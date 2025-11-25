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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Военные РФ "без напряжения" дождались ликвидации: украинский дрон атаковал 2 рашистов под Покровском. ВИДЕО

Бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск показали кадры, как во время облета полосы ответственности на подступах к Покровску ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков лежал на земле и не мог подняться, другой стоял, опираясь на палку. В результате оба были сразу уничтожены ударными дронами Сил обороны.

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"Оккупант, как истукан, опираясь на палку, стоит прямо на пути украинского дрона", - иронично комментируют бойцы под видео.

Также сообщалось, что враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском, - 7 корпус ДШВ.

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Автор: 

армия РФ (22994) уничтожение (9984) Донецкая область (12417) ВСУ (7786) ДШВ Десантно-штурмовые войска (471) дроны (7301) Покровск (1312) Покровский район (1763)
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Ось така двіжуха...
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25.11.2025 21:03 Ответить
... яка переходить обєздвіженіє тарганів

.
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25.11.2025 21:27 Ответить
Ждунъ....
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25.11.2025 21:39 Ответить
Все ж таки, глибокий рів і єгоза є гарним бар'єром для рашистської піхоти.
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25.11.2025 23:30 Ответить
Землі їй все єдино, ****** чи апатит….
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26.11.2025 08:34 Ответить
І посох Гендальфа не допоміг ))
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26.11.2025 11:17 Ответить
 
 