15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ. ФОТО
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агента ФСБ, яку затримали у травні цього року на Донеччині.
Як встановило розслідування, вона "зливала" рашистам геолокації опорних пунктів оборони та бойових позицій українських захисників на Покровському напрямку, передає Цензор.НЕТ.
Деталі слідства
Окупанти використовували отримані від неї агентурні дані для підготовки дронових атак з повітря та планування наземних операцій під час наступу на райцентр.
За матеріалами справи, завдання ворога виконувала 43-річна мешканка Мирнограда, яку окупанти завербували у грудні 2024 року через ТікТок, де помітили її "онлайн-ефіри" у чатах знайомств.
Після вербування жінка евакуювала двох своїх дітей вглиб території України від регулярних обстрілів з боку рашистів, а сама обходила прифронтову зону, щоаавб позначати на гугл-картах координати Сил оборони.
Зібрані дані агентка месенджером надсилала "зв’язковому" – бойовику збройних угруповань РФ, який воював під Покровськом та працював на ФСБ.
Контррозвідка Служби безпеки викрила зловмисницю на початковому етапі розвідактивності, задокументувала її та затримала поблизу міста.
У затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
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