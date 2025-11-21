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Новини Фото Фінансові шахрайства
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У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи.

Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих "перспективних" компаній, інформує Цензор.НЕТ.

Серед потерпілих — понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 мільйона доларів, більш як 5,8 мільйона гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.

Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення

Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.

Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території Києва. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.

Читайте: За 12 тисяч доларів обіцяв працевлаштувати чоловіків на посади з бронюванням: на Київщині затримано зловмисника. ФОТОрепортаж

затримання
затримання
затримання
затримання
затримання
затримання
затримання
затримання
затримання
затримання

Дивіться: Україна вперше екстрадувала російського військового за час війни: катував полонених, серед жертв — громадянин Литви. ВIДЕО

Автор: 

Київ (20826) шахрайство (1268) Нацполіція (15731) розслідування (2298) Євросоюз (15175) криптовалюта (796)
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Топ коментарі
+3
Неужели в ОП их нашли?
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21.11.2025 13:53 Відповісти
+3
А на Львівщині,матір-одиночку,яка вкрала ковбаси і сиру на 575грн,посадили на 5 р.
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21.11.2025 14:07 Відповісти
+1
і тут миндич наследив
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21.11.2025 14:10 Відповісти
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Неужели в ОП их нашли?
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21.11.2025 13:53 Відповісти
А на Львівщині,матір-одиночку,яка вкрала ковбаси і сиру на 575грн,посадили на 5 р.
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21.11.2025 14:07 Відповісти
Зміни методичку, козломордий. В Україні кримінальна відповідальність - це більше 3028 гривень ! (два неоподатковувані мінімуми доходів громадян) і це лише "адмінка", не реальний термін...
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21.11.2025 19:31 Відповісти
Ти хоча би прочитав 185ст.подоляцький.
Частина 2: Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.Покарання: Арешт від 3 до 6 місяців, обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років.
Адміністративка до 251.
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21.11.2025 19:49 Відповісти
Ч.4 185ст. ще краще говорить: 5-8 в умовах воєнного стану.
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21.11.2025 20:10 Відповісти
Судили її не за крадіжку а за грабіж (186) це перше, а друге, реальний строк бо вона була ВЖЕ на іспитовому (условці). Тому все закономірно і правильно. Не хочеш думати - стартуй на зону
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22.11.2025 07:19 Відповісти
І за 575грн.,і як матір-одиначку.
А тепер порівняй масштаби кражі,її і оточення зе,кому дали строк,кому не дали-чим не країна мрій.Не хочеш думати - стартуй на зону.
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22.11.2025 11:36 Відповісти
І що, що за 575 гривен і вона мать одиначка? Вона вкрала раз, отримала умовний строк. Здорова людина зупиниться і хоча б на іспитовому перестане красти. Вона не зупинилась і знову повторила, в новинах писали що вкрала вона алкоголь і ще щось. То що, вона не має сидіти? Я не проти щоб садили казнокрадів з оточення зе, але я хочу щоб така наволоч, яка не вміє думати і родити висновки, теж сушила сухарі. Дитина тут, звісно, єдина людина, яку щиро шкода
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22.11.2025 21:54 Відповісти
Враження,що сам суддя пише:стільки злості і ненависті.Тільки він забув,що є ще суд над ним, на небесах: міг же щось м'якше підібрати для матері -одиначки,не резидивіст же стояв перед ним,сам ніколи не брав,не давав,суми були менші?
Та,воздасться за це.
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23.11.2025 08:30 Відповісти
Суддя все правильно зробив, бо по закону, якщо в неї є умовний строк то їй можна тільки реальний давати, за сукупністю вироків. Більш того, саме за мамка і є рецидивістом "Рецидивом кримінальних правопорушень визнається вчинення нового умисного кримінального правопорушення особою, яка має судимість за умисне кримінальне правопорушення" (ст. 34 КК України). Тому нічого, суддя зробив все правильно, добре що в нього вистачило сили волі відправити на 5 рочків її подумати, можливо зробить висновки
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23.11.2025 15:54 Відповісти
Сили волі вистачило відправити матір-одиначку на 5 років за вкрадену палку ковбаси і кусок сиру для своєї дитини, бо безробітна,а він щомісяця 63тис.грн.,чим грубо порушує поняття соціальної справедливості.Вона ж не смартфон вкрала, не ноутбук,а палку ковбаси,аби дати дитині їсти. Небо все бачить.
Нащадки енкаведистів,що тут казати і кому писати...
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23.11.2025 17:52 Відповісти
і тут миндич наследив
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21.11.2025 14:10 Відповісти
Нєхіло 20-річні піднімаються
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21.11.2025 14:34 Відповісти
шутишь ? Это разве для нормального человека "подьем " ?
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21.11.2025 14:43 Відповісти
Звичайно, жартую.
Але в жарті правда.
Частина молоді заробляє мутками = шахрайством
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21.11.2025 14:58 Відповісти
ЗАО міндич ??
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21.11.2025 14:34 Відповісти
«Міндічі» з Урядового кварталу, багатоликі бариги на крові Українців, але зеленський про них, не ЗНАЄ!!!
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21.11.2025 14:41 Відповісти
крали не з наших податків? вже вигідно відзізняються від державних діячів
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21.11.2025 15:19 Відповісти
Тілтки мені здається, що менти тупо намагаються перебити хвилю Міндічгейту домашніми заготовками?
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21.11.2025 16:04 Відповісти
 
 