У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи.
Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих "перспективних" компаній, інформує Цензор.НЕТ.
Серед потерпілих — понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 мільйона доларів, більш як 5,8 мільйона гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території Києва. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.
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Частина 2: Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.Покарання: Арешт від 3 до 6 місяців, обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років.
Адміністративка до 251.
А тепер порівняй масштаби кражі,її і оточення зе,кому дали строк,кому не дали-чим не країна мрій.Не хочеш думати - стартуй на зону.
Та,воздасться за це.
Нащадки енкаведистів,що тут казати і кому писати...
Але в жарті правда.
Частина молоді заробляє мутками = шахрайством