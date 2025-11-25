РУС
Новости покушение на убийство
2 270 10

Сообщено о подозрении полицейскому, открывшему огонь по военным

Сообщено о подозрении полицейскому, который стрелял по военным

В Запорожской области нетрезвый сотрудник Нацполиции вне службы устроил стрельбу во время конфликта с военными - произвел не менее 13 выстрелов и ранил трех человек.

Детали инцидента

По данным следствия, 23 ноября в одном из поселков области полицейский в состоянии опьянения поссорился с военными, после чего достал табельное оружие и открыл огонь, передает Цензор.НЕТ.

Трое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. 24 ноября ему сообщено о подозрении в законченном покушении на убийство двух или более лиц. Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Расследование проводит ГБР.

От як оце коментувати? Скільки відразу в голову лізе..."Заброньована сволота... ..тцк...викрадання з вулиць .. беззаконня у виконанні поліцаїв..бус....хтось ворує а хтось жирує.. .пакують..."
25.11.2025 13:13 Ответить
Дати йому можливість постріляти на фронті...
25.11.2025 13:20 Ответить
Та просто . Хтось з них биконув , от і пішло - поїхало . Минулий рік я на власні очі бачив подібне , правда без застосування вогнепальної зброї . Все закінчилось невеличким мордобоєм і штовханиною . Потім гулянка навіть продовжилась далі .
Військові разом з копами , щось там відмічали у кафешці , хтось з військових може хильнув зайвого і під дією градусів дорікнув поліції що вони мовляв - тилові щури , в той час як військові - в окопах . А всі у компанії молоді - гарячі . Ну і почалося .
Буває .
25.11.2025 13:26 Ответить
Горілка і зброя речі несумісні. Більшість конфліктів і виникає по "синій пєдалі"
25.11.2025 13:16 Ответить
Лагеря завтрак участкового -пол яблока и 150 самогона, обед участкового -яблоко и стакан самогона.
А цей прищ ще не вечеряв - пропустив дозу і яблучком закусити не встиг.
25.11.2025 13:18 Ответить
Чим його так налякали військові - шо почав шмаляти?
25.11.2025 13:19 Ответить
ментів терміново потрібно відправляти на фронт! вони просто ох-ли!
25.11.2025 13:19 Ответить
Дати йому можливість постріляти на фронті...
25.11.2025 13:20 Ответить
Йому не можна. Він не навчений.
25.11.2025 13:38 Ответить
А може мусорню оцих ненавчених воювати пора вже на фронт ? А то стріляти в бусифікувати громадян він може, паскуда
25.11.2025 13:51 Ответить
О, а потім вийде досрочно і буде як Золкін відосіки строчити
25.11.2025 14:01 Ответить
 
 