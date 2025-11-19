Для переселенців з Бахмуту збудуть новий мікрорайон на Рівненщині за проєктом "Метінвесту" Ахметова
Група "Метінвест" Ріната Ахметова передала Бахмутській громаді проєкт будівництва соціального житла для переселенців у селі Гоща на Рівненщині.
Меморандум про відбудову постраждалих громад у межах концепції "Сталева мрія" підписали на міжнародній виставці Rebuild Ukraine у Варшаві, повідомляє пресслужба "Метінвесту".
Також під час заходу компанія домовилася про партнерство з Тростянецькою міською радою (Сумська область) та італійською компанією Ai Engineering: італійці адаптуватимуть житловий квартал до європейських екологічних стандартів.
Переданий Бахмуту проєкт передбачає спорудження 570 квартир для близько 1 200 переселенців. Житло планують розмістити у 4–5-поверхових будинках із укриттями та сервісною інфраструктурою. Частина квартир буде зарезервована для людей з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей та дітей-сиріт.
Проєктну документацію громада отримала безоплатно, що дозволить пришвидшити подальші процедури й залучення фінансування, зауважили у "Метінвесті".
Партнерство щодо відбудови Тростянця передбачає створення мікрорайону для 4 тисяч переселенців. Концепцію кварталу "Метінвест" розробив безплатно, а італійська Ai Engineering адаптує її до європейських норм енергоефективності та екологічності. Очікується, що будівлі споживатимуть на 52% менше енергії, а проєкт відповідатиме міжнародним сертифікаціям LEED© і BREEAM©.
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Як повідомлялося, також на виставці ReBuild Ukraine представили архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для тисячі маріупольських сімей: його зведуть у Білій Церкві.
Нагадаємо, концепція "Сталева Мрія" від "Метінвесту" – це типові рішення для швидкої відбудови: фахівці компанії розробили понад 200 проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які можна максимально швидко звести завдяки трьом готовим сталевим рішенням: модулю, каркасу і платформі.
Крім проекту, компанія пропонує громадам повноцінну дорожню карту, та надає допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.
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нічого ще не побудував..
чи може за три гудки?
Донецк бомбить нельзя. Донбасс бомбить нельзя. Нельзя разрушать города, нельзя разрушать поселки, нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное - нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди. Переговорами, переговорами и еще раз переговорами. Другой дороги нет. И вспомните мои слова - все равно все закончится переговорами, и все закончится миром. Только скажите мне, пожалуйста, кто вернет матерям их детей, кто вернет женам их мужей, кто вернет детям их отцов?!
Правда відстань шосейними шляхами до Рівного - 28 км.
Гоща розташована на трасі Київ - Рівне - Польща.