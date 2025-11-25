2 270 10
Сообщено о подозрении полицейскому, открывшему огонь по военным
В Запорожской области нетрезвый сотрудник Нацполиции вне службы устроил стрельбу во время конфликта с военными - произвел не менее 13 выстрелов и ранил трех человек.
Детали инцидента
По данным следствия, 23 ноября в одном из поселков области полицейский в состоянии опьянения поссорился с военными, после чего достал табельное оружие и открыл огонь, передает Цензор.НЕТ.
Трое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. 24 ноября ему сообщено о подозрении в законченном покушении на убийство двух или более лиц. Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Расследование проводит ГБР.
Військові разом з копами , щось там відмічали у кафешці , хтось з військових може хильнув зайвого і під дією градусів дорікнув поліції що вони мовляв - тилові щури , в той час як військові - в окопах . А всі у компанії молоді - гарячі . Ну і почалося .
Буває .
А цей прищ ще не вечеряв - пропустив дозу і яблучком закусити не встиг.