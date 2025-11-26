Судитимуть посадовців за незаконне оформлення інвалідності та заволодіння бюджетними коштами

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно прокурора однієї з окружних прокуратур Черкаської області, а також колишнього голови та членів обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Обвинуваченим інкримінують незаконне оформлення інвалідності, що стало підставою для отримання прокурором необґрунтованих пенсійних виплат, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі шахрайської схеми

За даними слідства, будучи студентом Національної академії прокуратури, у червні 2019 року обвинувачений звернувся до обласної МСЕК для встановлення інвалідності.

Попри відсутність реальних порушень здоров’я, голова та члени комісії без огляду та без особистої присутності студента наступного дня прийняли рішення про надання 2 групи інвалідності з нібито 80% втратою працездатності.

На підставі підроблених документів Пенсійний фонд призначив щомісячну виплату пенсії, яку обвинувачений отримував протягом 5 років, заволодівши 580 тисячами гривень бюджетних коштів.

Після завершення навчання на початку жовтня 2019 року обвинувачений був прийнятий на роботу в органи прокуратури.

Також дивіться: У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що ще інкримінують прокурору?

Крім того, йому інкримінують незаконне притягнення до відповідальності та тримання під вартою учасника масових акцій протестів 2014 року, а також фальсифікацію службових документів.

Дії прокурора кваліфіковано як шахрайство, використання підроблених документів, незаконне тримання під вартою, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, фальсифікація службових документів.

Дії голови та членів МСЕК кваліфіковано як зловживання владою, службове підроблення та пособництво у шахрайстві.

У кримінальному провадженні прокурором заявлено цивільний позов на суму 580 тисяч гривень. Для забезпечення відшкодування збитків на майно обвинувачених (земельні ділянки, квартири, будинки, транспортні засоби) накладено арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 підприємців привласнили 28 мільйонів гривень на закупівлі дронів і втекли за кордон: їх розшукують