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Новини Фото Незаконна вирубка дерев Розкрадання деревини
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Припинено наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень. ФОТОрепортаж

Під виглядом дров приватне підприємство намагалося вивезти до Румунії у 17 вагонах якісну соснову деревину, експорт якої заборонений.

Правоохоронці зупинили схему й викрили масштабну контрабанду, замасковану під паливну сировину, передає Цензор.НЕТ.

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Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора за підтримки оперативників СБУ, Держмитслужби та БЕБ викрили схему на гарячому.

Підприємство, знаючи про майбутню заборону експорту паливної деревини з 21 листопада 2025 року, придбало понад 1 500 кубічних метрів деревини та завантажило її у вагони в Київській області для вивезення за кордон.

Поглиблений митний огляд показав: замість дров експортували ділову соснову деревину, замасковану під паливну.

На території чотирьох областей тривають огляди ще 8 вагонів

У вже перевірених 9 вагонах виявлено понад 2 000 колод ділової сосни діаметром 15–54 сантиметрів, об’ємом 165 кубічних метрів, вартістю понад 1 мільйон гривень.

Розпочато досудове розслідування, - контрабанда лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі України.

деревина
деревина
деревина
деревина
деревина
деревина
деревина
деревина
деревина

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 тисяч дерев на день: "Ліси України" відзвітували про виконання обіцянки Зеленського про "мільярд дерев"

Автор: 

Румунія (1417) СБУ (13937) деревина (80) Офіс Генпрокурора (3913)
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Топ коментарі
+4
А "двушку_на_мАскву" не помітили...
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24.11.2025 17:30 Відповісти
+3
"наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень" - це над людьми так насміхаються?
Мабуть ціла бригада заброньованих ухилянтів у формі працювала нац цією "аферою століття"?
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24.11.2025 17:44 Відповісти
+2
Не перевелись міндічі в Україні!
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24.11.2025 17:29 Відповісти
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Не перевелись міндічі в Україні!
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24.11.2025 17:29 Відповісти
А "двушку_на_мАскву" не помітили...
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24.11.2025 17:30 Відповісти
Припинене мабуть тому , що деревина закінчилася .
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24.11.2025 17:30 Відповісти
Соснова - це якісна? А яка тоді неякісна? Бузинова?
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24.11.2025 17:32 Відповісти
Це вершки!
А де корешки?
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24.11.2025 17:41 Відповісти
"корешки" там де мали будувати укріплення для ЗСУ (північ країни)
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24.11.2025 18:39 Відповісти
Вже треба брати голів військових адміністрації за вим'я.
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24.11.2025 18:44 Відповісти
та хто ж їх візьме - НАБУ займається Алі-Бабою і 40 розбійниками, СБУ - арахаміями і іншими, а САП самі під пресом!
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24.11.2025 18:49 Відповісти
"наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень" - це над людьми так насміхаються?
Мабуть ціла бригада заброньованих ухилянтів у формі працювала нац цією "аферою століття"?
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24.11.2025 17:44 Відповісти
Поки у нас будуть ставити пам'ятники бендеру та япончикам, народ з крадіями та жуліками.

А безбожникам на "не УКРАДИ" фіолетово

А Бог є.
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24.11.2025 17:56 Відповісти
наймасштабнішу на 1 млн? це гумор такий?
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24.11.2025 18:00 Відповісти
17 вагонів по мінімуму це 2200 кубів. Помножити на середню ціну кругляка сосни 2500 грн вийде 5.5 мільйонів... Ду решта бабла???
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24.11.2025 18:10 Відповісти
Покажіть пальцем, що у нас реально НЕ робиться із забороненого законом.
👆
Мені доречі шепнули що Конституція на паузі. Треба спитати що то значить.
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24.11.2025 18:33 Відповісти
Відколи це звичайна сосна стала цінною деревиною?
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24.11.2025 20:43 Відповісти
Ти диви, як обнагліли! Втерлися в потік ешелонів, якими Зельоні ліс в ЄС ганяють!
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24.11.2025 21:06 Відповісти
 
 