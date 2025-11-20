ВАКС взыскал в пользу государства имущество семьи заместителя начальника киевской Нацполиции Полиенко - пентхаус и два паркоместа

Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства имущества семьи заместителя руководителя Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко.

19 ноября коллегия судей частично удовлетворила иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов Полиенко и его близких лиц. Суд признал необоснованным двухэтажный пентхаус площадью 220 кв. м в ЖК "Заречный" и постановил взыскать стоимость этого имущества - 3 672 929 грн, а также 4 972 571 грн доходов, полученных от продажи квартиры. Кроме того, в доход государства будут взысканы два паркоместа в том же комплексе.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.

Ранее, в сентябре 2024 года, журналисты "Схем" установили, что апартаменты, где проживала семья Полиенко, были оформлены на его тещу, которая официально заработала всего 100 гривен.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель начальника Нацполиции Киева Полиенко живет в элитной квартире тещи площадью 220 кв.м, которая при жизни заработала 100 грн.

Позже семья продала скандальный пентхаус в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.

