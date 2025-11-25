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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Військові РФ "без напрягу" дочекалися ліквідації: український дрон атакував 2 рашистів під Покровськом. ВIДЕО

Бійці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ показали кадри, як під час обльоту смуги відповідальності на підступах до Покровська ліквідували двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників лежав на землі та не міг піднятися, інший стояв, спершись на палицю. У результаті обидва були одразу знищені ударними дронами Сил оборони.

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"Окупант як істукан, спершись на палицю, стоїть прямо на шляху українського дрона", - іронічно коментують бійці під відео.

Також повідомлялося, що ворог тисне на Мирноград та хоче перерізати сухопутне сполучення з Покровськом, - 7 корпус ДШВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів "Птахи Мадяра" ліквідували 44 окупанти. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) Донецька область (11293) ЗСУ (8788) ДШВ Десантно-штурмові війська (477) дрони (8364) Покровськ (1346) Покровський район (1778)
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Ось така двіжуха...
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25.11.2025 21:03 Відповісти
... яка переходить обєздвіженіє тарганів

.
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25.11.2025 21:27 Відповісти
Ждунъ....
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25.11.2025 21:39 Відповісти
Все ж таки, глибокий рів і єгоза є гарним бар'єром для рашистської піхоти.
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25.11.2025 23:30 Відповісти
Землі їй все єдино, ****** чи апатит….
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26.11.2025 08:34 Відповісти
І посох Гендальфа не допоміг ))
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26.11.2025 11:17 Відповісти
 
 