Припинено наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень. ФОТОрепортаж

Під виглядом дров приватне підприємство намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений.

Правоохоронці зупинили схему й викрили масштабну контрабанду, замасковану під паливну сировину, передає Цензор.НЕТ.

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Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора за підтримки оперативників СБУ, Держмитслужби та БЕБ викрили схему на гарячому.

Підприємство, знаючи про майбутню заборону експорту паливної деревини з 21 листопада 2025 року, придбало понад 1 500 кубічних метрів деревини та завантажило її у вагони в Київській області для вивезення за кордон.

Поглиблений митний огляд показав: замість дров експортували ділову соснову деревину, замасковану під паливну.

На території чотирьох областей тривають огляди ще 8 вагонів

У вже перевірених 9 вагонах виявлено понад 2 000 колод ділової сосни діаметром 15–54 сантиметрів, об’ємом 165 кубічних метрів, вартістю понад 1 мільйон гривень.

Розпочато досудове розслідування, - контрабанда лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі України.



















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