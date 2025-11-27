Дрон поцілив у зад окупанту, який лежав біля вогнища. ВIДЕО

У Покровську оператор дрона-камікадзе із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідував окупанта, який лежав, повернувшись задом до вогнища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, як оператор повільно підводить безпілотник до цілі і влучає ним прямісінько нижче спини окупанта.

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"Покровськ. Працюють мої побратими з 25 Бригади, дякуємо вам за допомогу", - йдеться у коментарі до відео.

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