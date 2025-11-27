Український десантник ліквідував стрілецьким вогнем двох окупантів у Покровську. ВIДЕО

У Покровську український десантник, прикинувшись своїм, підкликав двох російських окупантів до своєї позиції, після чого ліквідував їх стрілецьким вогнем.

Відповідне відео опубліковано на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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