кв. км территории.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Зачистка города и активные действия
По его словам, оборона Покровска, Мирнограда и прилегающих территорий ведется комплексно. Силы обороны проводят активные контрдействия для восстановления утраченных рубежей.
"Наши задачи неизменны – защищать украинские позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов, перекрывать их логистику, эффективно противодействовать врагу в воздухе. Блокируем попытки штурмовать города малыми пехотными группами", – отметил главком.
В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км.
Враг маскируется под гражданских
Главное управление подчеркнуло, что россияне из-за значительных потерь и давления со стороны ВСУ вынуждены задействовать на Покровско-Мирноградском участке оперативный резерв.
Так, агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им.
Во время совещания с командирами Сырский обсудил усиление подразделений, обеспечение продвижения штурмовых групп, поддержание логистики, обустройство дополнительных логистических путей и эвакуацию раненых.
Какова ситуация в Покровске?
- По данным ГВ "Схід", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
- Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
- 23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.
- 26 ноября сообщалось, что российские военные фиксируются в районе железнодорожного вокзала в Покровске Донецкой области.
