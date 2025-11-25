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Военные РФ "без напряжения" дождались ликвидации: украинский дрон атаковал 2 рашистов под Покровском. ВИДЕО
Бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск показали кадры, как во время облета полосы ответственности на подступах к Покровску ликвидировали двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков лежал на земле и не мог подняться, другой стоял, опираясь на палку. В результате оба были сразу уничтожены ударными дронами Сил обороны.
"Оккупант, как истукан, опираясь на палку, стоит прямо на пути украинского дрона", - иронично комментируют бойцы под видео.
Также сообщалось, что враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском, - 7 корпус ДШВ.
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