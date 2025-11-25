Сообщено о подозрении полицейскому, открывшему огонь по военным

В Запорожской области нетрезвый сотрудник Нацполиции вне службы устроил стрельбу во время конфликта с военными - произвел не менее 13 выстрелов и ранил трех человек.

Детали инцидента

По данным следствия, 23 ноября в одном из поселков области полицейский в состоянии опьянения поссорился с военными, после чего достал табельное оружие и открыл огонь, передает Цензор.НЕТ.

Трое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. 24 ноября ему сообщено о подозрении в законченном покушении на убийство двух или более лиц. Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Расследование проводит ГБР.

