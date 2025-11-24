Остановлена самая масштабная схема контрабанды ценной древесины стоимостью более 1 миллиона гривен. ФОТОрепортаж
Под видом дров частное предприятие пыталось вывезти в Румынию в 17 вагонах качественную сосновую древесину, экспорт которой запрещен.
Правоохранители остановили схему и раскрыли масштабную контрабанду, замаскированную под топливное сырье, передает Цензор.НЕТ.
Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора, при поддержке оперативников СБУ, Гостаможслужбы и БЭБ, раскрыли схему с поличным.
Предприятие, зная о предстоящем запрете экспорта топливной древесины с 21 ноября 2025 года, приобрело более 1 500 кубических метров древесины и погрузило ее в вагоны в Киевской области для вывоза за границу.
Углубленный таможенный досмотр показал: вместо дров экспортировали деловую сосновую древесину, замаскированную под топливную.
На территории четырех областей продолжаются осмотры еще 8 вагонов
В уже проверенных 9 вагонах обнаружено более 2 000 бревен деловой сосны диаметром 15–54 сантиметров, объемом 165 кубических метров, стоимостью более 1 миллиона гривен.
Начато досудебное расследование - контрабанда лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы Украины.
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А де корешки?
Мабуть ціла бригада заброньованих ухилянтів у формі працювала нац цією "аферою століття"?
А безбожникам на "не УКРАДИ" фіолетово
А Бог є.
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Мені доречі шепнули що Конституція на паузі. Треба спитати що то значить.