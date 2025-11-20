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Новини Справи про незаконне збагачення
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ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця

полієнко,тарас

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави майна родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ ізпосиланням на ВАКС, "Радіо Свобода", САП.

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19 листопада колегія суддів частково задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів Полієнка та його близьких осіб. Суд визнав необґрунтованим двоповерховий пентхаус площею 220 кв. м у ЖК "Зарічний" і ухвалив стягнути вартість цього майна - 3 672 929 грн, а також 4 972 571 грн доходів, отриманих від продажу квартири. Крім того, у дохід держави будуть стягнуті два паркомісця в тому ж комплексі.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше, у вересні 2024 року, журналісти "Схем" встановили, що апартаменти, де проживала родина Полієнка, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила лише 100 гривень.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.
  • Пізніше родина продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.

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Автор: 

житло (1253) Київ (20826) нерухомість (1047) Нацполіція (15731)
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Топ коментарі
+6
А чого цей покидьк ще не на фронті?
Типу раз він корупціонер то має бронь від фронту.
А на фронті мають воювати прості люди, щоб він мав можливість безперешкодно грабувати їх та Україну.
Гарну систему зробили корупціонери на чолі з зелею.
Корупціоерам - всі блага і бронь А простим українцям - смерть на фронті.
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20.11.2025 10:36 Відповісти
+3
звісно ..ще й озлобило мабуть ..думає - ок ..ще більше накраду . компенсувати же треба
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20.11.2025 10:46 Відповісти
+3
Якщо хоч частина майна визнана незаконною, то потрібно конфісковувати все майно, щоб не було стимулу грабувати!
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20.11.2025 10:47 Відповісти
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А чого цей покидьк ще не на фронті?
Типу раз він корупціонер то має бронь від фронту.
А на фронті мають воювати прості люди, щоб він мав можливість безперешкодно грабувати їх та Україну.
Гарну систему зробили корупціонери на чолі з зелею.
Корупціоерам - всі блага і бронь А простим українцям - смерть на фронті.
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20.11.2025 10:36 Відповісти
Чому не на фронті? Тому що він же ж не менше,ніж полковник запасу. А на всіх полковників полків не вистачає.
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20.11.2025 10:42 Відповісти
Тоді просто розжалувати до рядового в зв'язку з скоєнням ним кримінального злочину - мародерством під час війни.
І ніяких тоді проблем, на фронт в окопи - рядовим.
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20.11.2025 11:06 Відповісти
Полковник поліції на фронті - солдат.
Принаймні поки не переатестується.
Але доки атестується, має непоганий шанс пару разів сходити на штурм Покровська...
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20.11.2025 11:08 Відповісти
та забирайте ..в нього ще з десяток того та іншого є )))
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20.11.2025 10:40 Відповісти
Але ж це (володіння десятком того та іншого) аж ніяк не заважає виконанню поточних обов'язків, правда ж? Навпаки, сприяє - "душу гріє"!
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20.11.2025 10:45 Відповісти
звісно ..ще й озлобило мабуть ..думає - ок ..ще більше накраду . компенсувати же треба
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20.11.2025 10:46 Відповісти
Якщо хоч частина майна визнана незаконною, то потрібно конфісковувати все майно, щоб не було стимулу грабувати!
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20.11.2025 10:47 Відповісти
Оформлено майно на тещу, яка заробила 100 грн за рік.
Будуть подавати апеляцію😂😂😂
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20.11.2025 10:56 Відповісти
І це повсюдно,від старости села і вище,держава летить в пропасть
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20.11.2025 10:58 Відповісти
Як раділи недолугі "патріоти" коли нищили старий МВС, звільняли опитаних оперів та слідчих....Замінили молодиками,яких навчили їздити на авто з "мігалкою" та підтягуватися....які злочинця бачили тільки у кіно...порушили усю систему оперативного розшуку...агентурну роботу....Придбали молодих полковників - прохіндеїв та корупційні схеми...Кримінал у захваті....Слава Україні!
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20.11.2025 11:14 Відповісти
Що ті що ці - сміття непотрібне для держави
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20.11.2025 11:21 Відповісти
мусориле гірше за кацапа
сидить в тилу на бюджетні кошти, нічого корисного не робить, ще й кожен збагачується в неадекватних маштабах!
нахрін на фронт шуруйте, трутні!
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20.11.2025 11:20 Відповісти
Начебто в поліцайню для чогось іншого йдуть служити.
Нормальні люди туди не потрапляють, тим більш на керівні посади.
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20.11.2025 12:35 Відповісти
Я щось не зрозумів, воно що ще перебуває на посаді заступника нач.поліції? Тут дійсно, щось не так з зеленими гнидами.
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20.11.2025 13:03 Відповісти
Рило з числа охоронців наших прав і борцунів зі злочинністю. Кончена мерзота. Як прокурвори і судді.
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20.11.2025 18:46 Відповісти
 
 