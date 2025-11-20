За 12 тысяч долларов обещал трудоустроить мужчин на должности с бронью: на Киевщине задержан злоумышленник. ФОТОрепортаж
В поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователей ГУНП в Киевской области попал 39-летний житель Черкасской области, который за деньги обещал помочь "легально" избежать мобилизации.
Он предлагал мужчинам призывного возраста фиктивно трудоустроиться на государственное предприятие, чтобы оформить отсрочку от службы в армии, сообщает Цензор.НЕТ.
Для этого злоумышленник якобы планировал воспользоваться "устоявшимися знакомствами" среди руководства госучреждения.
Убеждая клиентов воспользоваться его схемой, мужчина рассказывал об условиях, при которых трудоустроенным лицам не нужно будет появляться на работу, а только получить документы о бронировании. Он даже сразу предоставлял список документов, необходимых для оформления на работу. Стоимость должности с "броней" составляла для клиентов 4 тысячи долларов.
Ему грозит 8 лет тюрьмы
Внутренняя безопасность полиции и следователи полиции Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры задержали мужчину, когда тот получил деньги за оформление документов на трех человек.
Сейчас следователи полиции уже объявили фигуранту подозрение - злоупотребление влиянием. Теперь за свои махинации злоумышленник может провести за решеткой до восьми лет.
