УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини замах на вбивство
5 349 14

Повідомлено про підозру поліцейському, який відкрив вогонь по військових

Повідомлено про підозру поліцейському, який стріляв по військових

У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою влаштував стрілянину під час конфлікту з військовими - здійснив щонайменше 13 пострілів і поранив трьох людей.

Деталі інциденту

За даними слідства, 23 листопада у одному з селищ області поліцейський у стані сп’яніння посварився з військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані. 24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб. Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Розслідування здійснює ДБР.

Читайте: Припинено наймасштабнішу схему контрабанди цінної деревини вартістю понад 1 мільйон гривень. ФОТОрепортаж

Автор: 

стрілянина (1927) Запорізька область (4949) ДБР (3950) Офіс Генпрокурора (3914)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Дати йому можливість постріляти на фронті...
показати весь коментар
25.11.2025 13:20 Відповісти
+6
Та просто . Хтось з них биконув , от і пішло - поїхало . Минулий рік я на власні очі бачив подібне , правда без застосування вогнепальної зброї . Все закінчилось невеличким мордобоєм і штовханиною . Потім гулянка навіть продовжилась далі .
Військові разом з копами , щось там відмічали у кафешці , хтось з військових може хильнув зайвого і під дією градусів дорікнув поліції що вони мовляв - тилові щури , в той час як військові - в окопах . А всі у компанії молоді - гарячі . Ну і почалося .
Буває .
показати весь коментар
25.11.2025 13:26 Відповісти
+5
От як оце коментувати? Скільки відразу в голову лізе..."Заброньована сволота... ..тцк...викрадання з вулиць .. беззаконня у виконанні поліцаїв..бус....хтось ворує а хтось жирує.. .пакують..."
показати весь коментар
25.11.2025 13:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От як оце коментувати? Скільки відразу в голову лізе..."Заброньована сволота... ..тцк...викрадання з вулиць .. беззаконня у виконанні поліцаїв..бус....хтось ворує а хтось жирує.. .пакують..."
показати весь коментар
25.11.2025 13:13 Відповісти
Та просто . Хтось з них биконув , от і пішло - поїхало . Минулий рік я на власні очі бачив подібне , правда без застосування вогнепальної зброї . Все закінчилось невеличким мордобоєм і штовханиною . Потім гулянка навіть продовжилась далі .
Військові разом з копами , щось там відмічали у кафешці , хтось з військових може хильнув зайвого і під дією градусів дорікнув поліції що вони мовляв - тилові щури , в той час як військові - в окопах . А всі у компанії молоді - гарячі . Ну і почалося .
Буває .
показати весь коментар
25.11.2025 13:26 Відповісти
Горілка і зброя речі несумісні. Більшість конфліктів і виникає по "синій пєдалі"
показати весь коментар
25.11.2025 13:16 Відповісти
Лагеря завтрак участкового -пол яблока и 150 самогона, обед участкового -яблоко и стакан самогона.
А цей прищ ще не вечеряв - пропустив дозу і яблучком закусити не встиг.
показати весь коментар
25.11.2025 13:18 Відповісти
Чим його так налякали військові - шо почав шмаляти?
показати весь коментар
25.11.2025 13:19 Відповісти
Киздюлями?
показати весь коментар
25.11.2025 14:44 Відповісти
ментів терміново потрібно відправляти на фронт! вони просто ох-ли!
показати весь коментар
25.11.2025 13:19 Відповісти
Дати йому можливість постріляти на фронті...
показати весь коментар
25.11.2025 13:20 Відповісти
Йому не можна. Він не навчений.
показати весь коментар
25.11.2025 13:38 Відповісти
А може мусорню оцих ненавчених воювати пора вже на фронт ? А то стріляти в бусифікувати громадян він може, паскуда
показати весь коментар
25.11.2025 13:51 Відповісти
О, а потім вийде досрочно і буде як Золкін відосіки строчити
показати весь коментар
25.11.2025 14:01 Відповісти
От тепер виродка відправити на 0 і нехай за тих трьох яких він поранив воює до кінця.
показати весь коментар
25.11.2025 14:17 Відповісти
Якщо мусорня ненавчені воювати то як ця паскуда поранив 3-х людей?? Вся ця шваль корумпована мусорська проблядь має сидіть на нулі!!
показати весь коментар
25.11.2025 14:18 Відповісти
 
 