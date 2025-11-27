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Новини Фото Державна зрада
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15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ. ФОТО

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агента ФСБ, яку затримали у травні цього року на Донеччині.

Як встановило розслідування, вона "зливала" рашистам геолокації опорних пунктів оборони та бойових позицій українських захисників на Покровському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі слідства

Окупанти використовували отримані від неї агентурні дані для підготовки дронових атак з повітря та планування наземних операцій під час наступу на райцентр.

За матеріалами справи, завдання ворога виконувала 43-річна мешканка Мирнограда, яку окупанти завербували у грудні 2024 року через ТікТок, де помітили її "онлайн-ефіри" у чатах знайомств.

Після вербування жінка евакуювала двох своїх дітей вглиб території України від регулярних обстрілів з боку рашистів, а сама обходила прифронтову зону, щоаавб позначати на гугл-картах координати Сил оборони.

Зібрані дані агентка месенджером надсилала "зв’язковому" – бойовику збройних угруповань РФ, який воював під Покровськом та працював на ФСБ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила зловмисницю на початковому етапі розвідактивності, задокументувала її та затримала поблизу міста.

У затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

фсб

Читайте: ЗСУ блокують спроби ворога штурмувати Покровськ та Мирноград малими піхотними групами, - Сирський

Автор: 

СБУ (13944) ФСБ (1547) Донецька область (11302) Покровськ (1346) Покровський район (1778)
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Від такого ж цапорилого ждуна як і вона.
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27.11.2025 18:29 Відповісти
у Покровську залишилася ціла зграя ждунів, що радісно вітають рашку. Треба було їх ще тоді ізолювати, коли все тільки починалось
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27.11.2025 18:12 Відповісти
Цензоре, де прізвища злочинців, що мають вироки?
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27.11.2025 18:17 Відповісти
А немає чого роздавати іншим націям паспорти України без натуралізіції ...
Якщоб Ізраїль так роздавав паспорти і громадянство , Ізраілю не існувало би вже
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27.11.2025 18:28 Відповісти
діточок теж варто перевірити.
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27.11.2025 19:13 Відповісти
Налийте їй в рот окріп
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28.11.2025 08:32 Відповісти
 
 