Струм, побиття, тортури: працівникам колонії на Луганщині повідомлено про підозру за катування полонених

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще двох ворожих поплічників, які працюють на рашистів на тимчасово окупованій частині Луганщини.

За матеріалами справи, фігуранти вчиняли тортури над українськими військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

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Полонених били електрострумом по різних частинах тіла, багаторазово вдаряли гумовими палицями, руками й ногами, принижували та завдавали фізичних і моральних страждань.

Насильство було систематичним, підлеглим віддавали прямі накази продовжувати побиття.

Про кого йдеться?

Йдеться про колаборантів Романа Хайнуса – так званого "заступника керівника виправної колонії № 4 ЛНР" та його підлеглого – Станіслава Прекрасного, який займає "посаду оперуповноваженого" у цій же установі.

За даними слідства, обидва фігуранти є мешканцями тимчасово окупованої частини території Луганської області, які після захоплення регіону пішли на співпрацю з ворогом.

Згодом рашисти зарахували їх до складу створеної ними репресивної установи, куди ув’язнюють учасників руху опору та українських військовополонених.

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Як встановило розслідування, обидва зловмисники протягом 2022-2025 років брали участь у катуваннях бранців окупаційної тюрми.

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Обом працівникам колонії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими та відданні наказів на вчинення таких дій. Вирішується питання про оголошення їх у розшук.

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