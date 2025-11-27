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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
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Дрон поцілив у зад окупанту, який лежав біля вогнища. ВIДЕО

У Покровську оператор дрона-камікадзе із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідував окупанта, який лежав, повернувшись задом до вогнища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як оператор повільно підводить безпілотник до цілі і влучає ним прямісінько нижче спини окупанта.

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"Покровськ. Працюють мої побратими з 25 Бригади, дякуємо вам за допомогу", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Каструля як РЕБ: окупант на Донеччині намагався сховатися від українських операторів дронів. ВIДЕО

Дивіться: Російський загарбник, стоячи на колінах посеред дороги, вистрелив собі в голову. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11302) 25 окрема повітряно-десантна бригада (189) дрони (8389) Покровськ (1346) Покровський район (1778)
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Топ коментарі
+1
Кацапи все до жопи тягнуть - що з під@рів взяти.
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27.11.2025 12:11 Відповісти
+1
Добре що ще й без веселої музички....
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27.11.2025 12:52 Відповісти
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Це новини ні про що ,ось якби вразили на рашостані якийсь великий завод на зразок в єлабозі чи знищили якогось значущого воєнного злочинця інша справа.
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27.11.2025 12:08 Відповісти
На ставці, чи погодинна ? Чи ти ШІ ?
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27.11.2025 12:28 Відповісти
Кацапи все до жопи тягнуть - що з під@рів взяти.
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27.11.2025 12:11 Відповісти
Дорогувато на одного ******* ФПВ витрачати, тут достатньо було гранату зкинути.
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27.11.2025 12:31 Відповісти
Можете краще? Покажіть!
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27.11.2025 13:04 Відповісти
Добре що ще й без веселої музички....
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27.11.2025 12:52 Відповісти
Пригожин задоволений!!
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27.11.2025 18:42 Відповісти
не встиг і подумати, що пердак від вогнища підгорів ))
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27.11.2025 20:41 Відповісти
 
 