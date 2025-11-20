За 12 тысяч долларов обещал трудоустроить мужчин на должности с бронью: на Киевщине задержан злоумышленник. ФОТОрепортаж

В поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователей ГУНП в Киевской области попал 39-летний житель Черкасской области, который за деньги обещал помочь "легально" избежать мобилизации.

Он предлагал мужчинам призывного возраста фиктивно трудоустроиться на государственное предприятие, чтобы оформить отсрочку от службы в армии, сообщает Цензор.НЕТ.

Для этого злоумышленник якобы планировал воспользоваться "устоявшимися знакомствами" среди руководства госучреждения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Убеждая клиентов воспользоваться его схемой, мужчина рассказывал об условиях, при которых трудоустроенным лицам не нужно будет появляться на работу, а только получить документы о бронировании. Он даже сразу предоставлял список документов, необходимых для оформления на работу. Стоимость должности с "броней" составляла для клиентов 4 тысячи долларов.

Ему грозит 8 лет тюрьмы

Внутренняя безопасность полиции и следователи полиции Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры задержали мужчину, когда тот получил деньги за оформление документов на трех человек.

Сейчас следователи полиции уже объявили фигуранту подозрение - злоупотребление влиянием. Теперь за свои махинации злоумышленник может провести за решеткой до восьми лет.

Читайте: За $2-15 тыс. предлагали бежать за границу: задержаны четыре организатора "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж









Читайте: В Киеве Нацполиция пресекла схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж