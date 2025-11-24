Припинено наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень. ФОТОрепортаж
Під виглядом дров приватне підприємство намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений.
Правоохоронці зупинили схему й викрили масштабну контрабанду, замасковану під паливну сировину, передає Цензор.НЕТ.
Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора за підтримки оперативників СБУ, Держмитслужби та БЕБ викрили схему на гарячому.
Підприємство, знаючи про майбутню заборону експорту паливної деревини з 21 листопада 2025 року, придбало понад 1 500 кубічних метрів деревини та завантажило її у вагони в Київській області для вивезення за кордон.
Поглиблений митний огляд показав: замість дров експортували ділову соснову деревину, замасковану під паливну.
На території чотирьох областей тривають огляди ще 8 вагонів
У вже перевірених 9 вагонах виявлено понад 2 000 колод ділової сосни діаметром 15–54 сантиметрів, об’ємом 165 кубічних метрів, вартістю понад 1 мільйон гривень.
Розпочато досудове розслідування, - контрабанда лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі України.
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А де корешки?
Мабуть ціла бригада заброньованих ухилянтів у формі працювала нац цією "аферою століття"?
А безбожникам на "не УКРАДИ" фіолетово
А Бог є.
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Мені доречі шепнули що Конституція на паузі. Треба спитати що то значить.