Для переселенців з Бахмуту збудуть новий мікрорайон на Рівненщині за проєктом "Метінвесту" Ахметова

Група "Метінвест" Ріната Ахметова передала Бахмутській громаді проєкт будівництва соціального житла для переселенців у селі Гоща на Рівненщині.

Меморандум про відбудову постраждалих громад у межах концепції "Сталева мрія" підписали на міжнародній виставці Rebuild Ukraine у Варшаві, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Також під час заходу компанія домовилася про партнерство з Тростянецькою міською радою (Сумська область) та італійською компанією Ai Engineering: італійці адаптуватимуть житловий квартал до європейських екологічних стандартів.

Переданий Бахмуту проєкт передбачає спорудження 570 квартир для близько 1 200 переселенців. Житло планують розмістити у 4–5-поверхових будинках із укриттями та сервісною інфраструктурою. Частина квартир буде зарезервована для людей з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей та дітей-сиріт.

Проєктну документацію громада отримала безоплатно, що дозволить пришвидшити подальші процедури й залучення фінансування, зауважили у "Метінвесті".

Партнерство щодо відбудови Тростянця передбачає створення мікрорайону для 4 тисяч переселенців. Концепцію кварталу "Метінвест" розробив безплатно, а італійська Ai Engineering адаптує її до європейських норм енергоефективності та екологічності. Очікується, що будівлі споживатимуть на 52% менше енергії, а проєкт відповідатиме міжнародним сертифікаціям LEED© і BREEAM©.

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Як повідомлялося, також на виставці ReBuild Ukraine представили архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для тисячі маріупольських сімей: його зведуть у Білій Церкві.

Нагадаємо, концепція "Сталева Мрія" від "Метінвесту" – це типові рішення для швидкої відбудови: фахівці компанії розробили понад 200 проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які можна максимально швидко звести завдяки трьом готовим сталевим рішенням: модулю, каркасу і платформі.

Крім проекту, компанія пропонує громадам повноцінну дорожню карту, та надає допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.