Повідомлено про підозру поліцейському, який відкрив вогонь по військових

У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою влаштував стрілянину під час конфлікту з військовими - здійснив щонайменше 13 пострілів і поранив трьох людей.

Деталі інциденту

За даними слідства, 23 листопада у одному з селищ області поліцейський у стані сп’яніння посварився з військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь, передає Цензор.НЕТ.

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Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані. 24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб. Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Розслідування здійснює ДБР.

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