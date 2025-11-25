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Новини Корупція на закупівлі дронів
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2 підприємців привласнили 28 мільйонів гривень на закупівлі дронів і втекли за кордон: їх розшукують

Підозра підприємцям, які вивели гроші замість поставки дронів

Подільська окружна прокуратура Києва заочно повідомила про підозру директору та бенефіціару приватного товаристтва, яке мало поставити українській компанії партію дронів для виконання держзамовлення.

За даними слідства, у 2024 році директор пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Замовник перерахував 28 мільйонів гривень, але техніка так і не прибула, передає Цензор.НЕТ.

Підозрювані обіцяли поставити БПЛА, але вивели кошти через фіктивні структури

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Кошти він перевів у долари й через фіктивні структури переказав на рахунок компанії у Словаччині.

До схеми був залучений і його батько - бенефіціар товариства. Він контактував із замовниками, створював видимість реальної діяльності та сприяв заволодінню коштами.

Обох підозрюваних, які переховуються за межами України, оголошено в міжнародний розшук. Правоохоронці встановлюють інших причетних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру поліцейському, який відкрив вогонь по військових

Автор: 

шахрайство (1271) Словаччина (1332) дрони (8364) Офіс Генпрокурора (3914)
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Топ коментарі
+6
Не втекли,а виїхали!!Тікає тільки бидло
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25.11.2025 15:55 Відповісти
+6
А Розенблат скільки "наколядував"? Ще в 23-му МОУ відсипало фірмі дружини екснардепа Борислава Розенблата 650 млн.грн (здавалось би, до чого тут Рєзніков?) НАБУ по "бурштиновій справі" так і не дотисло цього "бізнесмена", мабуть відкупився і тепер продовжує "бізнесувати" на крові українців.
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25.11.2025 16:03 Відповісти
+5
В них теж були ізраїльські паспорти? Ось для чого депутани прийняли закон про множинне громадянство
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25.11.2025 16:02 Відповісти
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Не втекли,а виїхали!!Тікає тільки бидло
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25.11.2025 15:55 Відповісти
А хіба не бидло грабує державу під час війни???
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25.11.2025 15:59 Відповісти
Бидло покірне в стойлі,а грабують небожителі!!!
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25.11.2025 16:00 Відповісти
По твоєму, злодії це не бидло?
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25.11.2025 16:00 Відповісти
Ішак на бидло схожий ???
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25.11.2025 16:02 Відповісти
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25.11.2025 16:06 Відповісти
Двуликий анус?
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25.11.2025 16:26 Відповісти
Сенсація!!!

Ті, хто під дахом МО та ОП найобують Україну, спокійно виїзджають за кордон.

Інтрига тільки у тому, через трьох дітей чи Буданов довідку видав.
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25.11.2025 15:58 Відповісти
Не Зеля і Єрмак точно. Вони так мілко не дихають.
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25.11.2025 16:00 Відповісти
В них теж були ізраїльські паспорти? Ось для чого депутани прийняли закон про множинне громадянство
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25.11.2025 16:02 Відповісти
А Розенблат скільки "наколядував"? Ще в 23-му МОУ відсипало фірмі дружини екснардепа Борислава Розенблата 650 млн.грн (здавалось би, до чого тут Рєзніков?) НАБУ по "бурштиновій справі" так і не дотисло цього "бізнесмена", мабуть відкупився і тепер продовжує "бізнесувати" на крові українців.
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25.11.2025 16:03 Відповісти
Ну от, а кажете війна це погано , он як рубають бабки аж гай гуде, а на передовій, на передовій переб'ються..ще нових наловлять!
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25.11.2025 16:07 Відповісти
"зелено - рашистська ракова метастаза) якою рашист інфікував "мудрий нарід" у 2019 році пожирає українську казну ,ненаситно , виконуючий закон -"і навіть на сорочці вбитого.Ти маєш заробити "
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25.11.2025 16:08 Відповісти
Як там на Приватбанківських картках -"Україна - країна підприємців!"
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25.11.2025 16:08 Відповісти
Кабмін бабло наліво-направо роздає, тільки дурний не скористається.
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25.11.2025 16:18 Відповісти
товаристтва
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25.11.2025 16:18 Відповісти
Все кто работал раньше с МО и госструкурами знают, что сначала ты что-то поставляет, а потом ждёшь оплаты. Как можно было министру обороны ************ сделать предоплату 28млн.грн. барыга?!?! Очень просто, за откат ************!!! А потом появляется ************ успешная бизнесвумен!!
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25.11.2025 16:35 Відповісти
Не всі але:військові,зайняті поставками дронів,які оперують коштами-крадуть,підприємці-крадуть,волонтери чи псевдо-крадуть,голови ВЦА крадуть,влада краде.Скільки захисників втратила Україна по"милості" цих скотів?Чому в кримінальний кодекс не зробити поправку-під час воєнного стану санкції 25 років або пожиттєве.Як доброчесні волонтери можуть закрити збір коли така вакханалія.
В якомусь документальному фільмі про ОАЕ голос за кадром:" Не крадуть ні влада,ні населення.Якщо не буде красти влада не будуть красти і мешканці.Друге залежить від першого"
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25.11.2025 16:36 Відповісти
В "замовник",звісно, ніяк не винний!! Просто замовляв дрони "фірмі" без перевірки, без історії,без робітників...АЛЕ за "ВІДКАТ"...У "ЗАМОВНИКА" теж діти хочуть жити у Монако,а не гинути в Україні...Ось спитайте у Міністрів де їх діти та жінки??? Героям Слава!
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25.11.2025 16:48 Відповісти
Почніть з отих анонімних "замовників".Та що там починати,відразу можна в суд і на нари...І більше подібних випадків не буде,повірте...
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25.11.2025 17:31 Відповісти
 
 