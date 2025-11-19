Держдума РФ ухвалила закон про конфіскацію житла українців на тимчасово окупованих територіях

Держдума Росії схвалила в першому читанні проєкт закону, що дозволяє передавати у власність держави житло, визнане російською владою "безгосподарними", на території тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Як пише The Moscow Times, документ прописує механізм передачі конфіскованої в українців, які втекли від війни, житлової площі іншим людям або представникам окупаційної влади.

Згідно із законопроєктом, житлові будинки, квартири та кімнати, що мають "ознаки безгосподарного майна", переходять у власність "нових" регіонів РФ. Згодом ця нерухомість може передаватися у власність місцевим жителям, житло яких було втрачено або стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій чи "актів агресії проти РФ".

Призначена Москвою "влада" також матиме право віддавати такі об'єкти у володіння або користування за договором найму спеціалізованого приміщення росіянам на основі Житлового кодексу РФ. Крім цього, в "націоналізованій" нерухомості можна буде розміщувати (за договором соцнайму) місцевих жителів, які потребують житла.

У документі також фіксуються умови та процедура компенсації "громадянам РФ, які втратили право власності на такі житлові приміщення", та правила передачі їм такого конфіскованого майна.

Окрім того, закон передбачає можливість передачі "безгосподарної" нерухомості у федеральну власність РФ. Також у володіння Москви можна буде переводити "критично важливі об'єкти інфраструктури, майнові комплекси промислових та інших підприємств, які забезпечують безперебійне функціонування галузей економіки та зайнятість населення", на територіях, де після 30 вересня 2022 року функціонували держоргани України.

До 1 січня 2028 року вилучені квартири та будинки можна буде виділяти регіональним посадовцям, а також співробітникам підвідомчих установ, у тому числі вчителям та медпрацівникам.

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Наприкінці жовтня Головне управління розвідки України повідомляло, що лише близько 30% населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають хоч якусь роботу. За даними ГУР, унаслідок бойових дій понад 3 тисячі місцевих підприємств повністю зупинилися.