2 предпринимателя присвоили 28 миллионов гривен на закупку дронов и сбежали за границу: их разыскивают
Подольская окружная прокуратура Киева заочно сообщила о подозрении директору и бенефициару частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов для выполнения госзаказа.
По данным следствия, в 2024 году директор пообещал организовать закупку дронов за рубежом. Заказчик перечислил 28 миллионов гривен, но техника так и не прибыла, передает Цензор.НЕТ.
Подозреваемые обещали поставить БПЛА, но вывели средства через фиктивные структуры
Средства он перевел в доллары и через фиктивные структуры перевел на счет компании в Словакии.
К схеме был привлечен и его отец - бенефициар общества. Он контактировал с заказчиками, создавал видимость реальной деятельности и способствовал завладению средствами.
Оба подозреваемых, которые скрываются за пределами Украины, объявлены в международный розыск. Правоохранители устанавливают других причастных.
Ті, хто під дахом МО та ОП найобують Україну, спокійно виїзджають за кордон.
Інтрига тільки у тому, через трьох дітей чи Буданов довідку видав.
В якомусь документальному фільмі про ОАЕ голос за кадром:" Не крадуть ні влада,ні населення.Якщо не буде красти влада не будуть красти і мешканці.Друге залежить від першого"