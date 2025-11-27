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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
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Дрон попал в зад оккупанта, который лежал у костра. ВИДЕО

В Покровске оператор дрона-камикадзе из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировал оккупанта, который лежал, повернувшись спиной к костру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как оператор медленно подводит беспилотник к цели и попадает им прямо ниже спины оккупанта.

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"Покровск. Работают мои побратимы из 25-й бригады, спасибо вам за помощь", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Кастрюля как РЭБ: оккупант в Донецкой области пытался спрятаться от украинских операторов дронов. ВИДЕО

Смотрите: Российский захватчик, стоя на коленях посреди дороги, выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (12426) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (189) дроны (7325) Покровск (1312) Покровский район (1764)
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Топ комментарии
+1
Кацапи все до жопи тягнуть - що з під@рів взяти.
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27.11.2025 12:11 Ответить
+1
Добре що ще й без веселої музички....
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27.11.2025 12:52 Ответить
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Це новини ні про що ,ось якби вразили на рашостані якийсь великий завод на зразок в єлабозі чи знищили якогось значущого воєнного злочинця інша справа.
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27.11.2025 12:08 Ответить
На ставці, чи погодинна ? Чи ти ШІ ?
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27.11.2025 12:28 Ответить
Кацапи все до жопи тягнуть - що з під@рів взяти.
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27.11.2025 12:11 Ответить
Дорогувато на одного ******* ФПВ витрачати, тут достатньо було гранату зкинути.
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27.11.2025 12:31 Ответить
Можете краще? Покажіть!
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27.11.2025 13:04 Ответить
Добре що ще й без веселої музички....
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27.11.2025 12:52 Ответить
Пригожин задоволений!!
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27.11.2025 18:42 Ответить
не встиг і подумати, що пердак від вогнища підгорів ))
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27.11.2025 20:41 Ответить
 
 