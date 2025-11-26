2 128 3
Украинские дроны ликвидировали 23 российских оккупанта возле Кругляковки: работа пилотов 7-го корпуса ДШВ. ВИДЕО
Украинские операторы ударных дронов уничтожили 23 российских оккупанта в районе села Кругляковка Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры успешной боевой работы обнародовали пилоты 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины.
"Украинские операторы дронов ликвидируют 23 российских солдата возле села Кругляковка в Харьковской области. Кадры боевой работы пилотов 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск", - отмечается в комментарии к видео.
