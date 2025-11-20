Новости Фото
В Киеве Нацполиция пресекла схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Нацполиция в Киеве разоблачила 24-летнего и 23-летнего "коучей" из Харьковской области — разработчиков так называемого путеводителя для беглецов. Они создали фактически полноценный гайд по незаконному пересечению границы.

Для воплощения своей "бизнес-идеи" дельцы четко распределили роли и продумали собственный маркетинговый план, информирует Цензор.НЕТ.

Клиентов подыскивали с помощью ТикТок-аккаунта, где рекламировали свои услуги по переправке, а дальнейшие договоренности вели по четкой стратегии.

Так, в обязанности 23-летнего злоумышленника входили встреча с желающими бежать за границу, ведение переговоров, получение гонорара и дальнейший его перевод на криптокошелек сообщника. Другой фигурант, стараясь не попасть в поле зрения правоохранителей, общался с "клиентами" через мессенджеры и руководил "бизнесом" онлайн.

После получения средств он отправлял "клиенту" гайд по незаконному пересечению границы: мультимедийные карты с маршрутом, методические рекомендации для самостоятельного пешего перехода админграницы и алгоритм действий на блокпостах по дороге в Закарпатскую область.

За содеянное ему грозит до девяти лет лишения свободы

Свои услуги злоумышленники оценили в 6500 долларов. Во время переговоров с "клиентами" они гарантировали стопроцентный результат.

Правоохранители пресекли их деятельность и задержали одного из перевозчиков сразу после получения гонорара от мужчины, который пытался незаконно попасть в Европу.

Следователи столичной полиции объявили дельцам о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

уклоняющиеся
цікаво буде почитати висновок суду щодо
незаконного переправленні осіб через державний кордон України Джерело: https://censor.net/ua/p3586034
якщо вони нікого не переправляли
20.11.2025 12:49 Ответить
Молоденькі зовсім. В однокамерників будуть популярні.
20.11.2025 12:53 Ответить
А ви фахівець з життя у в'язниці? Це журналісти "молоденькі", тому і так подають цю новину. Хлопці при грошах, гроші на адвоката є, а по факту вони нікого не переправляли
20.11.2025 13:15 Ответить
Довелося в ВТК лікарем попрацювати.
20.11.2025 15:00 Ответить
Зрозуміло
20.11.2025 16:03 Ответить
Молодцы, всем по убд и медали. На фронт когда, иждивенцы?
20.11.2025 12:57 Ответить
Це, звичайно, простіше та вигідніше для нацполіцаїв, ніж припинити переправлення "двушок на москву".
Та й безпечніше.
20.11.2025 13:02 Ответить
Там где двушки в Москву отправляют Нацполицию только на пост у входа допускают
20.11.2025 13:21 Ответить
Везде государство за это деньги платит. Они тестировали систему. Этих умников нужно на работу в погранслужба брать. Двое нашли способ обмануть систему. Система их изолирует на 9 лет и продолжит упорствовать в своей неповоротливости.
За тестирование систем разработчики деньги платят, а за взлом и выявление узких мест двойные деньги.
На Закарпатье адвока сбил шлакбаум и рванул. Поставили лабиринты на погран пунктах?
20.11.2025 13:16 Ответить
Не навчені інваліди цукерманів яйцегллових баклановим міндічів неловлять в лише імітують діяльність
20.11.2025 13:32 Ответить
 
 