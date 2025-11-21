В Киеве разоблачили организацию, которая создала фейковую биржу и присвоила миллионы инвесторов ЕС. ВИДЕО+ФОТО

Следователи полиции сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы.

Фигуранты присваивали средства граждан Евросоюза под предлогом торговли на фондовом рынке путем инвестирования в криптовалюту и акции малоизвестных "перспективных" компаний, информирует Цензор.НЕТ.

Среди потерпевших — более 30 человек. В ходе спецоперации полицейские провели 21 обыск и изъяли более 1,4 миллиона долларов, более 5,8 миллиона гривен и 17 тысяч евро наличными, полученными преступным путем.

Руководитель аферы и двое его пособников организовали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест, сотрудники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы

Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у потерпевших ложное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого через удаленный доступ они устанавливали на компьютеры потерпевших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивные прибыли.

После того как клиенты перечисляли средства на криптокошельки, участники преступной группы обналичивали их через обменные пункты на территории Киева. Участникам преступной группы грозит до 12 лет тюремного заключения.

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