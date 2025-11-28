Штурмовики полку "Скеля" знищили групу окупантів під час операції в Покровську. ВIДЕО

У Покровську триває активна операція з пошуку та знищення сил противника, яку здійснюють штурмовики полку "Скеля".

Виявлення групи ворога та перший контакт

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових дій двійка українських штурмовиків вийшла на групу російських окупантів на відстані близько ста метрів. Між сторонами розпочався стрілецький бій, після якого троє окупантів відступили та спробували сховатися.

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Українські військові негайно застосували засоби ураження по ворогу. Попри влучання поруч, росіяни відповзли і сховалися у норі. Штурмовики визначили укриття як ціль та продовжили роботу. Після серії уражень окупанти були змушені покинути нору та тікати. Одного з них пілоти загнали в бетонну трубу. На трансляції не потрапив момент вибуху всередині, але окупанта відкинуло приблизно на десять метрів - його знищення підтверджено.

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Ураження та спроба окупантів утекти

Двох інших ворожих бійців ліквідували під час подальшого переслідування: одного - в очереті після двох контрольних влучань, останнього - ударом FPV-дрона, після чого рух ворога припинився.

Після знищення групи противника українські штурмовики продовжили пошуково-ударні дії. На оприлюднених кадрах видно, як вони зачищають бліндаж, з якого по нашим позиціям вівся вогонь: термобаричні заряди, простріли всередину та фінальна зачистка.

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