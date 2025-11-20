В Киеве Нацполиция пресекла схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж
Нацполиция в Киеве разоблачила 24-летнего и 23-летнего "коучей" из Харьковской области — разработчиков так называемого путеводителя для беглецов. Они создали фактически полноценный гайд по незаконному пересечению границы.
Для воплощения своей "бизнес-идеи" дельцы четко распределили роли и продумали собственный маркетинговый план, информирует Цензор.НЕТ.
Клиентов подыскивали с помощью ТикТок-аккаунта, где рекламировали свои услуги по переправке, а дальнейшие договоренности вели по четкой стратегии.
Так, в обязанности 23-летнего злоумышленника входили встреча с желающими бежать за границу, ведение переговоров, получение гонорара и дальнейший его перевод на криптокошелек сообщника. Другой фигурант, стараясь не попасть в поле зрения правоохранителей, общался с "клиентами" через мессенджеры и руководил "бизнесом" онлайн.
После получения средств он отправлял "клиенту" гайд по незаконному пересечению границы: мультимедийные карты с маршрутом, методические рекомендации для самостоятельного пешего перехода админграницы и алгоритм действий на блокпостах по дороге в Закарпатскую область.
За содеянное ему грозит до девяти лет лишения свободы
Свои услуги злоумышленники оценили в 6500 долларов. Во время переговоров с "клиентами" они гарантировали стопроцентный результат.
Правоохранители пресекли их деятельность и задержали одного из перевозчиков сразу после получения гонорара от мужчины, который пытался незаконно попасть в Европу.
Следователи столичной полиции объявили дельцам о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
незаконного переправленні осіб через державний кордон України Джерело: https://censor.net/ua/p3586034
якщо вони нікого не переправляли
Та й безпечніше.
За тестирование систем разработчики деньги платят, а за взлом и выявление узких мест двойные деньги.
На Закарпатье адвока сбил шлакбаум и рванул. Поставили лабиринты на погран пунктах?