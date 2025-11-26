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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
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Битва за Покровск: дальнобойные дроны ССО уничтожают вражеский личный состав и логистику. ВИДЕО

В ночь на 26 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешное огневое поражение по вражеским целям в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Покровск дроны ССО уничтожили место скопления личного состава противника. БПЛА типа барражирующий боеприпас попали в многоэтажку, где оседали российские военные для дальнейшей перегруппировки и попытки продвижения.

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В поселке Каменка (Покровский р-н, Донецкая обл., ВОТ Украины) был уничтожен склад боеприпасов РФ бригадного уровня. Силы специальных операций ВС Украины взорвали боевые средства 137-й отдельной стрелковой мотострелковой бригады.

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Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии.

Смотрите: Российские военные фиксируются в районе железнодорожного вокзала в Покровске, - DeepState. ФОТО

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Донецкая область (12419) ССО (714) Покровск (1312) Покровский район (1764)
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з метою відбілювання афери з Фаєр поінт , почали, за вказівкою генералітету, на екранах прописувати FP-2, ПОТУЖНО!!!
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26.11.2025 15:50 Ответить
маскуюча сітка не допомогла
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26.11.2025 19:40 Ответить
 
 