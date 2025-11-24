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Новости Фото Незаконная вырубка деревьев Расхищение древесины
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Остановлена самая масштабная схема контрабанды ценной древесины стоимостью более 1 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Под видом дров частное предприятие пыталось вывезти в Румынию в 17 вагонах качественную сосновую древесину, экспорт которой запрещен.

Правоохранители остановили схему и раскрыли масштабную контрабанду, замаскированную под топливное сырье, передает Цензор.НЕТ.

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Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора, при поддержке оперативников СБУ, Гостаможслужбы и БЭБ, раскрыли схему с поличным.

Предприятие, зная о предстоящем запрете экспорта топливной древесины с 21 ноября 2025 года, приобрело более 1 500 кубических метров древесины и погрузило ее в вагоны в Киевской области для вывоза за границу.

Углубленный таможенный досмотр показал: вместо дров экспортировали деловую сосновую древесину, замаскированную под топливную.

На территории четырех областей продолжаются осмотры еще 8 вагонов

В уже проверенных 9 вагонах обнаружено более 2 000 бревен деловой сосны диаметром 15–54 сантиметров, объемом 165 кубических метров, стоимостью более 1 миллиона гривен.

Начато досудебное расследование - контрабанда лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы Украины.

древесина
древесина
древесина
древесина
древесина
древесина
древесина
древесина
древесина

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 тысяч деревьев в день: "Ліси України" отчитались о выполнении обещания Зеленского о "миллиарде деревьев"

Автор: 

Румыния (1309) СБУ (20743) древесина (25) Офис Генпрокурора (3135)
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Топ комментарии
+4
А "двушку_на_мАскву" не помітили...
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24.11.2025 17:30 Ответить
+3
"наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень" - це над людьми так насміхаються?
Мабуть ціла бригада заброньованих ухилянтів у формі працювала нац цією "аферою століття"?
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24.11.2025 17:44 Ответить
+2
Не перевелись міндічі в Україні!
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24.11.2025 17:29 Ответить
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Не перевелись міндічі в Україні!
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24.11.2025 17:29 Ответить
А "двушку_на_мАскву" не помітили...
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24.11.2025 17:30 Ответить
Припинене мабуть тому , що деревина закінчилася .
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24.11.2025 17:30 Ответить
Соснова - це якісна? А яка тоді неякісна? Бузинова?
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24.11.2025 17:32 Ответить
Це вершки!
А де корешки?
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24.11.2025 17:41 Ответить
"корешки" там де мали будувати укріплення для ЗСУ (північ країни)
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24.11.2025 18:39 Ответить
Вже треба брати голів військових адміністрації за вим'я.
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24.11.2025 18:44 Ответить
та хто ж їх візьме - НАБУ займається Алі-Бабою і 40 розбійниками, СБУ - арахаміями і іншими, а САП самі під пресом!
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24.11.2025 18:49 Ответить
"наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень" - це над людьми так насміхаються?
Мабуть ціла бригада заброньованих ухилянтів у формі працювала нац цією "аферою століття"?
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24.11.2025 17:44 Ответить
Поки у нас будуть ставити пам'ятники бендеру та япончикам, народ з крадіями та жуліками.

А безбожникам на "не УКРАДИ" фіолетово

А Бог є.
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24.11.2025 17:56 Ответить
наймасштабнішу на 1 млн? це гумор такий?
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24.11.2025 18:00 Ответить
17 вагонів по мінімуму це 2200 кубів. Помножити на середню ціну кругляка сосни 2500 грн вийде 5.5 мільйонів... Ду решта бабла???
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24.11.2025 18:10 Ответить
Покажіть пальцем, що у нас реально НЕ робиться із забороненого законом.
👆
Мені доречі шепнули що Конституція на паузі. Треба спитати що то значить.
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24.11.2025 18:33 Ответить
Відколи це звичайна сосна стала цінною деревиною?
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24.11.2025 20:43 Ответить
Ти диви, як обнагліли! Втерлися в потік ешелонів, якими Зельоні ліс в ЄС ганяють!
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24.11.2025 21:06 Ответить
 
 