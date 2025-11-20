ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави майна родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ ізпосиланням на ВАКС, "Радіо Свобода", САП.

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19 листопада колегія суддів частково задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів Полієнка та його близьких осіб. Суд визнав необґрунтованим двоповерховий пентхаус площею 220 кв. м у ЖК "Зарічний" і ухвалив стягнути вартість цього майна - 3 672 929 грн, а також 4 972 571 грн доходів, отриманих від продажу квартири. Крім того, у дохід держави будуть стягнуті два паркомісця в тому ж комплексі.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше, у вересні 2024 року, журналісти "Схем" встановили, що апартаменти, де проживала родина Полієнка, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила лише 100 гривень.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.

Пізніше родина продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.

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