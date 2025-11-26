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Українські дрони ліквідували 23 російських окупантів біля Кругляківки: робота пілотів 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО
Українські оператори ударних дронів знищили 23 російських окупантів у районі села Кругляківка Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної бойової роботи оприлюднили пілоти 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України.
"Українські оператори дронів ліквідують 23 російських солдатів біля села Кругляківка в Харківській області. Кадри бойової роботи пілотів 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ", - зазначається у коментарі до відео.
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ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар26.11.2025 14:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
westwlad
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