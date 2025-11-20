РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14935 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 409 5

За 12 тысяч долларов обещал трудоустроить мужчин на должности с бронью: на Киевщине задержан злоумышленник. ФОТОрепортаж

В поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователей ГУНП в Киевской области попал 39-летний житель Черкасской области, который за деньги обещал помочь "легально" избежать мобилизации.

Он предлагал мужчинам призывного возраста фиктивно трудоустроиться на государственное предприятие, чтобы оформить отсрочку от службы в армии, сообщает Цензор.НЕТ.

Для этого злоумышленник якобы планировал воспользоваться "устоявшимися знакомствами" среди руководства госучреждения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Убеждая клиентов воспользоваться его схемой, мужчина рассказывал об условиях, при которых трудоустроенным лицам не нужно будет появляться на работу, а только получить документы о бронировании. Он даже сразу предоставлял список документов, необходимых для оформления на работу. Стоимость должности с "броней" составляла для клиентов 4 тысячи долларов.

Ему грозит 8 лет тюрьмы

Внутренняя безопасность полиции и следователи полиции Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры задержали мужчину, когда тот получил деньги за оформление документов на трех человек.

Сейчас следователи полиции уже объявили фигуранту подозрение - злоупотребление влиянием. Теперь за свои махинации злоумышленник может провести за решеткой до восьми лет.

Читайте: За $2-15 тыс. предлагали бежать за границу: задержаны четыре организатора "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

полиция
полиция
полиция
полиция

Читайте: В Киеве Нацполиция пресекла схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4653) Нацполиция (16955) Черкасская область (234)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* свиня
показать весь комментарий
20.11.2025 16:57 Ответить
Економічне бронювання ?
Чи еконо-міндічне
показать весь комментарий
20.11.2025 17:14 Ответить
Так 12т или 4? Или 4-это то,что осталось после задержания?
показать весь комментарий
20.11.2025 17:17 Ответить
А у навчальних закладах Дніпра не обіцяють, а працевлаштовують.
показать весь комментарий
20.11.2025 17:25 Ответить
Аби не надписи на спинах то вони з підозрюваним виглядають як брати.
показать весь комментарий
20.11.2025 17:51 Ответить
 
 