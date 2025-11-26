15 лет тюрьмы получил предатель ,по заказу ФСБ пытавшийся устроиться в Сумскую ОВА
По данным Службы безопасности Украины, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого СБУ задержала в январе 2023 года в Сумской области.
Как установило расследование, он пытался устроиться в Управление оборонной работы Сумской областной военной администрации для ведения подрывной деятельности внутри госучреждения, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
В случае агентурного проникновения, "крот" должен был собирать и передавать рашистам секретную информацию о системе защиты приграничного региона.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленника и задержала его возле админздания местной ОГА.
По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, который за деньги согласился работать на российскую спецслужбу.
В начале ФСБ "протестировала" его на сборе данных о местах дислокации и перемещении Сил обороны на территории области.
Также он накапливал для оккупантов персональные "досье" на местных правоохранителей и их семьи. В дальнейшем враг планировал использовать такую информацию для вербовки и информдиверсий.
Впоследствии агент получил задание устроиться на первичную должность в оборонное управление ОВА.
Во время обыска по месту его жительства обнаружены российский паспорт и смартфоны, с помощью которых он контактировал с врагом.
По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
