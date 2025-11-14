Для переселенців із Маріуполя збудують житловий квартал у Білій Церкві: проєкт уже отримав архітектурний концепт. ФОТО

13 листопада під час Міжнародної виставки ReBuild Ukraine у Варшаві представили архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для тисячі сімей переселенців із Маріуполя. Меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень для будівництва підписали Маріупольська міська рада та компанія "Метінвест", у межах концепції відновлення України "Сталева мрія".

Розробку проєкту профінансувала група "Метінвест" Ріната Ахметова, а сам концепт безкоштовно передано громаді – для якнайшвидшого старту будівництва. 

Майбутній комплекс об'єднає житло, соціальну інфраструктуру та громадські простори, зокрема меморіальний комплекс Героїв гарнізону Маріуполя. Квартири передадуть у власність Маріупольської громади: вони будуть повністю відремонтовані, мебльовані та обладнані побутовою технікою.

Оренда матиме соціальний характер і буде нижчою за ринкову, а окремі категорії переселенців отримають можливість безоплатного проживання.

Зведення першого кварталу передбачено у Білій Церкві відповідно до урядової постанови №814.

Будівництво фінансуватиметься з місцевого бюджету, акумульованого Маріупольською міськрадою, за підтримки Міністерства розвитку громад і територій України, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міськради.

Проєкт стане системним кроком уряду щодо житлової підтримки внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя, поки не буде розблоковано держпрограму компенсації за зруйноване та пошкоджене майно для всіх мешканців тимчасово окупованих громад.

Наразі вже 9086 маріупольців виявили бажання отримати житло за постановою Кабміну №814: Маріупольська міська рада зареєструвала заяви від 4543 сімей, серед яких 10% – сімʼї військовослужбовців, 39% – людей похилого віку, 25% - сім'ї з дітьми, 7% – найбільш соціально вразливі категорії (багатодітні, мають інвалідність тощо).

Пілотний проєкт у Білій Церкві стане першим в Україні житловим об'єктом, що відповідає новим принципам соціального житла, розробленим Big City Lab, архітектурним бюро PUPA, консалтинговою компанією Civitta та Маріупольською міською радою на запит Мінрозвитку. У майбутньому передбачено масштабування проєкту на Львів і Дніпро, де нині проживає найбільше переселенців з Маріуполя.

Гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що компанія інвестує у проєкти, які підтримують соціальну стійкість держави.

"Ми віримо в майбутнє України. Попри війну, наша мета – допомагати людям, які втратили домівки, мати гідні умови для життя та планувати своє майбутнє тут, в Україні", – сказав Риженков.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що житловий квартал у Білій Церкві стане найбільшим проєктом соціального житла для ВПО в Україні.

"Завдяки співпраці уряду, місцевої влади та бізнесу ми створимо гідні умови для людей, які втратили все через війну", – зауважив він.

"Сталева Мрія" — це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа. Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя. Компанія пропонує повноцінну дорожню карту для громад, від концепції до експлуатації, та надає не лише типові проєкти, а й допомогу у оформленні документації та запуску будівництва.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше інтегрували підземне сталеве укриття у структуру військового навчального закладу. "Сталевий хаб" створений для забезпечення безперервного освітнього процесу в умовах загрози, його побудували зі сталі "Метінвесту", за концепцією відбудови країни "Сталева мрія" та в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

До того "Метінвест" вже представив чотири унікальні концепції відновлених кварталів "Сталева Мрія" – для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова. Їх презентували на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

Ги...ги...потужно на четвертий рік вже є чертеж...
14.11.2025 16:43
Це ви про умерова?? так начебто в штатах в нього все ок
14.11.2025 16:48
НЕ варто зосереджувати людей з ТОТ в одному місці. Більшість із них патріоти, але соціокультурні схеми поведінки відмінні від середньоукраїнських і до того ж буде підтримуватись російськомовне середовище.
Для прикладу - поляки "розсиропили" депортованих лемків-українців максимум по дві-три родини на польське село

14.11.2025 17:12
залік....
14.11.2025 16:50
14.11.2025 16:52
Це окрім того що Приватбанк відібрав гроші на рахунках клієнтів з пропискою в Криму на лютий 2014 року незалежно від того де вони зараз проживають.
14.11.2025 17:12
Ну ,я з Білої Церкви , констатую : там в полі прокопали півтора кілометра "дороги" в полі, справді поставили бетонні стовпи , поки нема ніяких комунікацій , дорога в полі - сплошна грязюка... Для новини такої "потужності" не бачу ніякої феєрії !!! Назараз все зупинилось , кожен день проїзжаю це місце...В цому зміст цієї "потужної" маячні ?
14.11.2025 21:25
А гудок там будет?
14.11.2025 16:59
По проекту кошторису схоже там будуть вимощені золоті тротуари з платиновими поручнями.
14.11.2025 17:02
А де ви бачите кошторис, наче немає в статті про нього нічого
14.11.2025 18:48
14.11.2025 17:12
Такі помилки робили в Європі, плодячи арабські гетто. Потім не знали що з тим робити.
14.11.2025 18:47
В Белой Церкви это не особо важный фактор, а вот во Львове... Там уж точно будут проблемы, типа понехали. Про Днепр вообще вопрос открытый - город уже прифронтовым становится.
14.11.2025 20:24
Скільки можна було б збудувати різного, якби зєля з шоблою не крали. Власне Марік був би цілий і ніхто б не загинув, якби російський шпигун зєля не завів росіян з Криму.
14.11.2025 17:15
И выкопают море!
14.11.2025 17:15
Чекаємо на приїзд мусорів-зрадників із Маріуполя.
14.11.2025 17:32
нью-васюки. зато опять строительство, можно развернуться
14.11.2025 17:42
А что плохого в том, что людям дадут крышу над головой
15.11.2025 22:06
"А что плохого в том, что людям дадут крышу над головой"

ничего. просто это пока заява, прожект, а что будет не известно, и будет ли вообще. учитывая опыт великого будівництва и любовь к потужным заявам, а также любовь к выделенным донорами средствам, меня терзают смутные сомнения
15.11.2025 22:23
Свежо питание, но сереться с трудом.
14.11.2025 18:19
Не обманывайте. Ранее не было инициативы со стороны Кабмина, а сейчас это законодательно утверждено их постановлением. Так что есть надежда и не малая. Теперь вопрос за белоцерковской громадой...
14.11.2025 20:20
Головне, щоб знайшлося фінансування, а так житло переселенцям звісно потрібне. Навряд хтось за цей час придбав своє власне
14.11.2025 18:45
Ну наконец-то грамада додавила Кабмин и у людей появилась надежда на приобретение крыши над головой. Это не только уют, но и ослабление финансовой нагрузки на семейные бюджеты.
14.11.2025 20:17

