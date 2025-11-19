Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відновлення житла
2 407 18

Для переселенців з Бахмуту збудуть новий мікрорайон на Рівненщині за проєктом "Метінвесту" Ахметова

У Тростянці збудують новий мікрорайон за проєктом "Метінвесту"

Група "Метінвест" Ріната Ахметова передала Бахмутській громаді проєкт будівництва соціального житла для переселенців у селі Гоща на Рівненщині.

Меморандум про відбудову постраждалих громад у межах концепції "Сталева мрія" підписали на міжнародній виставці Rebuild Ukraine у Варшаві, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Також під час заходу компанія домовилася про партнерство з Тростянецькою міською радою (Сумська область) та італійською компанією Ai Engineering: італійці адаптуватимуть житловий квартал до європейських екологічних стандартів.

Переданий Бахмуту проєкт передбачає спорудження 570 квартир для близько 1 200 переселенців. Житло планують розмістити у 4–5-поверхових будинках із укриттями та сервісною інфраструктурою. Частина квартир буде зарезервована для людей з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей та дітей-сиріт.

Проєктну документацію громада отримала безоплатно, що дозволить пришвидшити подальші процедури й залучення фінансування, зауважили у "Метінвесті".

Партнерство щодо відбудови Тростянця передбачає створення мікрорайону для 4 тисяч переселенців. Концепцію кварталу "Метінвест" розробив безплатно, а італійська Ai Engineering адаптує її до європейських норм енергоефективності та екологічності. Очікується, що будівлі споживатимуть на 52% менше енергії, а проєкт відповідатиме міжнародним сертифікаціям LEED© і BREEAM©.

У Тростянці збудують новий мікрорайон за проєктом "Метінвесту"

Читайте також: Для переселенців із Маріуполя збудують житловий квартал у Білій Церкві: проєкт уже отримав архітектурний концепт. ФОТО

Як повідомлялося, також на виставці ReBuild Ukraine представили архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для тисячі маріупольських сімей: його зведуть у Білій Церкві.

Нагадаємо, концепція "Сталева Мрія" від "Метінвесту" – це типові рішення для швидкої відбудови: фахівці компанії розробили понад 200 проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які можна максимально швидко звести завдяки трьом готовим сталевим рішенням: модулю, каркасу і платформі.

Крім проекту, компанія пропонує громадам повноцінну дорожню карту, та надає допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.

Автор: 

житло (739) Метінвест (911) переселенці (497) Новини компаній (3967) Рівненська область (168) Рівненський район (2) Тростянець (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
нема за що дякувати...
нічого ще не побудував..
чи може за три гудки?
показати весь коментар
19.11.2025 17:12 Відповісти
+4
подякуй йому ще за грабунок України, та за яника та ПР. Якщо б не Ахметов, то вiйни би не було!!!
показати весь коментар
19.11.2025 17:18 Відповісти
+4
Спитай про це у цапів. І в тих,хто кричав путін введі. Сто тисяч маріупольців,невідомо скільки попаснян,рубіжан,покровчан,бахмутців,і т.п,і т.д.За маленькі населені пункти і говорити нічого,жертви ніхто не рахував. І це зробили жителі кацапостані. Територій не хватало. Живьоте слішком хорошо. А ось ми вас за Урал. Хто живим залишиться.
показати весь коментар
19.11.2025 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нема за що дякувати...
нічого ще не побудував..
чи може за три гудки?
показати весь коментар
19.11.2025 17:12 Відповісти
подякуй йому ще за грабунок України, та за яника та ПР. Якщо б не Ахметов, то вiйни би не було!!!
показати весь коментар
19.11.2025 17:18 Відповісти
Шпилевой катала Рінат, 2014 рік. А как тогда разрешить ситуацию на Востоке?
Донецк бомбить нельзя. Донбасс бомбить нельзя. Нельзя разрушать города, нельзя разрушать поселки, нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное - нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди. Переговорами, переговорами и еще раз переговорами. Другой дороги нет. И вспомните мои слова - все равно все закончится переговорами, и все закончится миром. Только скажите мне, пожалуйста, кто вернет матерям их детей, кто вернет женам их мужей, кто вернет детям их отцов?!
показати весь коментар
19.11.2025 17:19 Відповісти
Спитай про це у цапів. І в тих,хто кричав путін введі. Сто тисяч маріупольців,невідомо скільки попаснян,рубіжан,покровчан,бахмутців,і т.п,і т.д.За маленькі населені пункти і говорити нічого,жертви ніхто не рахував. І це зробили жителі кацапостані. Територій не хватало. Живьоте слішком хорошо. А ось ми вас за Урал. Хто живим залишиться.
показати весь коментар
19.11.2025 18:05 Відповісти
Він не уявляє життя без відкатів, благодійник фейковий( м'яко кажучи), бо потужно казати цензура не пропусте.
показати весь коментар
19.11.2025 17:19 Відповісти
От скажіть, хіба ахмєтіку чи іншому бізнесу не вигідно, завдяки війні ахметік заробить ще й на будівництві
показати весь коментар
19.11.2025 17:28 Відповісти
Дай Бог, конечно. Но переселенцев всё больше. Много таких районов понадобится, к сожалению.
показати весь коментар
19.11.2025 17:47 Відповісти
А що переселенці в тій Гощі (5000 населення) будуть робити?
Правда відстань шосейними шляхами до Рівного - 28 км.
показати весь коментар
19.11.2025 18:11 Відповісти
Гоща набула статусу міста у XVI ст. (Магдебурзьке право).
показати весь коментар
19.11.2025 18:15 Відповісти
Як шо, кацапскі ракети наводити, локалізаціі і пересування військових скидати кацапам, і т.д., як завжди....
показати весь коментар
19.11.2025 18:19 Відповісти
Ці залишились чекати "асвабадителей".
показати весь коментар
19.11.2025 18:22 Відповісти
Переселенці в Гощі будуть те саме робити, що і населення Гощі.
показати весь коментар
19.11.2025 19:48 Відповісти
Їздити до Рівного на роботу?
Гоща розташована на трасі Київ - Рівне - Польща.
показати весь коментар
19.11.2025 19:55 Відповісти
Навіщо кожен раз писати це довбане слово-паразіт "ахметова"?
показати весь коментар
19.11.2025 18:17 Відповісти
А профінансувати будівництво він не хоче? тільки проєкт зробить?
показати весь коментар
19.11.2025 19:23 Відповісти
данецких компактно селити не можна,бо з часом це буде пасовисько "срюцькага міра"..
показати весь коментар
19.11.2025 20:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 