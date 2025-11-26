Битва за Покровск: дальнобойные дроны ССО уничтожают вражеский личный состав и логистику. ВИДЕО
В ночь на 26 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешное огневое поражение по вражеским целям в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Покровск дроны ССО уничтожили место скопления личного состава противника. БПЛА типа барражирующий боеприпас попали в многоэтажку, где оседали российские военные для дальнейшей перегруппировки и попытки продвижения.
В поселке Каменка (Покровский р-н, Донецкая обл., ВОТ Украины) был уничтожен склад боеприпасов РФ бригадного уровня. Силы специальных операций ВС Украины взорвали боевые средства 137-й отдельной стрелковой мотострелковой бригады.
Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии.
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