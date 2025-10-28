Лише 30% жителів окупованих районів Донеччини і Луганщини мають роботу, – ГУР

Лише близько 30% населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають хоч якусь роботу.

За даними ГУР, унаслідок бойових дій понад 3 тисячі місцевих підприємств повністю зупинилися, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Частину людей, за інформацією джерел ЦНС, змушують працювати на "військово-відновлювальних" об'єктах – у комунальних службах, на будівництві оборонних споруд чи в ремонтних підрозділах, підпорядкованих російським військовим. Оплату часто затримують або видають продуктовими наборами.

Окупаційні адміністрації масово закривають заводи і шахти, що були основою економіки регіону. Виробничі потужності вивозять до Росії або передають під контроль російських компаній, частину працівників формально "скорочують", аби не враховувати у статистиці безробітних.

Всередині окупаційних структур визнають, що промисловість не відновлюється, нові інвестиції відсутні, ресурси спрямовані на військові потреби. Рівень безробіття на ТОТ утричі перевищує показники 1992 року, рівень життя залишається критично низьким, додали у ЦНС.

