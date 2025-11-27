15 лет тюрьмы получила агент ФСБ, помогавшая рашистам наступать на Покровск. ФОТО

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила агент ФСБ, которую задержали в мае этого года в Донецкой области.

Как установило расследование, она "сливала" рашистам геолокации опорных пунктов обороны и боевых позиций украинских защитников на Покровском направлении, передает Цензор.НЕТ.

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Детали следствия

Оккупанты использовали полученные от нее агентурные данные для подготовки дроновых атак с воздуха и планирования наземных операций во время наступления на райцентр.

По материалам дела, задание врага выполняла 43-летняя жительница Мирнограда, которую оккупанты завербовали в декабре 2024 года через ТикТок, где заметили ее "онлайн-эфиры" в чатах знакомств.

После вербовки женщина эвакуировала двух своих детей вглубь территории Украины от регулярных обстрелов со стороны рашистов, а сама обходила прифронтовую зону, чтобы отмечать на гугл-картах координаты Сил обороны.

Собранные данные агент по мессенджеру отправляла "связному" – боевику вооруженных группировок РФ, который воевал под Покровском и работал на ФСБ.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила злоумышленницу на начальном этапе разведывательной деятельности, задокументировала ее и задержала вблизи города.

У задержанной изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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