Ток, избиения, пытки: работникам колонии в Луганской области сообщено о подозрении в пытках пленных
Служба безопасности задокументировала военные преступления еще двух вражеских пособников, работающих на рашистов на временно оккупированной части Луганщины.
По материалам дела, фигуранты совершали пытки над украинскими военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.
Пленных били электротоком по разным частям тела, многократно ударяли резиновыми палками, руками и ногами, унижали и причиняли физические и моральные страдания.
Насилие было систематическим, подчиненным отдавали прямые приказы продолжать избиения.
О ком идет речь?
Речь идет о коллаборационистах Романе Хайнусе – так называемом "заместителе руководителя исправительной колонии № 4 ЛНР" и его подчиненном – Станиславе Прекрасном, который занимает "должность оперуполномоченного" в этом же учреждении.
По данным следствия, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной части территории Луганской области, которые после захвата региона пошли на сотрудничество с врагом.
Впоследствии рашисты зачислили их в состав созданного ими репрессивного учреждения, куда заключают участников движения сопротивления и украинских военнопленных.
Более сорока украинских военнослужащих подверглись пыткам
Как установило расследование, оба злоумышленника в течение 2022-2025 годов участвовали в пытках пленников оккупационной тюрьмы.
Соответствующие преступления вражеских пособников грубо нарушают положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными
Обоим работникам колонии заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и отдаче приказов на совершение таких действий. Решается вопрос об объявлении их в розыск.
