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Повідомлено про підозру поліцейському, який відкрив вогонь по військових
У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою влаштував стрілянину під час конфлікту з військовими - здійснив щонайменше 13 пострілів і поранив трьох людей.
Деталі інциденту
За даними слідства, 23 листопада у одному з селищ області поліцейський у стані сп’яніння посварився з військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь, передає Цензор.НЕТ.
Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані. 24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб. Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Розслідування здійснює ДБР.
Топ коментарі
+7 Юрій Туркеш
показати весь коментар25.11.2025 13:20 Відповісти Посилання
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар25.11.2025 13:26 Відповісти Посилання
+5 Gary Grant
показати весь коментар25.11.2025 13:13 Відповісти Посилання
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Військові разом з копами , щось там відмічали у кафешці , хтось з військових може хильнув зайвого і під дією градусів дорікнув поліції що вони мовляв - тилові щури , в той час як військові - в окопах . А всі у компанії молоді - гарячі . Ну і почалося .
Буває .
А цей прищ ще не вечеряв - пропустив дозу і яблучком закусити не встиг.