15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ. ФОТО

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агента ФСБ, яку затримали у травні цього року на Донеччині.

Як встановило розслідування, вона "зливала" рашистам геолокації опорних пунктів оборони та бойових позицій українських захисників на Покровському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі слідства

Окупанти використовували отримані від неї агентурні дані для підготовки дронових атак з повітря та планування наземних операцій під час наступу на райцентр.

За матеріалами справи, завдання ворога виконувала 43-річна мешканка Мирнограда, яку окупанти завербували у грудні 2024 року через ТікТок, де помітили її "онлайн-ефіри" у чатах знайомств.

Після вербування жінка евакуювала двох своїх дітей вглиб території України від регулярних обстрілів з боку рашистів, а сама обходила прифронтову зону, щоаавб позначати на гугл-картах координати Сил оборони.

Зібрані дані агентка месенджером надсилала "зв’язковому" – бойовику збройних угруповань РФ, який воював під Покровськом та працював на ФСБ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила зловмисницю на початковому етапі розвідактивності, задокументувала її та затримала поблизу міста.

У затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Читайте: ЗСУ блокують спроби ворога штурмувати Покровськ та Мирноград малими піхотними групами, - Сирський