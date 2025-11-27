15 лет тюрьмы получила агент ФСБ, помогавшая рашистам наступать на Покровск. ФОТО
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила агент ФСБ, которую задержали в мае этого года в Донецкой области.
Как установило расследование, она "сливала" рашистам геолокации опорных пунктов обороны и боевых позиций украинских защитников на Покровском направлении, передает Цензор.НЕТ.
Детали следствия
Оккупанты использовали полученные от нее агентурные данные для подготовки дроновых атак с воздуха и планирования наземных операций во время наступления на райцентр.
По материалам дела, задание врага выполняла 43-летняя жительница Мирнограда, которую оккупанты завербовали в декабре 2024 года через ТикТок, где заметили ее "онлайн-эфиры" в чатах знакомств.
После вербовки женщина эвакуировала двух своих детей вглубь территории Украины от регулярных обстрелов со стороны рашистов, а сама обходила прифронтовую зону, чтобы отмечать на гугл-картах координаты Сил обороны.
Собранные данные агент по мессенджеру отправляла "связному" – боевику вооруженных группировок РФ, который воевал под Покровском и работал на ФСБ.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила злоумышленницу на начальном этапе разведывательной деятельности, задокументировала ее и задержала вблизи города.
У задержанной изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
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Якщоб Ізраїль так роздавав паспорти і громадянство , Ізраілю не існувало би вже