Битва за Покровськ: далекобійні дрони ССО нищать ворожий особовий склад і логістику. ВIДЕО
У ніч на 26 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного вогневого ураження по ворожих цілях у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті Покровськ дрони ССО знищили місце накопичення особового складу противника. БПЛА типу баражуючий боєприпас поцілили в багатоповерхівку, де осідали російські військові для подальшого перегрупування і спроби просування.
У селищі Кам’янка (Покровський р-н, Донецька обл., ТОТ України) був знищений склад боєприпасів рф бригадного рівня. Сили спеціальних операцій ЗС України висадили у повітря бойові засоби 137-ї окремої стрілецької мотострілецької бригади.
Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.
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