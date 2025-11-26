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Новини Дрони проти окупантів
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Українські дрони ліквідували 23 російських окупантів біля Кругляківки: робота пілотів 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів знищили 23 російських окупантів у районі села Кругляківка Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної бойової роботи оприлюднили пілоти 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України.

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"Українські оператори дронів ліквідують 23 російських солдатів біля села Кругляківка в Харківській області. Кадри бойової роботи пілотів 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (21218) знищення (10308) ДШВ Десантно-штурмові війська (477) дрони (8372) Харківська область (2813) Куп’янський район (751) Кругляківка (14)
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26.11.2025 14:05 Відповісти
Раз, два, три, четыре, семь, кто не заныкался - физдец совсем.)
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26.11.2025 14:57 Відповісти
Наші Воїни Герої👍🏼👍🏼👍🏼🙁🙁🙏🏼🙏🏼
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26.11.2025 16:30 Відповісти
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26.11.2025 17:23 Відповісти
 
 