Дрон попал в зад оккупанта, который лежал у костра. ВИДЕО
В Покровске оператор дрона-камикадзе из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировал оккупанта, который лежал, повернувшись спиной к костру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как оператор медленно подводит беспилотник к цели и попадает им прямо ниже спины оккупанта.
"Покровск. Работают мои побратимы из 25-й бригады, спасибо вам за помощь", - говорится в комментарии к видео.
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