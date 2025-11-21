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В Киеве разоблачили организацию, которая создала фейковую биржу и присвоила миллионы инвесторов ЕС. ВИДЕО+ФОТО

Следователи полиции сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы.

Фигуранты присваивали средства граждан Евросоюза под предлогом торговли на фондовом рынке путем инвестирования в криптовалюту и акции малоизвестных "перспективных" компаний, информирует Цензор.НЕТ.

Среди потерпевших — более 30 человек. В ходе спецоперации полицейские провели 21 обыск и изъяли более 1,4 миллиона долларов, более 5,8 миллиона гривен и 17 тысяч евро наличными, полученными преступным путем.

Руководитель аферы и двое его пособников организовали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест, сотрудники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы

Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у потерпевших ложное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого через удаленный доступ они устанавливали на компьютеры потерпевших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивные прибыли.

После того как клиенты перечисляли средства на криптокошельки, участники преступной группы обналичивали их через обменные пункты на территории Киева. Участникам преступной группы грозит до 12 лет тюремного заключения.

Читайте: За 12 тысяч долларов обещал трудоустроить мужчин на должности с бронированием: в Киевской области задержан злоумышленник. ФОТОрепортаж

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задержание
задержание
задержание

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Автор: 

Киев (26415) мошенничество (1357) Нацполиция (16955) расследование (3041) Евросоюз (18159) криптовалюта (100)
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Топ комментарии
+3
Неужели в ОП их нашли?
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21.11.2025 13:53 Ответить
+3
А на Львівщині,матір-одиночку,яка вкрала ковбаси і сиру на 575грн,посадили на 5 р.
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21.11.2025 14:07 Ответить
+1
і тут миндич наследив
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21.11.2025 14:10 Ответить
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Неужели в ОП их нашли?
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21.11.2025 13:53 Ответить
А на Львівщині,матір-одиночку,яка вкрала ковбаси і сиру на 575грн,посадили на 5 р.
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21.11.2025 14:07 Ответить
Зміни методичку, козломордий. В Україні кримінальна відповідальність - це більше 3028 гривень ! (два неоподатковувані мінімуми доходів громадян) і це лише "адмінка", не реальний термін...
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21.11.2025 19:31 Ответить
Ти хоча би прочитав 185ст.подоляцький.
Частина 2: Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.Покарання: Арешт від 3 до 6 місяців, обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років.
Адміністративка до 251.
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21.11.2025 19:49 Ответить
Ч.4 185ст. ще краще говорить: 5-8 в умовах воєнного стану.
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21.11.2025 20:10 Ответить
Судили її не за крадіжку а за грабіж (186) це перше, а друге, реальний строк бо вона була ВЖЕ на іспитовому (условці). Тому все закономірно і правильно. Не хочеш думати - стартуй на зону
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22.11.2025 07:19 Ответить
І за 575грн.,і як матір-одиначку.
А тепер порівняй масштаби кражі,її і оточення зе,кому дали строк,кому не дали-чим не країна мрій.Не хочеш думати - стартуй на зону.
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22.11.2025 11:36 Ответить
І що, що за 575 гривен і вона мать одиначка? Вона вкрала раз, отримала умовний строк. Здорова людина зупиниться і хоча б на іспитовому перестане красти. Вона не зупинилась і знову повторила, в новинах писали що вкрала вона алкоголь і ще щось. То що, вона не має сидіти? Я не проти щоб садили казнокрадів з оточення зе, але я хочу щоб така наволоч, яка не вміє думати і родити висновки, теж сушила сухарі. Дитина тут, звісно, єдина людина, яку щиро шкода
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22.11.2025 21:54 Ответить
Враження,що сам суддя пише:стільки злості і ненависті.Тільки він забув,що є ще суд над ним, на небесах: міг же щось м'якше підібрати для матері -одиначки,не резидивіст же стояв перед ним,сам ніколи не брав,не давав,суми були менші?
Та,воздасться за це.
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23.11.2025 08:30 Ответить
Суддя все правильно зробив, бо по закону, якщо в неї є умовний строк то їй можна тільки реальний давати, за сукупністю вироків. Більш того, саме за мамка і є рецидивістом "Рецидивом кримінальних правопорушень визнається вчинення нового умисного кримінального правопорушення особою, яка має судимість за умисне кримінальне правопорушення" (ст. 34 КК України). Тому нічого, суддя зробив все правильно, добре що в нього вистачило сили волі відправити на 5 рочків її подумати, можливо зробить висновки
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23.11.2025 15:54 Ответить
Сили волі вистачило відправити матір-одиначку на 5 років за вкрадену палку ковбаси і кусок сиру для своєї дитини, бо безробітна,а він щомісяця 63тис.грн.,чим грубо порушує поняття соціальної справедливості.Вона ж не смартфон вкрала, не ноутбук,а палку ковбаси,аби дати дитині їсти. Небо все бачить.
Нащадки енкаведистів,що тут казати і кому писати...
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23.11.2025 17:52 Ответить
і тут миндич наследив
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21.11.2025 14:10 Ответить
Нєхіло 20-річні піднімаються
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21.11.2025 14:34 Ответить
шутишь ? Это разве для нормального человека "подьем " ?
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21.11.2025 14:43 Ответить
Звичайно, жартую.
Але в жарті правда.
Частина молоді заробляє мутками = шахрайством
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21.11.2025 14:58 Ответить
ЗАО міндич ??
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21.11.2025 14:34 Ответить
«Міндічі» з Урядового кварталу, багатоликі бариги на крові Українців, але зеленський про них, не ЗНАЄ!!!
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21.11.2025 14:41 Ответить
крали не з наших податків? вже вигідно відзізняються від державних діячів
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21.11.2025 15:19 Ответить
Тілтки мені здається, що менти тупо намагаються перебити хвилю Міндічгейту домашніми заготовками?
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21.11.2025 16:04 Ответить
 
 