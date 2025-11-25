2 підприємців привласнили 28 мільйонів гривень на закупівлі дронів і втекли за кордон: їх розшукують

Подільська окружна прокуратура Києва заочно повідомила про підозру директору та бенефіціару приватного товаристтва, яке мало поставити українській компанії партію дронів для виконання держзамовлення.

За даними слідства, у 2024 році директор пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Замовник перерахував 28 мільйонів гривень, але техніка так і не прибула, передає Цензор.НЕТ.

Підозрювані обіцяли поставити БПЛА, але вивели кошти через фіктивні структури

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Кошти він перевів у долари й через фіктивні структури переказав на рахунок компанії у Словаччині.

До схеми був залучений і його батько - бенефіціар товариства. Він контактував із замовниками, створював видимість реальної діяльності та сприяв заволодінню коштами.

Обох підозрюваних, які переховуються за межами України, оголошено в міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють інших причетних.

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