Военные РФ "без напряжения" дождались ликвидации: украинский дрон атаковал 2 рашистов под Покровском. ВИДЕО

Бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск показали кадры, как во время облета полосы ответственности на подступах к Покровску ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков лежал на земле и не мог подняться, другой стоял, опираясь на палку. В результате оба были сразу уничтожены ударными дронами Сил обороны.

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"Оккупант, как истукан, опираясь на палку, стоит прямо на пути украинского дрона", - иронично комментируют бойцы под видео.

Также сообщалось, что враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском, - 7 корпус ДШВ.

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