2 підприємців привласнили 28 мільйонів гривень на закупівлі дронів і втекли за кордон: їх розшукують
Подільська окружна прокуратура Києва заочно повідомила про підозру директору та бенефіціару приватного товаристтва, яке мало поставити українській компанії партію дронів для виконання держзамовлення.
За даними слідства, у 2024 році директор пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Замовник перерахував 28 мільйонів гривень, але техніка так і не прибула, передає Цензор.НЕТ.
Підозрювані обіцяли поставити БПЛА, але вивели кошти через фіктивні структури
Кошти він перевів у долари й через фіктивні структури переказав на рахунок компанії у Словаччині.
До схеми був залучений і його батько - бенефіціар товариства. Він контактував із замовниками, створював видимість реальної діяльності та сприяв заволодінню коштами.
Обох підозрюваних, які переховуються за межами України, оголошено в міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють інших причетних.
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Ті, хто під дахом МО та ОП найобують Україну, спокійно виїзджають за кордон.
Інтрига тільки у тому, через трьох дітей чи Буданов довідку видав.
В якомусь документальному фільмі про ОАЕ голос за кадром:" Не крадуть ні влада,ні населення.Якщо не буде красти влада не будуть красти і мешканці.Друге залежить від першого"