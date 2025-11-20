ВАКС взыскал в пользу государства имущество семьи заместителя начальника киевской Нацполиции Полиенко - пентхаус и два паркоместа
Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства имущества семьи заместителя руководителя Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС, "Радио Свобода", САП.
19 ноября коллегия судей частично удовлетворила иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов Полиенко и его близких лиц. Суд признал необоснованным двухэтажный пентхаус площадью 220 кв. м в ЖК "Заречный" и постановил взыскать стоимость этого имущества - 3 672 929 грн, а также 4 972 571 грн доходов, полученных от продажи квартиры. Кроме того, в доход государства будут взысканы два паркоместа в том же комплексе.
Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.
Ранее, в сентябре 2024 года, журналисты "Схем" установили, что апартаменты, где проживала семья Полиенко, были оформлены на его тещу, которая официально заработала всего 100 гривен.
Что предшествовало?
Типу раз він корупціонер то має бронь від фронту.
А на фронті мають воювати прості люди, щоб він мав можливість безперешкодно грабувати їх та Україну.
Гарну систему зробили корупціонери на чолі з зелею.
Корупціоерам - всі блага і бронь А простим українцям - смерть на фронті.
І ніяких тоді проблем, на фронт в окопи - рядовим.
Принаймні поки не переатестується.
Але доки атестується, має непоганий шанс пару разів сходити на штурм Покровська...
Будуть подавати апеляцію😂😂😂
сидить в тилу на бюджетні кошти, нічого корисного не робить, ще й кожен збагачується в неадекватних маштабах!
нахрін на фронт шуруйте, трутні!
Нормальні люди туди не потрапляють, тим більш на керівні посади.