15 лет тюрьмы получил предатель ,по заказу ФСБ пытавшийся устроиться в Сумскую ОВА

По данным Службы безопасности Украины, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого СБУ задержала в январе 2023 года в Сумской области.

Как установило расследование, он пытался устроиться в Управление оборонной работы Сумской областной военной администрации для ведения подрывной деятельности внутри госучреждения, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В случае агентурного проникновения, "крот" должен был собирать и передавать рашистам секретную информацию о системе защиты приграничного региона.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленника и задержала его возле админздания местной ОГА.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, который за деньги согласился работать на российскую спецслужбу.

В начале ФСБ "протестировала" его на сборе данных о местах дислокации и перемещении Сил обороны на территории области.

Также он накапливал для оккупантов персональные "досье" на местных правоохранителей и их семьи. В дальнейшем враг планировал использовать такую информацию для вербовки и информдиверсий.

Впоследствии агент получил задание устроиться на первичную должность в оборонное управление ОВА.

Во время обыска по месту его жительства обнаружены российский паспорт и смартфоны, с помощью которых он контактировал с врагом.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

