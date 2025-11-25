Військові РФ "без напрягу" дочекалися ліквідації: український дрон атакував 2 рашистів під Покровськом. ВIДЕО

Бійці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ показали кадри, як під час обльоту смуги відповідальності на підступах до Покровська ліквідували двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників лежав на землі та не міг піднятися, інший стояв, спершись на палицю. У результаті обидва були одразу знищені ударними дронами Сил оборони.

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"Окупант як істукан, спершись на палицю, стоїть прямо на шляху українського дрона", - іронічно коментують бійці під відео.

Також повідомлялося, що ворог тисне на Мирноград та хоче перерізати сухопутне сполучення з Покровськом, - 7 корпус ДШВ.

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