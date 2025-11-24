Остановлена самая масштабная схема контрабанды ценной древесины стоимостью более 1 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Под видом дров частное предприятие пыталось вывезти в Румынию в 17 вагонах качественную сосновую древесину, экспорт которой запрещен.

Правоохранители остановили схему и раскрыли масштабную контрабанду, замаскированную под топливное сырье, передает Цензор.НЕТ.

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Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора, при поддержке оперативников СБУ, Гостаможслужбы и БЭБ, раскрыли схему с поличным.

Предприятие, зная о предстоящем запрете экспорта топливной древесины с 21 ноября 2025 года, приобрело более 1 500 кубических метров древесины и погрузило ее в вагоны в Киевской области для вывоза за границу.

Углубленный таможенный досмотр показал: вместо дров экспортировали деловую сосновую древесину, замаскированную под топливную.

На территории четырех областей продолжаются осмотры еще 8 вагонов

В уже проверенных 9 вагонах обнаружено более 2 000 бревен деловой сосны диаметром 15–54 сантиметров, объемом 165 кубических метров, стоимостью более 1 миллиона гривен.

Начато досудебное расследование - контрабанда лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы Украины.



















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