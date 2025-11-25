РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12251 посетитель онлайн
Новости Коррупция на закупках дронов
1 433 19

2 предпринимателя присвоили 28 миллионов гривен на закупку дронов и сбежали за границу: их разыскивают

Подозрение предпринимателям, которые вывели деньги вместо поставки дронов

Подольская окружная прокуратура Киева заочно сообщила о подозрении директору и бенефициару частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов для выполнения госзаказа.

По данным следствия, в 2024 году директор пообещал организовать закупку дронов за рубежом. Заказчик перечислил 28 миллионов гривен, но техника так и не прибыла, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемые обещали поставить БПЛА, но вывели средства через фиктивные структуры

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Средства он перевел в доллары и через фиктивные структуры перевел на счет компании в Словакии.

К схеме был привлечен и его отец - бенефициар общества. Он контактировал с заказчиками, создавал видимость реальной деятельности и способствовал завладению средствами.

Оба подозреваемых, которые скрываются за пределами Украины, объявлены в международный розыск. Правоохранители устанавливают других причастных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении полицейскому, открывшему огонь по военным

Автор: 

мошенничество (1303) Словакия (1097) дроны (5557) Офис Генпрокурора (2797)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А Розенблат скільки "наколядував"? Ще в 23-му МОУ відсипало фірмі дружини екснардепа Борислава Розенблата 650 млн.грн (здавалось би, до чого тут Рєзніков?) НАБУ по "бурштиновій справі" так і не дотисло цього "бізнесмена", мабуть відкупився і тепер продовжує "бізнесувати" на крові українців.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:03 Ответить
+3
Не втекли,а виїхали!!Тікає тільки бидло
показать весь комментарий
25.11.2025 15:55 Ответить
+2
В них теж були ізраїльські паспорти? Ось для чого депутани прийняли закон про множинне громадянство
показать весь комментарий
25.11.2025 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не втекли,а виїхали!!Тікає тільки бидло
показать весь комментарий
25.11.2025 15:55 Ответить
А хіба не бидло грабує державу під час війни???
показать весь комментарий
25.11.2025 15:59 Ответить
Бидло покірне в стойлі,а грабують небожителі!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:00 Ответить
По твоєму, злодії це не бидло?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:00 Ответить
Ішак на бидло схожий ???
показать весь комментарий
25.11.2025 16:02 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 16:06 Ответить
Двуликий анус?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:26 Ответить
Сенсація!!!

Ті, хто під дахом МО та ОП найобують Україну, спокійно виїзджають за кордон.

Інтрига тільки у тому, через трьох дітей чи Буданов довідку видав.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:58 Ответить
Не Зеля і Єрмак точно. Вони так мілко не дихають.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:00 Ответить
В них теж були ізраїльські паспорти? Ось для чого депутани прийняли закон про множинне громадянство
показать весь комментарий
25.11.2025 16:02 Ответить
А Розенблат скільки "наколядував"? Ще в 23-му МОУ відсипало фірмі дружини екснардепа Борислава Розенблата 650 млн.грн (здавалось би, до чого тут Рєзніков?) НАБУ по "бурштиновій справі" так і не дотисло цього "бізнесмена", мабуть відкупився і тепер продовжує "бізнесувати" на крові українців.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:03 Ответить
Ну от, а кажете війна це погано , он як рубають бабки аж гай гуде, а на передовій, на передовій переб'ються..ще нових наловлять!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:07 Ответить
"зелено - рашистська ракова метастаза) якою рашист інфікував "мудрий нарід" у 2019 році пожирає українську казну ,ненаситно , виконуючий закон -"і навіть на сорочці вбитого.Ти маєш заробити "
показать весь комментарий
25.11.2025 16:08 Ответить
Як там на Приватбанківських картках -"Україна - країна підприємців!"
показать весь комментарий
25.11.2025 16:08 Ответить
Кабмін бабло наліво-направо роздає, тільки дурний не скористається.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:18 Ответить
товаристтва
показать весь комментарий
25.11.2025 16:18 Ответить
Все кто работал раньше с МО и госструкурами знают, что сначала ты что-то поставляет, а потом ждёшь оплаты. Как можно было министру обороны ************ сделать предоплату 28млн.грн. барыга?!?! Очень просто, за откат ************!!! А потом появляется ************ успешная бизнесвумен!!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:35 Ответить
Не всі але:військові,зайняті поставками дронів,які оперують коштами-крадуть,підприємці-крадуть,волонтери чи псевдо-крадуть,голови ВЦА крадуть,влада краде.Скільки захисників втратила Україна по"милості" цих скотів?Чому в кримінальний кодекс не зробити поправку-під час воєнного стану санкції 25 років або пожиттєве.Як доброчесні волонтери можуть закрити збір коли така вакханалія.
В якомусь документальному фільмі про ОАЕ голос за кадром:" Не крадуть ні влада,ні населення.Якщо не буде красти влада не будуть красти і мешканці.Друге залежить від першого"
показать весь комментарий
25.11.2025 16:36 Ответить
В "замовник",звісно, ніяк не винний!! Просто замовляв дрони "фірмі" без перевірки, без історії,без робітників...АЛЕ за "ВІДКАТ"...У "ЗАМОВНИКА" теж діти хочуть жити у Монако,а не гинути в Україні...Ось спитайте у Міністрів де їх діти та жінки??? Героям Слава!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:48 Ответить
 
 