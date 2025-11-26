РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10054 посетителя онлайн
Новости Дроны против оккупантов
2 128 3

Украинские дроны ликвидировали 23 российских оккупанта возле Кругляковки: работа пилотов 7-го корпуса ДШВ. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов уничтожили 23 российских оккупанта в районе села Кругляковка Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры успешной боевой работы обнародовали пилоты 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Украинские операторы дронов ликвидируют 23 российских солдата возле села Кругляковка в Харьковской области. Кадры боевой работы пилотов 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Читайте: Наши позиции в центре Покровска сохраняются. Врагу не удается закрепиться, бои продолжаются, - 7 корпус ДШВ

Автор: 

армия РФ (21427) уничтожение (8527) Десантно-штурмовые войска (270) дроны (5569) Харьковская область (1929) Купянский район (524) Кругляковка (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.11.2025 14:05 Ответить
Раз, два, три, четыре, семь, кто не заныкался - физдец совсем.)
показать весь комментарий
26.11.2025 14:57 Ответить
 
 