2 предпринимателя присвоили 28 миллионов гривен на закупку дронов и сбежали за границу: их разыскивают

Подольская окружная прокуратура Киева заочно сообщила о подозрении директору и бенефициару частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов для выполнения госзаказа.

По данным следствия, в 2024 году директор пообещал организовать закупку дронов за рубежом. Заказчик перечислил 28 миллионов гривен, но техника так и не прибыла, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемые обещали поставить БПЛА, но вывели средства через фиктивные структуры

Средства он перевел в доллары и через фиктивные структуры перевел на счет компании в Словакии.

К схеме был привлечен и его отец - бенефициар общества. Он контактировал с заказчиками, создавал видимость реальной деятельности и способствовал завладению средствами.

Оба подозреваемых, которые скрываются за пределами Украины, объявлены в международный розыск. Правоохранители устанавливают других причастных.

