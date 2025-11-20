ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави майна родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ ізпосиланням на ВАКС, "Радіо Свобода", САП.
19 листопада колегія суддів частково задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів Полієнка та його близьких осіб. Суд визнав необґрунтованим двоповерховий пентхаус площею 220 кв. м у ЖК "Зарічний" і ухвалив стягнути вартість цього майна - 3 672 929 грн, а також 4 972 571 грн доходів, отриманих від продажу квартири. Крім того, у дохід держави будуть стягнуті два паркомісця в тому ж комплексі.
Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.
Раніше, у вересні 2024 року, журналісти "Схем" встановили, що апартаменти, де проживала родина Полієнка, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила лише 100 гривень.
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Типу раз він корупціонер то має бронь від фронту.
А на фронті мають воювати прості люди, щоб він мав можливість безперешкодно грабувати їх та Україну.
Гарну систему зробили корупціонери на чолі з зелею.
Корупціоерам - всі блага і бронь А простим українцям - смерть на фронті.
І ніяких тоді проблем, на фронт в окопи - рядовим.
Принаймні поки не переатестується.
Але доки атестується, має непоганий шанс пару разів сходити на штурм Покровська...
Будуть подавати апеляцію😂😂😂
сидить в тилу на бюджетні кошти, нічого корисного не робить, ще й кожен збагачується в неадекватних маштабах!
нахрін на фронт шуруйте, трутні!
Нормальні люди туди не потрапляють, тим більш на керівні посади.